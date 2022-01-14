 В Европе обвиняют Россию в дефиците газа и расследуют действия ″Газпрома″ | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 15.01.2022

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Европа

В Европе обвиняют Россию в дефиците газа и расследуют действия "Газпрома"

Еврокомиссия ищет причины снижения поставок российского газа, МЭА видит связь между полупустыми газохранилищами в ЕС и конфликтом вокруг Украины. Возможны штрафы и новые законы.

Конфорка газовой плиты

"Запасы газа в европейских ПХГ находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю наблюдений", - счел нужным сообщить на днях российский концерн "Газпром". Почему в Европе сложилась столь неблагоприятная ситуация в подземных хранилищах газа, крупнейший поставщик голубого топлива на рынок Европы уточнять не стал.

Фатих Бироль: полупустые ПХГ в ЕС на фоне напряженности вокруг Украины

Зато это сделал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. "Нынешний дефицит в хранилищах Европейского Союза в значительной мере возник из-за "Газпрома". Примерно половина этого дефицита связана с низким уровнем запасов на объектах компании в ЕС, хотя она контролирует лишь 10 процентов суммарных мощностей ПХГ в ЕС", - заявил журналистам 12 января руководитель этой международной организации со штаб-квартирой в Париже, созданной индустриально развитыми странами как аналитический и консультационный орган в сфере энергетики. 

Глава Международного энергетического агентства МЭА Фатих Бироль во время одного из выступлений

Глава Международного энергетического агентства МЭА Фатих Бироль во время одного из выступлений

Тем самым Фатих Бироль фактически ответил и на другой напрашивающийся вопрос, который "Газпром" также не стал затрагивать в своем сообщении: а как российская госкорпорация выполняет поручение пополнить запасы в своих ПХГ в Германии и Австрии, данное ей Владимиром Путиным при включенных телекамерах еще в конце октября? Прошло два с лишним месяца, а указание явно не выполнено.

Но президент РФ на это, похоже, и не рассчитывал. Во всяком случае, глава МЭА констатировал, что "сегодняшний низкий объем поставок газа в Европу совпал с обострением геополитической напряженности вокруг Украины". По мнению Фатиха Бироля, Россия имеет технические возможности как минимум на треть увеличить снабжение Европы газом, но не делает этого даже в условиях очень высоких цен, хотя одновременно перевыполняет свои контрактные обязательства по отношению к Китаю.   

Высказывания главы МЭА весьма симптоматичны. Они свидетельствуют о том, что в западных экспертных и политических кругах крепнет убеждение: нынешний острый газовый и в целом энергетический кризис в Европе частично или даже в значительной мере вызван Россией, причем целенаправленно.

Зампред Еврокомиссии Маргрете Вестагер ждет ответов от "Газпрома"

К такому выводу пришло, если взять один из свежих примеров, и правительство Швеции. Ему, как и властям целого ряда других европейских стран, из-за резкого роста цен на энергию пришлось выделить крупную сумму на субсидии населению. "Шведские потребители не должны так сильно страдать из-за, в частности, российского поведения на европейском энергетическом рынке", - прокомментировал это шведский министр энергетики Хашаяр Фарманбар.

Зампред Еврокомиссии Маргрете Вестагер во время брифинга в Брюсселе 13 января 2022 года

Зампред Еврокомиссии Маргрете Вестагер во время брифинга в Брюсселе 13 января 2022 года

Выяснением того, насколько оправданы такие обвинения или подозрения, занимается теперь Еврокомиссия ("правительство" ЕС). "Мы разослали вопросы ряду компаний-поставщиков энергоресурсов. Многие прислали нам ответы. Но мы все еще ожидаем ответы, в частности, от "Газпрома", - сообщила 13 января на брифинге в Брюсселе заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Маргрете Вестагер.

На вопрос, мог ли "Газпром" своими действиями спровоцировать резкое удорожание газа в Европе, она ответила, что для ЕК тема цен является приоритетной. "Когда компания в условиях повышения спроса ограничивает поставки, это заставляет задуматься. Такое поведение редко можно увидеть на рынке", - отметила Маргрете Вестагер. В прошлом составе ЕК она в качестве еврокомиссара ("министра") по вопросам конкуренции проводила очень активную антимонопольную политику, за нее она отвечает и в своей новой должности.

Глава МЭА рекомендует закон о минимальном уровне запасов в газохранилищах

Пресс-служба "Газпрома" сообщила, что находится в контакте с ЕК и часть информации уже предоставила. Если в ходе расследования будут выявлены нарушения со стороны какой-то компании, то, по словам Вестагер, Еврокомиссия может либо договориться с ней о путях решения возникших проблем, либо подвергнуть ее штрафу. 

Крупнейшее в ЕС подземное хранилище газа Rehden на северо-западе ФРГ принадлежит Газпрому

Крупнейшее в ЕС подземное хранилище газа Rehden на северо-западе ФРГ принадлежит "Газпрому"

Еще один вариант предложил Фатих Бироль. Глава Международного энергетического агентства рекомендовал изменить нормативные документы в Евросоюзе и "ввести в целях обеспечения потребностей конечных потребителей обязательный для всех коммерческих операторов минимальный уровень заполнения хранилищ".

Если страны Евросоюза, в том числе Германия, последуют этому совету, "Газпром" уже не сможет допустить ситуацию, когда принадлежащее ему крупнейшее в ФРГ и во всем ЕС ПХГ Rehden окажется заполненным менее чем на 5%, как это случилось в сентябре 2021 года. Российской компании придется тогда подчиниться немецкому закону - а не ждать, пока Владимир Путин поздней осенью публично даст ей не очень строгое указание начать, наконец, закачивать газ в европейские газохранилища.

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    Автор: Андрей Гурков


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