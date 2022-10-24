В Берлине обсуждают послевоенное восстановление Украины

Открывая работу форума, канцлер ФРГ пообещал, что Германия будет поддерживать Украину пока это будет необходимо. Глава украинского правительства оценил расходы на восстановление страны в 750 млрд долларов.

В Берлине в понедельник, 24 октября, начал свою работу 5-й Германо-украинский бизнес-форум, организованный Федеральным объединением торгово-промышленных палат Германии (DIHK), Восточным комитетом немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) и Германо-украинской промышленно-торговой палатой (AHK Ukraine) совместно с украинскими партнерами.

"Германия будет поддерживать Украину до тех пор, пока это будет необходимо", - заявил, открывая работу форума, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). По словам главы германского правительства "никогда еще отношения Украины и ФРГ не были столь тесными и никогда еще европейское будущее Украины не было более ясным". "Мы хотим, чтобы Украина стала членом Евросоюза и это четкий сигнал инвесторам, что их вложения сегодня - это инвестиции в будущую страну ЕС", - добавил Шольц.

"Мы постепенно движемся в сторону Европы", - заявил в свою очередь глава украинского правительства Денис Шмыгаль, обращаясь к немецким компаниям с просьбой об инвестициях. "Для европейских компаний процесс трансформации открывает невероятные возможности", подчеркнул премьер. Среди прочего, он отметил опыт украинской военной промышленности, потенциал в энергетическом секторе и IT-сфере, сельском хозяйстве. Шмыгаль оценил расходы на восстановление Украины в 750 млрд долларов США (761 млрд евро).

Планируется, что в рамках форума представители немецкого и украинского бизнеса обсудят участие бизнес-сообщества в восстановлении Украины, а также вопросы дальнейшего расширения двухсторонних экономических отношений между Германией и Украиной. Форум проходит накануне созванной по инициативе Германии экспертной конференции стран "Большой семерки", которая также обсудит участие G7 и мирового сообщества в восстановлении Украины.

"План Маршалла" для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен(Ursula von der Leyen) ранее призвали разработать план помощи Украине в реконструкции страны после российской агрессии. "То каким образом будет проведена реконструкция определит, какой страной будет Украина в будущем. Конституционное государство с сильными институтами? Гибкая и современная экономика? Яркая демократия, которая принадлежит Европе?" - написали политики в совместной статье, опубликованной 23 октября в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. По мнению Шольца и фон дер Ляйен, "это не что иное, как создание нового "плана Маршалла" XXI века", хотя с историческими сравнениями всегда нужно быть осторожным.

В статье отмечается, что международное сообщество уже выделило более 35 млрд евро на оказание чрезвычайной помощи Украине. Но, кроме экстренной помощи, необходимо уже сегодня думать о будушем восстановлении страны, даже если кажется, что до мира все еще далеко, говорят авторы. "Восстановление разрушенных жилых домов, школ, дорог, мостов, инфраструктуры и энергоснабжения - всем этим мы должны заняться сейчас, чтобы страна могла быстро встать на ноги. Потому что Украине нужна перспектива, что она сможет снова взлететь экономически, как только закончится война", - указывают политики, напомнив, что Всемирный банк оценивает ущерб от войны уже в 350 млрд евро, а разрушение российской армией украинской инфраструктуры продолжается каждый день.

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