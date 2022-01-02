Бербок и не только. Какой будет феминистская внешняя политика?

Шведский социал-демократ Маргот Вальстрём в 2014 году призвала обеспечить женщинам по всему миру равные права с мужчинами. Кроме прочего, она потребовала, чтобы женщины и мужчины были в равной мере представлены в политике, экономике и других сферах общественной жизни.

Вальстрём к тому моменту была назначена на должность министра иностранных дел Швеции и воспользовалась этим, чтобы способствовать карьере женщин в аппарате правительства и выделять средства на феминистские проекты за рубежом. Так "феминистская внешняя политика" стала частью правительственного курса Швеции. Позже этот подход был реализован и в других странах, например, Канаде и Нидерландах.

Принципы феминизма в политике

Активистка и феминистка Кристина Лунц (Kristina Lunz) стала в Германии "пионером" на поприще продвижения "феминистской внешней политики". Вместе со своими единомышленниками она основала в Берлине "Центр феминистской международной политики" (Centre for Feminist Foreign Policy). Его сотрудники оказывают консультации, проводят исследования и разрабатывают предложения в области международной политики и политики в сфере безопасности.

Маргот Вальстрём (фото из архива)

"Феминизм пытается разрушить структуры, которые делают ставку на насилие", - объясняет Лунц в беседе с DW. В качестве примера она называет борьбу с терроризмом. 90% террористов, активных по всему миру, - мужчины, говорит Лунц. По ее словам, это связано с тем, что общество принимает агрессивное поведение со стороны мальчиков. Девочек же, как правило, воспитывают так, чтобы они вели себя сдержанно.

В международной политике и политике в сфере безопасности, где по-прежнему доминируют мужчины, слишком часто делается ставка на насилие, считает Лунц. Государства мира продолжают вооружение с целью иметь возможность нанести превентивный удар, защищая себя. Это идет вразрез с феминистской политикой, которая предполагает мирный поиск решения конфликта, указывает эксперт. Следуя данной логике, Кристина Лунц выступает против размещения ядерных вооружений на территории Германии.

Два подхода к феминизму

Профессор Карло Мазалла (Carlo Masalla) преподает международную политику в Университете бундесвера в Мюнхене. Когда речь заходит о теме разоружения, к которой обращаются и феминистки, он предостерегает от принятия односторонних решений. Если западные страны, в том числе Германия, сократят расходы на оборону, Россия воспримет это как слабость и уж точно не станет разоружаться сама, считает ученый.

С точки зрения Мазаллы, концепция феминистской внешней политики еще недостаточно продумана. Даже ее сторонники не имеют единого мнения по многим вопросам, отмечает он.

По оценке профессора, среди сторонников феминистских взглядов во внешней политике есть те, кто выступает за "максимальный подход", и те, кто относятся к "реалистической школе". Первые хотят любой ценой реализовать миролюбивую, основанную на утопических представлениях международную политику. Другие же стремятся, в первую очередь, помочь женщинам сделать карьеру в сфере дипломатии, в вооруженных силах, а также в тех областях гражданского общества, которые связаны с международной политикой и политикой в сфере безопасности.

ЕС - за равноправие женщин и мужчин

Евросоюз, по крайней мере на бумаге, подтверждает свою заинтересованность в том, чтобы в переговорных процессах в равной мере участвовали и мужчины, и женщины. Однако на деле это не всегда так, отмечает в беседе с DW депутат Европарламента от партии "зеленых" Виола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon-Taubadel).

Евродепутат от "зеленых" Виола фон Крамон-Таубадель

Страной, в которой успешно проводится феминистская внешняя политика, она считает Косово. И среди сербов, и среди косовских албанцев есть активные группы женщин, поддерживающие контакты друг с другом, указывает фон Крамон-Таубадель.

Другую тему затрагивает Сонья Катарина Шифферс (Sonja Katharina Schiffers) из Фонда имени Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung). Заключая торговые соглашения со странами, важную роль в которых играет текстильная промышленность, Западу стоит задаваться вопросом о том, как повлияет это соглашение на женщин, занятых в этой сфере. Таким образом, политические меры стоит анализировать с той точки зрения, как они повлияют на людей разных полов и различной гендерной идентичности, полагает она.

Неравномерное распределение обязанностей

Виола фон Крамон-Таубадель опасается, что принципы разделения обязанностей в правительстве нового канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) окажутся теми же, что и в эпоху его предшественницы Ангелы Меркель (Angela Merkel). Тогда ведомство федерального канцлера занималось крупными игроками на международной политической арене, такими, как США, Россия, Китай, Франция или ЕС в целом, а на долю МИД оставалось лишь развитие отношений с другими государствами. Евродепутат надеется, что Анналена Бербок сможет эту ситуацию изменить.

Со своей стороны, Карло Мазалла полагает, что ведомство канцлера продолжит заниматься отношениями с "сильными мира сего", а Бербок придется "ориентироваться на реальность".

При этом все опрошенные DW эксперты отмечают, что новая глава МИД ФРГ с самого начала выбрала более жесткий курс в отношении России и Китая. Несмотря на это, в сфере внешней политики Бербок будет оставаться верна принципам феминизма, считают они. Это значит, что женщины получат более благоприятные шансы сделать карьеру не только в самом МИД, но и в связанных с ним ведомствах.

Смотрите также:

Роль современных женщин в политике и бизнесе (07.03.2018) Женщины во главе правительства По состоянию на март 2018 года Европа лидировала по числу стран, правительства которых возглавляют женщины. Помимо ФРГ и Великобритании, это были Норвегия, Исландия, Сербия. Кроме того, в некоторых европейских странах женщины стоят во главе государства или занимают различные министерские посты. Но и в странах Азии и Африки женщины возглавляли правительства, например в Намибии, Мьянме, в Бангладеш.

Роль современных женщин в политике и бизнесе (07.03.2018) Избирательное право для женщин Избирательное право для женщин, как возможность участвовать в политической жизни, было введено в разное время. Так, в России женщины получили право голосовать на выборах в 1917 году. А в 1918 такая возможность появилась у женщин в Германии. В США избирательное право для женщин было введено в 1920 году. А вот женщинам Саудовской Аравии разрешили принимать участие в голосовании лишь совсем недавно.

Роль современных женщин в политике и бизнесе (07.03.2018) Женщины и законотворчество Во многих странах мира женщины активно участвуют в законотворческой деятельности. Доля женщин в парламенте в Германии, например, составляет 30,7 процента. В то время как в Катаре всего 3,7 процента. В России она не превышает 16 процентов, а в США составляет чуть более 19 процентов. Лидирует по числу женщин в парламенте на сегодняшний день Руанда - 61,3 процента.

Роль современных женщин в политике и бизнесе (07.03.2018) Женщины в бизнесе В странах Европы высока доля женщин, возглавляющих крупные бизнес-структуры. Лидирует по этому показателю Франция. Но и в Германии число женщин на руководящих постах крупных концернов увеличилось после того как в 2015 году бундестаг определил квоту в 30 процентов для ряда предприятий.

Роль современных женщин в политике и бизнесе (07.03.2018) Мужчины и вопрос равноправия В ходе опросов общественного мнения, проводимых в разных странах мира, мужчин спрашивали о том, что они думают о гендерном равенстве и роли женщин в обществе. От 48 до 56 процентов респондентов из КНР, России и Индии ответили, что мужчины лучше подходят для важных общественных задач. А в Испании, например, так считают лишь 9 процентов опрошенных. Впрочем, взгляните сами! Автор: Наталья Позднякова

