Итоги визита Бербок: Киев все еще рассчитывает на поставки оружия из ФРГ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) прилетела в Киев в понедельник, 17 января, накануне визита в Россию и после недели интенсивных переговоров между Западом и Москвой по Украине. На брифинге после переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой она подчеркнула: "Никаких переговоров об Украине в обход Украины".

По словам главы внешнеполитического ведомства ФРГ, Берлин приложит все усилия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации. Бербок добавила, что страны ЕС, НАТО и "большой семерки" едины в том, что в случае дальнейшей агрессии против Украины Россия заплатит большую цену.

Бербок: Позиция Германии по поставкам оружия не изменилась

Визит главы МИД Германии в Украину совпал с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя государствами. "Германия одной из первых открыла свое посольство в Украине", - напомнила Бербок. Она указала на постоянную поддержку ФРГ суверенитета Украины и готовность "сделать все" для перезапуска "нормандского формата" на фоне обострения ситуации на российско-украинской границе.

Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба на брифинге в Киеве

Новое правительство ФРГ по-прежнему не готово поставлять Украине оружие. "Позиция правительства Германии по поставкам оружия, учитывая нашу рестриктивную политику экспорта вооружений, известна, и это объясняется также нашей историей", - объяснила Бербок.

В свою очередь, ее украинский коллега Дмитрий Кулеба отметил, что говорил о возможности поставки оружия в Украину из Германии. По его словам, консультации по этому вопросу между двумя странами не завершены: "Мы знаем, где какое оружие мы можем получить. Мы прекрасно знаем, как его использовать для защиты украинской территории, и мы над этим ежедневно работаем, имеем неплохие результаты, и наш диалог с Германией по этому вопросу продолжится". А советники глав МИД стран "нормандской четверки" уже ведут работу по подготовке встречи, срок которой еще не определен, добавил Кулеба.

Глава МИД Германии вскоре снова приедет в Украину

Глава МИД Германии подчеркнула, что Украина имеет право самостоятельно выбирать свой внешнеполитический курс. "Запад и Россия далеки друг от друга в своих позициях, однако ни одна страна не имеет права указывать другой, в каком направлении она должна развиваться, какие поддерживать отношения и какие союзы заключать", - заявила немецкий министр.

В то же время, как рассказал Кулеба, Германия готова стать одним из лидеров "Крымской платформы" по политике непризнания оккупации Крыма Россией. В ходе визита речь шла также о возможных штрафных мерах против газопровода "Северный поток-2" в случае новой агрессии Москвы против Украины, о немецких инвестициях в развитие водородных технологий и зеленой энергетики и об отправке в Киев немецких специалистов по расследованию кибератак.

Тем временем Анналена Бербок уже анонсировала новый визит в Украину - вместе с главой МИД Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом. "Мы вдвоем вскоре снова посетим Украину, поедем на линию соприкосновения на Донбассе", - сказала она.

Украинские депутаты надеются на изменение мнения Берлина по оружию

В украинских политических и экспертных кругах, несмотря на однозначное заявление Бербок, продолжают активно обсуждать возможность поставки оружия Украине. Многие не оставляют надежды на изменения в позиции ФРГ по этому вопросу. Для этого необходима "очень тяжелая дипломатическая работа и личные контакты на самом высоком уровне", сказал в интервью DW зампредседателя оппозиционной парламентской фракции "Батькивщина" Сергей Соболев. Он считает "странной" политику Берлина по поводу поставки оружия Украине, которая уже восьмой год противостоит агрессии России. "К сожалению, смена правительства в ФРГ не принесла изменения позиции этого государства", - посетовал политик.

Мария Мезенцева

В то же время зампредседателя комитета Верховной рады по интеграции Украины в ЕС от правящей партии "Слуга народа" и глава украинской делегации в Совете Европы Мария Мезенцева считает, что позиция Берлина постепенно меняется. "Не все, о чем говорили два министра, можно было выносить на брифинг. Заявление Дмитрия Кулебы о продолжении консультаций свидетельствует о поиске новых возможностей. Ведь если Германия не будет сама поставлять оружие Украине, она может влиять на экспорт из других государств", - отметила она в беседе с DW.

И Соболев, и Мезенцева приветствовали стремление официального Берлина восстановить "нормандский формат" и добиваться выполнения минских соглашений. Они отметили, что это совпадает с курсом самой Украины. Но успех этих усилий, по их мнению, и далее зависит от Кремля, а не от доброй воли Украины и Германии и Франции.

Остановят ли возможные штрафные меры Россию?

Киевский политолог Александр Леонов в комментарии DW сказал, что считает слабостью украинской дипломатии тот факт, что ни Анналена Бербок, ни Дмитрий Кулеба не обнародовали никаких конкретных путей перезагрузки "нормандского формата". "Непонятно, какой смысл вкладывается в слово "перезагрузка": это будет расширение формата, его сужение или новые соглашения? Отсутствие конкретики порождает подозрения, будет ли это отвечать интересам Украины. К тому же, чтобы перезагрузить этот формат необходима воля всех сторон, в том числе согласие официальной Москвы", - сказал эксперт.

В свою очередь, профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Алексей Гарань в интервью DW приветствовал слова Бербок о возможных последствиях для газопровода "Северный поток-2" в случае эскалации. Но он сомневается, что это сможет остановить агрессию Кремля.

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