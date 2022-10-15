На полигоне в Белгородской области погибли 11 человек

На 234-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 15 октября (время московское).

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На военном полигоне в Белгородской области погибли 11 человек, еще 15 пострадали, сообщили в Минобороны России. "Двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт", - заявили в ведомстве. Уточняется, что инцидент произошел во время занятий с добровольцами. Нападавшие обстреляли личный состав подразделения. Сами они погибли в результате ответного огня.

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Вице-премьер Украины Ольга Степанишина в интервью американскому журналу Newsweek заявила, что если закончить войну с Россией сейчас переговорами, то с накопленным военным опытом Россия "станет сильнее". Поэтому, считает она, войну следует вести до тех пор, пока не станет ясно, что следующей войны РФ не начнет.

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Илон Маск пообещал продолжить бесплатно предоставлять Украине услуги спутников Starlink. "Черт с ним… Хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины", - написал миллиардер в Twitter.

Ранее SpaceX обратилась к Пентагону с просьбой взять на себя финансирование использования Starlink в Украине. Маск говорил, что Starlink теряла около 20 млн долларов в месяц, обеспечивая работу сервиса. Помимо затрат на запуск и обслуживание спутников, а также платежей по тарифам операторов связи, компания вынуждена защищаться от кибератак и попыток глушить сигнал.

Жительницам Санкт-Петербурга пытаются вручить повестки

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с новым главой Международного комитета Красного Креста (МККК), Мирьяной Сполярич-Эггер детали посещения делегацией МККК колонии в оккупированной российскими войсками Еленовке, где в конце июля в результате взрыва погибли более 50 украинских военнопленных. Ермак поздравил Сполярич-Эггер со вступлением в должность, которое состоялось 1 октября, и призвал ее сделать все возможное, чтобы делегация МККК в кратчайшие сроки была отправлена в Еленовку, а также имела доступ к военнопленным. Сполярич-Эггер заявила, что эта задача для нее приоритетна, и она будет добиваться от России доступа на оккупированные территории от РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский осудил бездействие МККК в вопросе посещения пленных украинцев и потребовал у организации использовать свое международное право доступа к военнопленным, указав, что "Красный Крест имеет обязательства, прежде всего морального характера".

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Жительницы Санкт-Петербурга продолжают сообщать о попытках вручить им повестки, несмотря на заверения властей о том, что мобилизация касается только мужчин. О случаях попыток вручения повесток пишет издание "Фонтанка" - согласно опубликованным изданием фото, в повестках действительно указаны женские имена Екатерина и Елена, при этом, по сообщению "Фонтанки", одной из женщин повестку пытались вручить лично, несмотря на ее комментарий о том, что она не является военнообязанной.

Это не первые жалобы петербурженок на попытки вручения повесток женщинам - известно как минимум о ещё двух подобных случаях. Женщины при этом проживают в разных районах города, прикрепленных к разным военкоматам. Пресс-служба Западного военного округа при этом заявляла, что указанные повестки "к военным комиссариатам, якобы выписавшим их, отношения не имеют"

++19.00++

В освобожденном населенном пункте Казачья Лопань в Харьковской области найдены тела мужчин со следами пыток, сообщает национальная полиция Украины. По данным ведомства, двое местных жителей погибли в апреле 2022 года, когда Казачья Лопань была оккупирована войсками РФ. Правоохранители сообщают о следах пыток на телах погибших - "повреждения костей черепа, переломы челюсти и ребер". Следствие считает, что мужчины находились в плену у российских войск, после чего были убиты и похоронены на местном кладбище. Их личности устанавливают.

На Крымском мосту завершена часть ремонтных работ

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Энергетики в Донецкой области продолжают работу по устранению последствий российских обстрелов - за 14 октября они вернули электричество в 9 населенных пунктов области, что обеспечило электроэнергией 5930 семей, указывает ДТЭК "Донецкие электросети" в своем отчете.

По данным компании, без электроэнергии из-за обстрелов остаются 85 населенных пунктов региона.

++18.00++

На Крымском мосту завершена часть ремонтных работ - специалисты "закончили работы на левой части моста", написал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Строители выполнили работы по усилению пролетных строений этой полосы, после чего провели испытания и получили заключение экспертизы!" - заявил чиновник. Ранее правительство РФ поручило закончить ремонт моста до 1 июля 2023 года, а сам Хуснуллин заявлял, что "основные" работы по восстановлению моста завершатся до конца 2022 года.

++17.30++

Прокачка топлива по нефтепроводу "Дружба" через Польшу возобновлена, сообщил польский оператор трубопровода, компания PERN . Нефтепровод прекращал работу из-за утечки, выявленной 12 октября. При этом польские власти и местный оператор "Дружбы" не считают, что причиной утечки была диверсия.

Московские власти стали требовать от гостиниц предоставлять данные о постояльцах

++17.00++

Владельцы московских гостиниц и хостелов стали получать от властей обращения с требованием содействовать в поиске уклонистов, сообщил в своем Telegram-канале депутат Мосгордумы Евгений Ступин. В качестве подтверждения этого Ступин опубликовал фото двух документов. В одном из них, датированном 11 октября, администрация района Филевский парк требует владельцев гостиниц предоставлять данные о постояльцах-мужчинах в возрасте от 18 до 55 лет. Другой документ - "удостоверение", якобы выданное военкоматом Тверского района Москвы и требующее "оказывать помощь" его предъявителю в выполнении "обязанностей по мобилизации".

++16.30++

Россия не победит в войне против Украины, но при этом никуда "не исчезнет" - после конца войны в отношениях РФ и Запада наступит долгая зима, заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в интервью местному телеканалу Yle . При этом министр считает, что Путин не станет применять ядерное оружие в Украине, так как это было бы его "последней ошибкой".

++16.00++

Херсонская областная прокуратура начала расследование после сообщений об убийстве главного дирижера Херсонского музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша Юрия Керпатенко. Об убийстве дирижера, который работал в Херсонской областной филармонии и остался в городе во время оккупации, сообщила журналистка Елена Ванина. По ее словам, Керпатенко отказался сотрудничать с оккупационными властями, и его застрелили в собственном доме.

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В Белгородской области произошел пожар на нефтебазе, попавшей под обстрел. "У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района", - написал губернатор Вячеслав Гладков. Он утверждает, что угрозы распространения огня нет.

++15.05++

Жители аннексированного Крыма опубликовали несколько фото и видео с работой ПВО. "Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что средства ПВО работают в "тренировочном режиме". "В Казачке (Казачьей бухте - прим. ред.) работает ПВО в тренировочном режиме. Просьба не снимать и не выкладывать видео. Прошу сохранять спокойствие", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

++14.35++

Жителей Киевской области предупредили о возможных звуках взрывов, которые, предположительно, будут раздаваться в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах. Как поясняет местная ОВА, в указанных местах началась плановая работа саперов, поэтому взрывы возможны при разминировании и обезвреживании предметов. Власти просят граждан сохранять спокойствие и следить за официальными источниками информации.

++14.05++

Замглавы оккупационной "администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил в своем Telegram-канале, что ВСУ "попытались начать наступление в районе Дудчан-Берислава". Об этом же он сообщил утром в эфире программы "Соловьев Live" на российском ТВ, указав, что началась "активная фаза, которую мы ожидали". "Чиновник" в очередной раз заявил, что попытки ВСУ освободить аннексированные территории будут отражены, однако вслед за этим опубликовал пост, где снова посоветовал жителям Херсонской области "воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в Российскую Федерацию".

Хроника событий 15 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 14 октября 14.00 - 23.59 >>>

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