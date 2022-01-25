ЕС и США предупредили Россию о последствиях в случае атаки на Украину

Главы государств и правительств США и европейских союзников призвали Россию предпринять видимые шаги для деэскалации конфликта с Украиной. В ходе видеоконференции в понедельник вечером, 24 января, в которой также принял участие канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), они предупредили, что "дальнейшая российская агрессия против Украины будет иметь очень серьезные последствия", сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit). При этом участники встречи заверили Киев в "полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины".

Помимо президента США Джо Байдена и Шольца, в беседе участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.

Все участники согласились с тем, что вопросы безопасности и стабильности в Европе следует решать посредством переговоров. Они подтвердили готовность продолжить соответствующие дипломатические усилия, в том числе в рамках прямых переговоров между Россией и Украиной при посредничестве Германии и Франции в "нормандском формате", сказал Хебештрайт по итогам видеоконференции.

Единство западных союзников в конфликте вокруг Украины

Пресс-служба Белого дома отметила, что участники видеоконференции "подтвердили сохраняющуюся озабоченность наращиванием российской военной мощи на границах Украины и выразили свою поддержку ее суверенитету и территориальной целостности". Они подчеркнули готовность к "тесным консультациям" с союзниками и партнерами, в том числе в рамках ЕС, НАТО и ОБСЕ, говорится в сообщении.

Перед видеоконференцией канцлер ФРГ заявил, что предстоящий разговор - "хороший знак тесного сотрудничества" союзников в конфликте. "Ситуация серьезная, но не только сегодня, а уже в течение многих дней, недель и месяцев", - сказал Шольц, отметив необходимость действовать сообща. Он призвал не допустить нарушения границ в Европе. "Мы этого не потерпим, - сказал он. - Это будет иметь высокую цену".

Генсек НАТО Столтенберг после встречи также заявил, что "любая дальнейшая агрессия России против Украины обойдется ей дорого". По словам Байдена, западные союзники "полностью" разделяют мнение о том, как реагировать на российскую военную угрозу для Украины. Офис британского премьера сообщил, что "лидеры признали важность единства международного сообщества перед лицом растущей враждебности со стороны России".

Джонсон предостерег Путина от "катастрофического шага"

В ходе отдельного выступления в понедельник Джонсон предостерег президента России Владимира Путина от ввода войск на территорию Украины. "Мы должны четко дать понять Кремлю, России, что это будет катастрофическим шагом", - сказал он. По мнению британского премьера, также с российской точки зрения это будет "болезненное, жестокое и кровавое дело".

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