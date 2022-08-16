Глава Европейской бизнес-ассоциации: Уже думаем о восстановлении Украины

Исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко в интервью DW рассказала, как украинцы ведут бизнес во время войны, с какими проблемами им приходится сталкиваться и какие планы по восстановлению страны уже существуют.

Deutsche Welle: Госпожа Деревянко, на днях в Украине был обнародован первый с начала полномасштабного российского военного вторжения инвестиционный индекс, который каждые полгода составляет Европейская бизнес-ассоциация. Какие основные выводы вы сделали на основании опроса руководителей компаний, которые входят в состав вашей ассоциации?

Анна Деревянко: Бизнес по большей части смог адаптироваться к новым реалиям. Более 90 процентов компаний полностью или частично возобновили работу (большинство членов ЕБА - иностранные инвесторы. - Ред). Второй вывод: компании ответственно относятся к бизнесу в Украине и будут стараться не уходить из страны, несмотря на войну. Третий важный вывод: компании продолжают платить зарплату - несмотря ни на что.

В большинстве случаев нет существенных сокращений зарплат или рабочих мест, кое-где компании даже дают доплаты, если сотрудники вынужденно уехали за границу. В общем же перечень проблем, на которые сетует бизнес, достаточно стабильный. Единственное новшество - на первое место вышла война. Это - один из ключевых барьеров для бизнеса. Среди вызовов, связанных с войной, бизнес выделяет спад покупательной способности на внутреннем рынке и трудности с логистикой. Но следом за войной в этом перечне проблемы, которые мешали бизнесу и до войны - это коррупция, которую нужно искоренять, а также ненадлежащая работа судебной системы, которая подрывает фундамент развития общества.

- Чего бизнес-сообщество ожидает от государства в нынешних условиях?

Анна Деревянко

- Прежде всего, нужен постоянный диалог, взаимная поддержка. Чтобы мы слышали друг друга и избегали деструктива. Денег от государства бизнес на данный момент не ожидает, хотя ситуация очень сложная, очень большие потери. Все только ждут, когда станет понятно, как компенсировать утраченные активы после войны. Речь не идет только о средствах государственного бюджета. Речь идет о комплексном плане возобновления и бизнеса, и всей страны в целом. Пока же крупный и средний бизнес, который составляет большинство членов Европейской бизнес-ассоциации, пытается изо всех сил помочь приблизить победу Украины - кто финансово, кто товарами или продуктами питания.

Кому точно нужна помощь со стороны государства, так это малому и микробизнесу. У них ведь нет поддержки международных штаб-квартир, у них нет серьезной финансовой подушки безопасности. Я не знаю, должна ли это быть прямая помощь из государственного бюджета, либо это могут быть и программы компенсации процентов по кредитам, либо грантовая поддержка для запуска предприятия. Кроме того, помощь, оказываемую иностранными партнерами, надо распределять так, чтобы и малый бизнес был поддержан и двигался вперед.

В общем же для бизнеса - как крупного, так и малого - сейчас важно было услышать, что не будет повышения налогов. Сейчас очень сложно, если еще и повысить налоги, то можно потерять все и не получить никаких поступлений в государственный бюджет. До войны Европейская бизнес-ассоциация поднимала вопрос о необходимости уменьшить нагрузку на фонд оплаты труда. Однако сегодня мы понимаем ситуацию, что в государственном бюджете дыра в пять миллиардов гривен в месяц. Соответственно, мы не требуем снижения налогов. Но и повышать их нельзя.

- Как же выходить из ситуации, когда дыры в государственном бюджете латаются средствами иностранных доноров?

- Есть надежда, в частности, на восстановление объемов экспорта - это даст валютные поступления. Но главное, чтобы не было таких ситуаций как с беспошлинным ввозом автомобилей. Сначала правительство разрешило ввозить все без пошлин, а уже потом начало ломать голову, как наполнять бюджет. Бизнесу нужна, прежде всего, стабильность законодательства в общем, в том числе и налогового. Не нужно делать слишком резких движений, чтобы потом думать, что делать дальше.

Недавно у нас были консультации с представителями правительства относительно потенциального введения импортного налога. Преимущественно представители бизнеса склоняются к тому, что этого не стоит делать, потому что это может привести к разрушительным последствиям для экономики. Есть и другая сторона медали - это риск дальнейшего роста курса иностранных валют. Нужен диалог, чтобы взвешивать последствия обоих сценариев. Пока же преобладает опасение, что импортный налог приведет к росту цен. Ведь кто-то же должен заплатить, в конце концов, за это. А бизнес в данный момент едва выживает на грани прибыльности, за исключением разве что IT-индустрии, работающей на экспорт.

Для тех, кто работает на внутренний рынок, о какой-то большой рентабельности речь не идет. Если вводить новые налоги, надо понимать, за счет чего они будут покрыты. Если рентабельности нет, налог прямо будет заложен в цену. Это будет разгонять инфляцию и, если будут достигнуты пределы покупательной способности потребителей, бизнесы один за другим будут уходить в небытие. И тогда они уже не будут платить никаких налогов.

- Вы упомянули о том, что в вопросе наполнения бюджета есть надежда на восстановление экспорта. Есть компании, которые с внутреннего рынка переориентируются на внешние, чтобы выжить. Вы видите смысл целенаправленно поддерживать этот тренд? Ведь восстановление внутреннего рынка может длиться еще долго.

- Безусловно. Выход на глобальные рынки - это едва ли не единственная возможность для бизнеса выжить у этих условиях. Именно поэтому IT-сфера сейчас работает нормально, потому что они уже на глобальном рынке. Остальным будет крайне трудно, если бизнес ориентирован на внутренний рынок. Исключение - разве что компании, ориентированные на военно-промышленный комплекс. Украинским производителям стоит воспользоваться тем, что отношение к товарам из Украины сейчас очень одобрительное. Это не значит, что будет легко. Но лучше сейчас пройти этот путь. Ведь рано или поздно это придется делать, но это будет еще труднее.

Каждый должен делать для этого все возможное. Начиная от изучения английского языка, чтобы понимать потенциальных партнеров. Должны прилагать усилия и торговые представительства Украины за границей, которые работают при посольствах. Они должны служить источником информации для нашего бизнеса, который желает выходить на внешние рынки. Надо настраивать контакты с сетями дистрибьюторов, которые готовы продвигать украинские товары. Выходить полностью самостоятельно трудно, для начала даже не хватает информации о нужных сертификатах на продукцию. Именно поэтому мы, Европейская бизнес ассоциация, создаем в данный момент ассоциацию "Глобальный бизнес для Украины". Мы будем создавать сеть представителей бизнеса, которые будут заинтересованы в том, чтобы получать информацию из Украины - как о возможностях ведения бизнеса в Украине, так и о потенциальных партнерах.

- Пока инвестиционный климат в Украине на фоне войны очень неблагоприятный, как показал недавно обнародованный опрос вашей ассоциации. Тем не менее более 90 процентов компаний заявили, что не планируют сворачивать бизнес. Это касается как украинского, так и иностранного бизнеса?

- Более 60 процентов нашей ассоциации - это большой и средний иностранный бизнес. Все руководители представительств иностранных компаний в разговорах подтверждают, что они планируют оставаться в Украине. Окончательные решения принимаются в штаб-квартирах, но все без исключения уже приняли решение относительно продолжение бизнеса в Украине в следующем году. О более долгосрочных гарантиях говорить пока тяжело.

Но иностранный бизнес, так же как и украинский, настроен держаться. Никто не хочет потерять украинский рынок, хотя он сейчас и страдает от российской агрессии. Иностранные компании по большей части имеют больший запас финансовой прочности, чем украинские. Чтобы удержать сотрудников, они часто выделяют средства на жилье тем, кто был вынужден поехать в западные регионы Украины или заграницу. Они верят в то, что у Украины большие шансы победить в этой войне. Представители иностранного бизнеса уже говорят о том, как вместе восстанавливать Украину после войны.

- Компании рассчитывают на значительные объемы донорских средств на восстановление?

Прежде всего, компании уже работают над планами восстановления бизнеса. Некоторым уже удалось восстановить показатели до 60-70 процентов от довоенного уровня, другие только планируют выйти на эти показатели. Это зависит от адаптивности бизнеса. В то же время разговоры о восстановлении начались даже не сейчас, а уже несколько месяцев назад. Иностранные компании видят в этом большой потенциал. Это может быть своего рода трамплином в восстановлении бизнеса.

Мы надеемся, что в восстановление Украины после войны будут вложены огромные средства от международных партнеров. Это даст возможность для сильнейшего толчка в развитии экономики. Кроме того, большие надежды связанны со статусом Украины как кандидата на вступление в ЕС. Есть надежда, что это будет служить фундаментом для дальнейших преобразований в тех сферах, где существуют самые большие препятствия для бизнеса. Это и коррупция, и ненадлежащая работа судебной ветви власти. Мы ощущаем, что война меняет общество. Есть надежда, что после войны в Украине уже не будет толерантности к коррупции. Членство в ЕС является мечтой для многих украинцев и на этом пути Европейский Союз подтолкнет Украину решить те извечные проблемы, которые мешают, в частности, и бизнесу. Но преобразования неизбежны и не надо ждать с ними до конца войны. То, что можно делать сейчас, нужно делать сейчас.

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