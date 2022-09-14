Фон дер Ляйен: Без Украины Евросоюз не будет полным

России в обозримом будущем не стоит надеяться на отмену санкций, введенных против нее Европейским Союзом, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Я не хочу оставлять никаких сомнений в том, что санкции будут продолжительными", - сказала фон дер Ляйен, выступая в среду, 14 сентября, перед депутатами Европарламента в Страсбурге с речью о положении дел в ЕС.

Штрафные меры, введенные ЕС в отношении России, глава Еврокомиссии назвала самыми суровыми в мире. По ее словам, санкции ЕС отрезали три четверти финансового сектора России от международных рынков, около тысячи международных компаний покинули РФ, а российская промышленность "лежит в руинах". "Российские военные берут чипы из посудомоечных машин и холодильников, чтобы ремонтировать военную технику, потому что полупроводников у них больше нет", - заявила фон дер Ляйен. По ее словам, именно Кремль сделал такой выбор для российской экономики, а последствия санкций - это плата за путь смерти и уничтожения, по которому идет Путин.

"Путин проиграет, а Украина и Европа победят"

Председатель Еврокомиссии отметила, что Европа с первого дня стояла на стороне Украины и останется на ее стороне и впредь. ЕС помогал Украине, предоставив ей вооружения, финансовую поддержку и приняв украинских беженцев, указала Урсула фон дер Ляйен. "Европа уже предоставила финансовую помощь в объеме 19 млрд евро", - сообщила она, отметив, что в этой сумме не учтены поставки вооружений.

"У мужества есть имя, и это имя - Украина", - сказала политик. Многие из присутствовавших в зале евродепутатов и представителей Еврокомиссии были одеты в цвета украинского флага, у некоторых на лацканах были желто-голубые значки или ленточки. Солидарность Европейского Союза приведет к поражению российского режима, утверждает Урсула фон дер Ляйен: "Путин проиграет, а Украина и Европа победят".

По словам главы Еврокомиссии, сейчас на карту поставлено многое - не только для Украины, но и для всей Европы. Она полагает, что в мире идет противостояние автократий и демократии. Этот переломный момент в мировой политике требует переосмысления внешнеполитической повестки Евросоюза, а ее приоритетами должны стать "инвестиции в силу демократии" и расширение ее границ, в частности укрепление связей с соседями. "Украина, Молдова, Грузия, вы - часть нашей семьи, вы - будущее нашего союза, и без вас наш союз не будет полным!" - сказала глава Еврокомиссии под аплодисменты зала.

100 млн евро на восстановление украинских школ

Она напомнила, что в результате российской агрессии в Украине разрушены 270 школ. "Представьте себе, что вы собираете ребенка в школу и не знаете, увидите ли его снова", - обратилась к слушателям фон дер Ляйен, добавив, что Елена Зеленская рассказала ей о сумках первой помощи, которые украинские родители дают своим детям, оправляя их на занятия. Первая леди Украины тоже присутствовала в пленарном зале Европарламента. Фон дер Ляйен объявила, что ЕС целенаправленно выделит 100 млн евро на восстановление украинских школ.

Экономическая интеграция Украины

По данным председателя Еврокомиссии, в марте 2022 года Украина была подключена к общей электросети Евросоюза, благодаря чему теперь экспортирует электроэнергию в ЕС. Она подчеркнула, что этот шаг был запланирован на 2024 год, но в итоге его удалось реализовать всего за две недели. Следующим шагом будет внесение Украины в зону свободного роуминга Евросоюза, а затем обеспечение ей беспрепятственного доступа к единому рынку ЕС, сообщила Урсула фон дер Ляйен, на что зал отреагировал аплодисментами.

"Наш урок войны: надо было слушать тех, кто знает Путина, - Анну Политковскую и всех российских журналистов, разоблачивших преступления и заплативших за это самую высокую цену, - сказала председатель Еврокомиссии. - Надо было прислушиваться к нашим друзьям в Украине, Молдове, Грузии и оппозиции в Беларуси, к голосам внутри нашего союза - в Польше, странах Балтии и по всей Центральной и Восточной Европе. Они годами твердили, что Путин не остановится, и действовали соответственно".

В связи с этим фон дер Ляйен напомнила о цели избавиться от энергетической зависимости от РФ во всех странах Евросоюза, представив комплекс мер Еврокомиссии по выходу из энергокризиса.

Снижение цен на газ и электроэнергию

Чтобы снизить финансовое бремя для жителей Европы на фоне энергетического кризиса, Урсула фон дер Ляйен представила законопроект, предусматривающий перераспределение сверхдоходов энергетических компаний в пользу потребителей. "Наше предложение обеспечит странам-членам более 140 млрд евро для смягчения негативных последствий кризиса", - сообщила председатель Еврокомиссии.

В настоящее время цены на электроэнергию стремительно растут из-за высоких цен на газ. Производители дешевого электричества - из солнечной, ветряной, атомной энергии и угля - также имеют возможность продавать его по высоким ценам.

Законопроект, представленный фон дер Ляйен, предполагает, что компании, которые не производят электроэнергию из газа, должны отчислять в пользу государства сверхдоходы в размере от 180 евро за мегаватт/час. Средства, собранные в результате этих отчислений, позволят финансировать меры поддержки потребителей.

Глава Еврокомиссии также анонсировала комплексную реформу рынка электроэнергии и миллиардные инвестиции в рынок возобновляемого водорода.

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