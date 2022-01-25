Латвия резко критикует позицию ФРГ в конфликте вокруг Украины

Заместитель премьер-министра Латвии Артис Пабрикс, одновременно занимающий должность министра обороны страны, резко раскритиковал позицию Берлина в конфликте вокруг Украины. "Нынешняя политика Германии в отношении России ни в коей мере не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров ФРГ. Ее недостаточно и для сегодняшних противников Запада, а к ним относится и Россия. Короче говоря, политика Германии в отношении России не вписывается в наше время", - заявил Пабрикс в интервью немецкой газете Bild, опубликованном во вторник, 25 января.

Он подчеркнул, что считает большой ошибкой позицию представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), состоящую в том, чтобы "передать Украине полевой госпиталь, но не вооружения". "Немецкие политики перестали понимать, что значит политика сдерживания", - указал министр обороны Латвии.

"Я должен сказать, что блокада эстонских гаубиц для Украины воспринимается как позорная позиция во всех трех странах Балтии, а также во всех государствах Северной Европы. Мы считаем, что каждая страна имеет право на самооборону. Если вы запрещаете кому-либо получать средства защиты, вы не поддерживаете мир, а как раз наоборот", - добавил латвийский политик.

Проблема поставок вооружений в Украину

Германия 21 января получила запрос Эстонии на одобрение поставок в Украину ПТРК Javelin и 122-миллиметровых гаубиц. Одобрение Берлина на поставку гаубиц требовалось потому, что они были выпущены в ГДР. В тот же день американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительственных кругах Германии и Эстонии сообщила, что ФРГ ответила на запрос отказом.

Сама Германия заявила ранее, что не будет поставлять Украине вооружение. "Летальное оружие не будет поставлено", - заявил в этой связи представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Отказ Берлина касается и оборонительного вооружения, если его можно применять как летальное.

Будет ли война России с Украиной?

Отвечая на вопрос, произойдет ли, по его оценке, вторжение России в Украину, Артис Пабрикс заявил: "Я думаю, важно, чтобы мы не говорили слишком много о желании предотвратить войну любой ценой. Потому что, если мы это сделаем, мы уже проиграли. Да, война - это плохо, и ее следует предотвращать. Но мы должны ясно дать понять России, что мы не готовы пожертвовать нашими ценностями и убеждениями ради предотвращения войны в любом случае. Нам не нужен новый Мюнхен 1938 года. Это было бы политикой умиротворения".

В завершение интервью латвийский политик подчеркнул: "Во-первых, в настоящее время нет никаких признаков смягчения ситуации, а во-вторых, я твердо убежден, что широкомасштабное наступление России на Украину ознаменовало бы начало конца режима Путина".

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