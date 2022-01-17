Глава МИД ФРГ Бербок отправилась с визитами в Киев и Москву

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), перед визитами в Киев и Москву, подчеркнула готовность Запада к переговорам с Россией о разрядке напряженности в конфликте вокруг Украины. "Мы готовы к серьезному диалогу о двусторонних договоренностях и шагах, которые принесут больше безопасности всем в Европе, включая Россию", - заявила она перед отлетом в Киев в понедельник, 17 января, в Берлине.

В то же время Бербок подчеркнула, что Запад "не может и не будет идти на уступки по основополагающим принципам, например, территориальной целостности, свободе выбора союзов и блоков и отказу от насилия как инструмента политики". "Мы полны решимости реагировать в том случае, если Россия вместо этого изберет путь эскалации", - предупредила она.

По словам Бербок, "предпосылка дипломатии - понимать точку зрения другой стороны, даже если та придерживается абсолютно противоположного мнения". Министр сказала, что будет внимательно слушать своих собеседников в Киеве и Москве, но при этом "со всей ясностью" доводить до них позицию Запада. Глава МИД ФРГ выразила намерение прояснить готовность сторон к дипломатическому урегулированию конфликта и способствовать оживлению "нормандского формата", в рамках которого украинский кризис обсуждают Украина, Россия, ФРГ и Франция.

Конфликт вокруг Украины

В столице Украины Киеве Бербок проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД этой страны Дмитрием Кулебой. Она также встретится с представителями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Вечером 17 сентября она вылетит из Киева в Москву для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Россия стянула к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих. Запад опасается вторжения российских войск в Украину, однако Москва отрицает наличие у нее таких планов. Кремль подчеркивает, что для него важны "гарантии безопасности" и в этой связи настаивает на отказе НАТО от дальнейшего расширения на восток и, в частности приема в свой состав Украины.

НАТО категорически отвергает это требование и, со своей стороны, требует отвода российских войск от границы с Украиной. Анналена Бербок отметила, что на переговорах в Москве для нее важно обозначить позиции. "Как новое федеральное правительство мы заинтересованы в серьезных и стабильных отношениях с Россией", - сказала она.

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