Беларусь готовят к войне?

ПолитикаБеларусьБеларусь готовят к войне?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoПолитикаБеларусь7 ч. назад7 ч. назадЛукашенко объявил, что в Беларуси будет развернута совместная региональная группировка войск РФ и РБ, и поручил Минобороны подготовиться к размещению тысяч российских военнослужащих. Возможно ли повторное вторжение в Украину со стороны Беларуси? https://www.dw.com/ru/vojska-putina-i-lukasenko-belarus-gotovat-k-vojne/video-63444752РекламаГости выпуска: - Александр Азаров, представитель Объединенного переходного кабинета, руководитель ByPol - Михаил Самусь, украинский военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network - Роман Гончаренко, редактор и корреспондент DW