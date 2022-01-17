Глава МИД ФРГ пообещала в Киеве вернуть к жизни "нормандский формат"

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Агрессия России против Украины "будет иметь высокую цену", напомнила Анналена Бербок. По ее словам, разрядить нынешнюю крайне опасную ситуацию можно только путем дипломатии.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в ходе визита в Украину призвала к дипломатическому решению конфликта с Россией. "Дипломатия - единственный реальный способ разрядить нынешнюю крайне опасную ситуацию", - заявила Бербок после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве в понедельник, 17 января.
"В последние несколько недель я не обсуждала безопасность какой-либо другой страны так много, как безопасность Украины, и, к сожалению, это нехороший знак", - сказала глава МИД ФРГ. По ее словам, речь идет о российском военном присутствии на границе с Украиной "и связанной с этим угрожающей риторикой". И во всех дискуссиях посыл был один: солидарность с Украиной и соблюдение ее территориальной целостности.
Коснувшись угрозы военного вторжения России в Украину, Анналена Бербок отметила, что "любое возобновление агрессии будет иметь высокую цену" и что ни одна страна не вправе диктовать другой, в какие союзы той вступать. При этом Бербок подчеркнула, что Германия "готова к серьезному диалогу с Россией", поскольку "дипломатия - единственный действенный способ разрядить обстановку".
Кроме того, немецкий министр пообещала "сделать все, чтобы сообща вернуть "нормандский формат" к жизни". В настоящее время переговоры с участием России, Украины, Германии и Франции об урегулировании конфликта в Донбассе приостановлены. Анналена Бербок сообщила о намерении затронуть эту тему на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 18 января в Москве. По словам Бербок, вместе со своим французским коллегой Жаном Ивом Ле Дрианом она вскоре снова посетит Украину, а затем отправится "к людям на линии соприкосновения" на востоке этой страны.
Затронув тему возможных поставок оружия для Украины, Бербок подчеркнула, что позиция Германии в этом вопросе не изменилась и то, "что было сказано несколько месяцев назад, остается в силе". Прежнее правительство ФРГ во главе с канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel) выступало против таких поставок.
Анналена Бербок заявила также о широком и многостороннем вкладе ФРГ в поддержку безопасности Украины. "В прошлом мы поддержали Киев, организовав лечение украинских военных в Германии. Мы помогли установить военный передвижной лазарет. Мы будем делать все, чтобы не допустить дальнейшей эскалации этого кризиса, использовать все дипломатические возможности, и это - наиболее эффективный рычаг для поддержки Украины", - заверила она.
В свою очередь Дмитрий Кулеба заявил, что диалог между Киевом и Берлином о защите территориальной целостности Украины продолжится. "Мы знаем, где какое оружие можем получить. Мы прекрасно знаем, как его использовать исключительно для защиты нашей земли. Мы над этим ежедневно работаем, и у нас есть очень неплохие результаты", - сказал Кулеба в ходе совместного брифинга в Киеве.
"Но прежде всего нам очень хочется, чтобы сработала дипломатия. И чтобы те усилия, которые мы с Германией сейчас прикладываем для достижения результата в "нормандском формате", дали свой результат", - подчеркнул глава украинского МИДа.
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