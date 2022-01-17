 Глава МИД ФРГ пообещала в Киеве вернуть к жизни ″нормандский формат″ | Новости из Германии об Украине | DW | 17.01.2022

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Украина

Глава МИД ФРГ пообещала в Киеве вернуть к жизни "нормандский формат"

Агрессия России против Украины "будет иметь высокую цену", напомнила Анналена Бербок. По ее словам, разрядить нынешнюю крайне опасную ситуацию можно только путем дипломатии.

Министры иностранных дел Германии и Украины, Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба, в Киеве

Министры иностранных дел Германии и Украины, Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в ходе визита в Украину призвала к дипломатическому решению конфликта с Россией. "Дипломатия - единственный реальный способ разрядить нынешнюю крайне опасную ситуацию", - заявила Бербок после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве в понедельник, 17 января.

"В последние несколько недель я не обсуждала безопасность какой-либо другой страны так много, как безопасность Украины, и, к сожалению, это нехороший знак", - сказала глава МИД ФРГ. По ее словам, речь идет о российском военном присутствии на границе с Украиной "и связанной с этим угрожающей риторикой". И во всех дискуссиях посыл был один: солидарность с Украиной и соблюдение ее территориальной целостности.

Коснувшись угрозы военного вторжения России в Украину, Анналена Бербок отметила, что "любое возобновление агрессии будет иметь высокую цену" и что ни одна страна не вправе диктовать другой, в какие союзы той вступать. При этом Бербок подчеркнула, что Германия "готова к серьезному диалогу с Россией", поскольку "дипломатия - единственный действенный способ разрядить обстановку".

Оживление "нормандского формата"

Кроме того, немецкий министр пообещала "сделать все, чтобы сообща вернуть "нормандский формат" к жизни". В настоящее время переговоры с участием России, Украины, Германии и Франции об урегулировании конфликта в Донбассе приостановлены. Анналена Бербок сообщила о намерении затронуть эту тему на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 18 января в Москве. По словам Бербок, вместе со своим французским коллегой Жаном Ивом Ле Дрианом она вскоре снова посетит Украину, а затем отправится "к людям на линии соприкосновения" на востоке этой страны.

Поставки оружия Украине

Затронув тему возможных поставок оружия для Украины, Бербок подчеркнула, что позиция Германии в этом вопросе не изменилась и то, "что было сказано несколько месяцев назад, остается в силе". Прежнее правительство ФРГ во главе с канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel) выступало против таких поставок.

Анналена Бербок заявила также о широком и многостороннем вкладе ФРГ в поддержку безопасности Украины. "В прошлом мы поддержали Киев, организовав лечение украинских военных в Германии. Мы помогли установить военный передвижной лазарет. Мы будем делать все, чтобы не допустить дальнейшей эскалации этого кризиса, использовать все дипломатические возможности, и это - наиболее эффективный рычаг для поддержки Украины", - заверила она.

В свою очередь Дмитрий Кулеба заявил, что диалог между Киевом и Берлином о защите территориальной целостности Украины продолжится. "Мы знаем, где какое оружие можем получить. Мы прекрасно знаем, как его использовать исключительно для защиты нашей земли. Мы над этим ежедневно работаем, и у нас есть очень неплохие результаты", - сказал Кулеба в ходе совместного брифинга в Киеве.

"Но прежде всего нам очень хочется, чтобы сработала дипломатия. И чтобы те усилия, которые мы с Германией сейчас прикладываем для достижения результата в "нормандском формате", дали свой результат", - подчеркнул глава украинского МИДа.

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