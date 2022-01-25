 Латвия резко критикует позицию ФРГ в конфликте вокруг Украины | Новости из Германии о Германии | DW | 25.01.2022

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Германия

Латвия резко критикует позицию ФРГ в конфликте вокруг Украины

Государства Балтии считают "постыдной" позицией то, что ФРГ препятствует поставкам Киеву оружия из Эстонии, заявил глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс

Заместитель премьер-министра Латвии Артис Пабрикс, одновременно занимающий должность министра обороны страны, резко раскритиковал позицию Берлина в конфликте вокруг Украины. "Нынешняя политика Германии в отношении России ни в коей мере не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров ФРГ. Ее недостаточно и для сегодняшних противников Запада, а к ним относится и Россия. Короче говоря, политика Германии в отношении России не вписывается в наше время", - заявил Пабрикс в интервью немецкой газете Bild, опубликованном во вторник, 25 января.

Он подчеркнул, что считает большой ошибкой позицию представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), состоящую в том, чтобы "передать Украине полевой госпиталь, но не вооружения". "Немецкие политики перестали понимать, что значит политика сдерживания", - указал министр обороны Латвии.

"Я должен сказать, что блокада эстонских гаубиц для Украины воспринимается как позорная позиция во всех трех странах Балтии, а также во всех государствах Северной Европы. Мы считаем, что каждая страна имеет право на самооборону. Если вы запрещаете кому-либо получать средства защиты, вы не поддерживаете мир, а как раз наоборот",  - добавил латвийский политик.

Проблема поставок вооружений в Украину

Германия 21 января получила запрос Эстонии на одобрение поставок в Украину ПТРК Javelin и 122-миллиметровых гаубиц. Одобрение Берлина на поставку гаубиц требовалось потому, что они были выпущены в ГДР. В тот же день американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительственных кругах Германии и Эстонии сообщила, что ФРГ ответила на запрос отказом.

Сама Германия заявила ранее, что не будет поставлять Украине вооружение. "Летальное оружие не будет поставлено", - заявил в этой связи представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). Отказ Берлина касается и оборонительного вооружения, если его можно применять как летальное.

Будет ли война России с Украиной?

Отвечая на вопрос, произойдет ли, по его оценке, вторжение России в Украину, Артис Пабрикс заявил: "Я  думаю, важно, чтобы мы не говорили слишком много о желании предотвратить войну любой ценой. Потому что, если мы это сделаем, мы уже проиграли. Да, война - это плохо, и ее следует предотвращать. Но мы должны ясно дать понять России, что мы не готовы пожертвовать нашими ценностями и убеждениями ради предотвращения войны в любом случае. Нам не нужен новый Мюнхен 1938 года. Это было бы политикой умиротворения".

В завершение интервью латвийский политик подчеркнул: "Во-первых, в настоящее время нет никаких признаков смягчения ситуации, а во-вторых, я твердо убежден, что широкомасштабное наступление России на Украину ознаменовало бы начало конца режима Путина".

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