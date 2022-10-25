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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (справа) рядом с канцлером ФРГ Олафом Шольцем на конференции в Берлине
Денис Шмыгаль (справа) и Олаф Шольц на конференции в БерлинеФото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance
ПолитикаУкраина

Премьер Украины поблагодарил Германию за вооружения

Сергей Ромашенко
50 мин. назад

По словам Дениса Шмыгаля, зенитные установки Iris-T SLM - лучшее, что имеют украинские солдаты на поле боя. Эти системы поражают каждые девять из десяти ракет, пояснил он.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнуто поблагодарил Германию за финансовую помощь и поставки вооружений. "Я хочу выразить огромную признательность своей страны за непоколебимую, очень стабильную и очень сильную поддержку со стороны Германии", - сказал он на международной конференции по восстановлению Украины в Берлине во вторник, 25 октября.

По словам Шмыгаля, немецкое оружие "работает великолепно", зенитные установки Iris-T SLM - "лучшее, что применяют украинские солдаты на поле боя" - она поражают каждые девять из десяти ракет. Шмыгаль также добавил, что украинская армия использует и другие оружие и боеприпасы из Германии.

Германия - второй по значению кредитор Украины

Украинский премьер отметил, что Германия является для его страны вторым по значению после США источником финансовой помощи и кредитов. При этом Шмыгаль сказал, что Украина, несмотря на широкую поддержку во всем мире, нуждается в еще больших объемах финансовой и военной помощи.

Конференция в Берлине проводится по инициативе канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). В ней участвуют эксперты и представители правительств, международных организаций и гражданского общества.

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