США обвинили ЧВК Вагнера в эксплуатации ресурсов Африки

США обвинили частную военную компанию (ЧВК) Вагнера в эксплуатации природных ресурсов Центральноафриканской Республики, Мали, Судана и других территорий для финансирования военных действий РФ. Заявление по этому поводу сделала в четверг, 6 октября, посол Соединенных Штатов в ООН Линда Томас-Гринфилд.
По ее словам, "доходы, полученные нечестным путем, используются для финансирования военной машины Москвы в Африке, на Ближнем Востоке и в Украине". "Не стоит заблуждаться: люди по всей Африке платят высокую цену за эксплуататорскую практику группы Вагнера и нарушения прав человека", - сказала Томас-Гринфилд на заседании Совбеза ООН, посвященного борьбе с финансированием вооруженных групп и террористов за счет незаконной торговли природными ресурсами Африки.
Постоянный представитель РФ в Совбезе ООН Василий Небензя в ответ на это заявил, что сожалеет, что представитель США подняла вопрос о "российской поддержке африканских партнеров". "Это раскрывает их реальные планы и цели - то, что им действительно нужно от африканских стран", - приводит слова Небензи агентство Reuters.
Москва всегда отрицала любые связи с частными военизированными группировками. Вместе с тем российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого считают тесно связанным с президентом РФ Владимиром Путиным, в конце сентября признал, что является основателем ЧВК "Вагнер". По его словам, он создал военизированное формирование в мае 2014 года для поддержки сепаратистов Донбасса.
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