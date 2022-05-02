В Германии заявили о сравнимых с американскими объемах помощи ЕС Украине

По подсчетам Института мировой экономики (IfW) в Киле, страны ЕС за второй месяц войны в Украине постоянно наращивали объемы военной, гуманитарной и финансовой помощи этой стране и приблизились по данным показателям к США. Среди более чем 30 западных государств, предоставляющих помощь Украине, в апреле значительнее всего обязательства по поддержке Киева увеличились у Германии и Польши, заявил IfW в понедельник, 2 мая, со ссылкой на созданный им банк данных Ukraine Support Tracker.

С конца января Соединенные Штаты предоставили Украине помощь на сумму 10,3 млрд евро. Кроме того, несколько дней назад президент Джо Байден объявил о новом обширном пакете помощи на 33 млрд долларов, решение по нему должен еще принять Конгресс. Между тем общие объемы помощи стран ЕС, различных ведомств Евросоюза и Европейского инвестиционного банка составляют сейчас 12,8 млрд евро, указывает IfW.

"В совокупности страны ЕС в настоящее время находятся на одном уровне по объему помощи с США, чего и следовало ожидать, учитывая географическую близость к Украине", - заявил директор IfW по исследованиям Кристоф Требеш (Christoph Trebesch). При этом, по его словам, "по-прежнему удивительно, что среди Top-5 стран-доноров лишь две представляют ЕС". Кроме того, новые обещания Байдена, еще не учтенные в банке данных IfW, являются "новым измерением, затмевающим все предыдущие обязательства Европы", добавил Требеш.

Германия - на втором месте по объемам помощи Украине с учетом поддержки через ЕС

Германия, неоднократно критиковавшаяся Украиной и рядом других стран из-за слишком осторожных действий по поддержке Киева, по объемам прямой помощи Украине (1,8 млрд евро) среди стран мира занимает пятое место, уступая лишь США, Польше, Великобритании и Канаде. При этом, если учесть и непрямую помощь Украине, оказываемую через органы ЕС, то ФРГ занимает второе место в мире по данному показателю, отмечается в заявлении. В пропорции помощи Украине к показателю ВВП первое место занимает Эстония, за ней следуют Литва и Польша. США и Германия, предоставившие Украине помощь в размере около 0,05 процента ВВП, занимают в этом рейтинге соответственно десятое и одиннадцатое место.

Исследователи собрали в Ukraine Support Tracker данные о помощи, которую предоставляет Украине для борьбы против российского вторжения 31 государство. В информационной базе учтены соответствующие обязательства за период с 24 января до 23 апреля. Частные пожертвования и помощь международных организаций за исключением ЕС и Европейского инвестиционного банка не включены в эту статистику.

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