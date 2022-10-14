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Беларусь готовят к войне?

7 ч. назад

Лукашенко объявил, что в Беларуси будет развернута совместная региональная группировка войск РФ и РБ, и поручил Минобороны подготовиться к размещению тысяч российских военнослужащих. Возможно ли повторное вторжение в Украину со стороны Беларуси?

https://www.dw.com/ru/vojska-putina-i-lukasenko-belarus-gotovat-k-vojne/video-63444752

Гости выпуска:

- Александр Азаров, представитель Объединенного переходного кабинета, руководитель ByPol

- Михаил Самусь, украинский военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network

- Роман Гончаренко, редактор и корреспондент DW

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