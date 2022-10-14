Беларусь готовят к войне?

7 ч. назад 7 ч. назад

Лукашенко объявил, что в Беларуси будет развернута совместная региональная группировка войск РФ и РБ, и поручил Минобороны подготовиться к размещению тысяч российских военнослужащих. Возможно ли повторное вторжение в Украину со стороны Беларуси?