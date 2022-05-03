Релокация на запад Украины: как бизнес спасает производство от войны

В первые недели после вторжения России под удар попал юг, восток и север Украины. Из-за близости зоны боевых действий ряд предприятий из этих регионов решили перенести свои производства, в частности, в западные области страны. DW пообщалась с теми, кто завершил релокацию и уже работает во Львовской области.

Релокация при поддержке государства

Для помощи предприятиям в переезде в более безопасные регионы правительство Украины в начале марта запустило программу релокации бизнеса. Ее участником может стать любая компания, подав заявку на сайте "Прозорро.Продажи". Перевозки осуществляют бесплатно "Укрзализныця" и "Укрпошта", которая отвечает за подвоз оборудования к железнодорожной станции, а также обеспечивает оперативное прохождение блокпостов, оформляет транспортные накладные, поясняют в министерстве экономики.

Переехать можно в девять областей: Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Черновицкую, Винницкую, а также в южную часть Волынской и Ровенской. Уже там местные органы власти контактируют с предприятием, совместно ищут варианты размещения производственных мощностей, решают вопросы аренды, подключения сетей, расселения персонала и членов семей.

По данным Минэкономики, по состоянию на 28 апреля релокацию провели более 400 фирм, из которых 216 уже возобновили свою работу. Еще для около 500 предприятий подобраны площадки, и процесс переезда находится на разных стадиях.

"Мы чувствуем заботу, что очень нестандартно"

Одним из популярных направлений релокации является Львовская область. По состоянию на 27 апреля сюда переместились 109 предприятий, из которых четыре планируют возвращаться назад из-за отсутствия боевых действий, сообщили DW во Львовской областной военной администрации (ЛОВА). Среди переехавших преобладают компании, работающие в области машиностроения, металлообработки, пищевой промышленности и строительства. Также, по данным ЛОВА, в работе находится 768 заявок.

DW посетила одну из поменявших местонахождение компаний - "Сэм Экопак", которая производит для украинского и европейского рынков упаковку для разнообразных товаров. Все производственные мощности "Сэм Экопак" до 24 февраля находились в Днепропетровской области, но планы запустить производство во Львовской были раньше, рассказал DW гендиректор компании Сергей Рудковский. "В прошлом году купили помещение, которое реконструировали. Полномасштабная война ускорила переезд и внесла определенные коррективы в наши планы - хотели запустить одну линию, но теперь перевезли две линии из Днепропетровской области, где осталась одна", - говорит Рудковский.

Производство бумажной упаковки на заводе "Сэм Экопак"

Эвакуацию "Сэм Экопак" начала со второй недели войны своими силами, что было тяжело, так как не было транспорта, вспоминает он. "В конце концов подали заявку на госпрограмму "Релокация". Нам бесплатно организовали перевозки "Укрзализныцей" и "Укрпоштой". Чтобы перевезти производственное оборудование предприятия, понадобилось 12 вагонов и несколько грузовых авто", - делится гендиректор, добавляя, что важной составляющей помощи также стали консультации от госорганов.

Вместе с оборудованием "Сэм Экопак" также перевезли во Львовскую область десять специалистов. По словам Сергея Рудковского, хотели больше, но многие не готовы покидать дома: "Также сложно найти жилье на западе. Поэтому нанимаем на работу местных". В целом Рудковский весьма благодарен украинским властям всех уровней за поддержку при релокации. "Я в восторге от того, как наши госслужащие отреагировали на ситуацию. Мы чувствуем заботу, что, если честно, очень нестандартно", - признался он.

"Некоторые предприниматели предлагали завышенные цены"

Предприятие "Пожмашина", занимающееся производством спасательной и сельскохозяйственной техники, релоцировалось также в марте. "Наши производственные мощности находились в Черниговской области, во время полномасштабного вторжения России они оказались очень близки к зоне активных боевых действий. Поэтому мы вынуждены были остановить производственную деятельность, и уже в марте начали переезд во Львовскую область, переместив около 50 процентов производства", - вспоминает гендиректор "Пожмашины" Олег Аверьянов.

"Пожмашина" занимается производством спасательной и сельскохозяйственной техники

По его выражению, это была сложная задача, ведь пришлось перевезти около 20 вагонов технологического оборудования, которое нужно было демонтировать, а затем установить на новом месте. Сначала, отмечает Аверьянов, предприятие планировало вывезти оборудование на запад Украины и оставить его на хранение, а затем искать место для запуска производства: "В течение этого времени мы встретили людей, которые хотели заработать, предлагая завышенные цены".

Впрочем, на помощь пришли городские власти, которые оказали и продолжают оказывать поддержку. "В частности, предложили места размещения и организовали встречи с собственниками. Также местные власти способствуют нам в размещении работников, которых мы вывезли из Черниговской области. Сейчас на западе Украины сложно найти жилье, но администрация дает нам бесплатно общежития для расселения сотрудников", - сообщил гендиректор, добавив, что всего перевезли 200 человек, это примерно 40 процентов сотрудников. Сейчас "Пожмашина" работает сразу в двух областях - Черниговской и Львовской - и планирует это делать после окончания войны.

"После вторжения РФ количество сотрудников уменьшилось вдвое"

В отличие от первых двух компаний, предприятие "Матролюкс", производящее матрасы, переезд на новое место осуществляло собственными силами. "В первые дни было очень тяжело найти транспорт, были высокие цены и сроки доставки. Все делали самостоятельно, поскольку программа релокации была запущена позже", - рассказывает DW исполнительный директор фирмы Дмитрий Шамин. Ее производство до войны было сосредоточено в Киеве и Днепре.

Выпуск продукции компании "Матролюкс" на новом месте - во Львове

"В марте мы перевезли одну из трех линий из Киева во Львов, где до войны у нас был склад готовой продукции. Всего для перевозки оборудования понадобилось около 20 грузовых автомобилей", - говорит Шамин. Также из Днепра и Киева на запад Украины переехали около 28 сотрудников "Матролюкс": "Часть наняли во Львове, большинство из которых - переселенцы из других областей Украины. До вторжения России у нас в общей сложности работала тысяча сотрудников, в то время как сейчас в два раза меньше".

По словам Шамина, городские власти помогают в поиске сотрудников, дополнительных складов, а также с госзаказами. Такая поддержка важна для предприятия, ведь объемы производства упали в три раза по сравнению с периодом до 24 февраля: "В первые недели вообще на 80 процентов работали исключительно на гуманитарную помощь для волонтерских центров". Сейчас производство в Киеве и Днепре возобновилось, но "Матролюкс" планирует остаться во Львове и после окончания войны. "На западе Украины также нашли поставщиков, в частности, металла, проволоки, поролона. Эту продукцию раньше закупали на востоке Украины", - поделился Дмитрий Шамин.

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