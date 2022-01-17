 Глава МИД ФРГ Бербок отправилась с визитами в Киев и Москву | Новости из Германии о Германии | DW | 17.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Глава МИД ФРГ Бербок отправилась с визитами в Киев и Москву

В конфликте вокруг Украины Анналена Бербок подчеркнула готовность Запада к переговорам. При этом она исключила возможность уступок по принципиальным вопросам.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), перед визитами в Киев и Москву, подчеркнула готовность Запада к переговорам с Россией о разрядке напряженности в конфликте вокруг Украины. "Мы готовы к серьезному диалогу о двусторонних договоренностях и шагах, которые принесут больше безопасности всем в Европе, включая Россию", - заявила она перед отлетом в Киев в понедельник, 17 января, в Берлине.

В то же время Бербок подчеркнула, что Запад "не может и не будет идти на уступки по основополагающим принципам, например, территориальной целостности, свободе выбора союзов и блоков и отказу от насилия как инструмента политики". "Мы полны решимости реагировать в том случае, если Россия вместо этого изберет путь эскалации", - предупредила она.

По словам Бербок, "предпосылка дипломатии - понимать точку зрения другой стороны, даже если та придерживается абсолютно противоположного мнения". Министр сказала, что будет внимательно слушать своих собеседников в Киеве и Москве, но при этом "со всей ясностью" доводить до них позицию Запада. Глава МИД ФРГ выразила намерение прояснить готовность сторон к дипломатическому урегулированию конфликта и способствовать оживлению "нормандского формата", в рамках которого украинский кризис обсуждают Украина, Россия, ФРГ и Франция.

Конфликт вокруг Украины

В столице Украины Киеве Бербок проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД этой страны Дмитрием Кулебой. Она также встретится с представителями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Вечером 17 сентября она вылетит из Киева в Москву для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Россия стянула к границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих. Запад опасается вторжения российских войск в Украину, однако Москва отрицает наличие у нее таких планов. Кремль подчеркивает, что для него важны "гарантии безопасности" и в этой связи настаивает на отказе НАТО от дальнейшего расширения на восток и, в частности приема в свой состав Украины.

НАТО категорически отвергает это требование и, со своей стороны, требует отвода российских войск от границы с Украиной. Анналена Бербок отметила, что на переговорах в Москве для нее важно обозначить позиции. "Как новое федеральное правительство мы заинтересованы в серьезных и стабильных отношениях с Россией", - сказала она.

Смотрите также:

  • Инфографика - ЕС и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в Европу

    Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

  • Infografik Bildergalerie Sowjetunion 3 NEU! RU

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Программа ЕС "Восточное партнерство"

    В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Кыргызстан.

  • Инфографика - страны Восточного партнерства в ассоциации с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    "Восточное партнерство" двух скоростей

    В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. Ассоциированное государство может получить беспошлинный доступ к рынкам ЕС в обмен на проведение реформ.

  • Инфографика - визовый режим с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Кому нужна виза в ЕС

    Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

  • Инфографика - НАТО и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в НАТО

    Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членств

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 05:30

Ждать ли эскалации на границе с Украиной? Переговорная неделя между Россией и Западом провалилась

Аудио- и видеофайлы по теме

Жизнь на линии фронта возле Донецка: боятся ли там наступления России?  

Вооруженный конфликт в Европе реален - генсек НАТО после переговоров с РФ. "DW Новости" (12.01.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Вирусолог Дростен считает возможным конец пандемии в 2022 году  

Песков в интервью CNN: Войска РФ останутся около границ Украины  

Извержение подводного вулкана в Полинезии вызвало ряд мощных цунами  