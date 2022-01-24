Депутаты Рады призвали бундестаг пересмотреть политику в отношении Украины

Два комитета Верховной рады Украины призвали бундестаг пересмотреть политику Германии в отношении Украины из-за угрозы со стороны РФ. "Невозможно достичь мира, успокаивая агрессора. Еще не поздно изменить подход. Надеемся на вашу солидарность и поддержку", - говорится в письме комитета по интеграции Украины в ЕС и комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, опубликованном в понедельник, 24 января, на сайте Рады.

Члены комитетов призвали немецких депутатов "политически переоценить ситуацию и предотвратить возможные негативные последствия в будущем", при этом выступив против позиции федерального правительства, отказывающегося поставлять Киеву оружие. "Ваше правительство, к сожалению, решило не помогать нам в оснащении, хорошо зная, насколько российские войска были модернизированы за последние годы. Мы призываем вас, уважаемые коллеги-парламентарии, не разделять такой подход. Вы действительно хотите, чтобы мы были плохо оснащены?", - заявили они.

В Киеве считают помощь Германии недостаточной

Одновременно в Верховной раде указали, что достроенный газопровод "Северный поток - 2" "делает поставляемый через Украину газ ненужным" и тем самым повышает уязвимость Украины, а также "ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы и Германии". "Ваше дальнейшее процветание и безопасность напрямую зависят от выживания свободной, независимой, демократической Украины", - написали украинские депутаты.

Они также указали, что считают предоставленную до сих пор помощь ФРГ недостаточной. "Мы ценим возможность предоставления Украине мобильного военного госпиталя. Будучи искренне благодарны за любую поддержку, однако хотим понять - значит ли это, что вы ожидаете войны, и именно так вы определяете эффективную поддержку тем, на кого, скорее всего, нападут?", - заявили они.

Германия отказывается поставить Киеву вооружения

Власти Германии неоднократно заявляли о невозможности поставок Украине оружия. В частности, 17 января глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в ходе визита в Украину в очередной раз ответила отказом на соответствующие просьбы Киева. "Позиция правительства Германии по поставкам оружия, учитывая нашу рестриктивную политику экспорта вооружений, известна, и это объясняется также нашей историей", - заявила она.

В свою очередь министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) отметила, что с пониманием относится к желанию поддержать Украину на фоне конфликта с РФ, Германия делает это другими способами, в частности, в феврале отправит Киеву полностью оснащенный полевой госпиталь, "включая расходы на обучение персонала и финансовое участие ФРГ в объеме 5,3 млн евро". "В федеральном правительстве существует консенсус, что поставка вооружений в условиях обострившейся ситуации в настоящее время нецелесообразна", - заявила она в интервью еженедельнику Welt am Sonntag 22 января.

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