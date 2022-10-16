В Украине предлагают вознаграждение за пленение Гиркина

За взятие в плен бывшего так называемого министра обороны "ДНР" ГУР Минобороны Украины готово выплатить 100 тысяч долларов США. Награду в еще 50 тысяч долларов объявили украинские активисты.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины и частные граждане объявили вознаграждение за взятие в плен живым бывшего сотрудника ФСБ РФ Игоря Гиркина. Так, пресс-служба ГУР в воскресенье, 16 октября, заявила в Telegram-канале, что за задержание Гиркина выплатит 100 тысяч долларов США.

Также, после того как стало известно, что бывший так называемый министр обороны "ДНР" добровольно отправился в Украину, о чем в соцсети "В контакте" сообщила его жена, опубликовав Гиркина фото в военной форме, премию за его пленение предложили также украинский активист Сергей Стерненко, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, военный и писатель Валерий Маркус, экс-звезда украинского тенниса Сергей Стаховский, а также председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай - каждый по 10 тысяч долларов.

В чем обвиняют Игоря Гиркина?

Гиркин (также известный как Игорь Стрелков, Стрелок и Сергей Рунов) разыскивается в Украине за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушения государственного суверенитета. Кроме того, он является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года и объявлен Нидерландами в международный розыск. Гиркин находится под санкциями ЕС и США.

13 августа Гиркин был задержан в аннексированном Россией Крыму при попытке с поддельными документами попасть на войну в Украину. Некоторое время спустя он был отпущен на свободу, после чего написал в соцсетях, что на войну все равно поедет, "но не прямо сейчас".

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