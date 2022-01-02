Бербок и не только. Какой будет феминистская внешняя политика?

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Анналена Бербок - первая в ФРГ женщина на посту главы МИД. В коалиционном договоре правительства указано, что она будет проводить "феминистскую внешнюю политику". Что это означает?
Шведский социал-демократ Маргот Вальстрём в 2014 году призвала обеспечить женщинам по всему миру равные права с мужчинами. Кроме прочего, она потребовала, чтобы женщины и мужчины были в равной мере представлены в политике, экономике и других сферах общественной жизни.
Вальстрём к тому моменту была назначена на должность министра иностранных дел Швеции и воспользовалась этим, чтобы способствовать карьере женщин в аппарате правительства и выделять средства на феминистские проекты за рубежом. Так "феминистская внешняя политика" стала частью правительственного курса Швеции. Позже этот подход был реализован и в других странах, например, Канаде и Нидерландах.
Активистка и феминистка Кристина Лунц (Kristina Lunz) стала в Германии "пионером" на поприще продвижения "феминистской внешней политики". Вместе со своими единомышленниками она основала в Берлине "Центр феминистской международной политики" (Centre for Feminist Foreign Policy). Его сотрудники оказывают консультации, проводят исследования и разрабатывают предложения в области международной политики и политики в сфере безопасности.
"Феминизм пытается разрушить структуры, которые делают ставку на насилие", - объясняет Лунц в беседе с DW. В качестве примера она называет борьбу с терроризмом. 90% террористов, активных по всему миру, - мужчины, говорит Лунц. По ее словам, это связано с тем, что общество принимает агрессивное поведение со стороны мальчиков. Девочек же, как правило, воспитывают так, чтобы они вели себя сдержанно.
В международной политике и политике в сфере безопасности, где по-прежнему доминируют мужчины, слишком часто делается ставка на насилие, считает Лунц. Государства мира продолжают вооружение с целью иметь возможность нанести превентивный удар, защищая себя. Это идет вразрез с феминистской политикой, которая предполагает мирный поиск решения конфликта, указывает эксперт. Следуя данной логике, Кристина Лунц выступает против размещения ядерных вооружений на территории Германии.
Профессор Карло Мазалла (Carlo Masalla) преподает международную политику в Университете бундесвера в Мюнхене. Когда речь заходит о теме разоружения, к которой обращаются и феминистки, он предостерегает от принятия односторонних решений. Если западные страны, в том числе Германия, сократят расходы на оборону, Россия воспримет это как слабость и уж точно не станет разоружаться сама, считает ученый.
С точки зрения Мазаллы, концепция феминистской внешней политики еще недостаточно продумана. Даже ее сторонники не имеют единого мнения по многим вопросам, отмечает он.
По оценке профессора, среди сторонников феминистских взглядов во внешней политике есть те, кто выступает за "максимальный подход", и те, кто относятся к "реалистической школе". Первые хотят любой ценой реализовать миролюбивую, основанную на утопических представлениях международную политику. Другие же стремятся, в первую очередь, помочь женщинам сделать карьеру в сфере дипломатии, в вооруженных силах, а также в тех областях гражданского общества, которые связаны с международной политикой и политикой в сфере безопасности.
Евросоюз, по крайней мере на бумаге, подтверждает свою заинтересованность в том, чтобы в переговорных процессах в равной мере участвовали и мужчины, и женщины. Однако на деле это не всегда так, отмечает в беседе с DW депутат Европарламента от партии "зеленых" Виола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon-Taubadel).
Страной, в которой успешно проводится феминистская внешняя политика, она считает Косово. И среди сербов, и среди косовских албанцев есть активные группы женщин, поддерживающие контакты друг с другом, указывает фон Крамон-Таубадель.
Другую тему затрагивает Сонья Катарина Шифферс (Sonja Katharina Schiffers) из Фонда имени Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung). Заключая торговые соглашения со странами, важную роль в которых играет текстильная промышленность, Западу стоит задаваться вопросом о том, как повлияет это соглашение на женщин, занятых в этой сфере. Таким образом, политические меры стоит анализировать с той точки зрения, как они повлияют на людей разных полов и различной гендерной идентичности, полагает она.
Виола фон Крамон-Таубадель опасается, что принципы разделения обязанностей в правительстве нового канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) окажутся теми же, что и в эпоху его предшественницы Ангелы Меркель (Angela Merkel). Тогда ведомство федерального канцлера занималось крупными игроками на международной политической арене, такими, как США, Россия, Китай, Франция или ЕС в целом, а на долю МИД оставалось лишь развитие отношений с другими государствами. Евродепутат надеется, что Анналена Бербок сможет эту ситуацию изменить.
Со своей стороны, Карло Мазалла полагает, что ведомство канцлера продолжит заниматься отношениями с "сильными мира сего", а Бербок придется "ориентироваться на реальность".
При этом все опрошенные DW эксперты отмечают, что новая глава МИД ФРГ с самого начала выбрала более жесткий курс в отношении России и Китая. Несмотря на это, в сфере внешней политики Бербок будет оставаться верна принципам феминизма, считают они. Это значит, что женщины получат более благоприятные шансы сделать карьеру не только в самом МИД, но и в связанных с ним ведомствах.
Смотрите также: