  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Волонтеры раздают гуманитарную помощь жителям Лимана в Донецкой области
Волонтеры раздают гуманитарную помощь жителям Лимана в Донецкой области Фото: Oleksandr Sawytskyj/DW
КонфликтыУкраина

Готовы ли немцы и далее щедро помогать Украине и беженцам?

Франк Хофман | Наталья Позднякова
46 мин. назад

После начала войны РФ c Украиной немцы пожертвовали украинцам рекордную сумму. Огромную поддержку беженцам оказали немецкие волонтеры. Как изменилась ситуация и что происходит сейчас?

https://p.dw.com/p/4N4mg

Российское вторжение в Украину 24 февраля 2022 года привело к тому, что готовность немцев жертвовать деньги нуждающимся в прошлом году была такой же высокой, как в 2021 году, когда произошло чудовищное наводнение в долине реки Ар на западе Германии.

Немцы особенно много жертвовали в начале войны  

Всего в 2022 году жители ФРГ пожертвовали гуманитарным организациям 5,7 млрд евро. "Денег давали особенно много на помощь бежавшим от войны украинцам", - говорит Мартин Вульф (Martin Wulff) из немецкого Совета по сбору пожертвований.

В Киеве после ракетного удара, 26 января 2023 года
В Киеве после ракетного удара, 26 января 2023 годаФото: Daniel Cole/AP/picture alliance

Это объединение совместно с  Немецким обществом исследования потребления каждый год мониторит настроения, связанные с готовностью населения Германии делать благотворительные взносы. И после российского вторжения в Украину такая готовность резко возросла. "Основной приток происходил с февраля по апрель 2022 года, то есть в начале войны в Украине", - отмечается в докладе организации.

Резкий рост пожертвований был зафиксирован для организации Not und Katastrophenhilfe - от 347 млн до 1 млрд 133 млн евро. Совет по сбору пожертвований исходит из того, что большая часть средств была отправлена в Украину, для помощи внутренне перемещенным лицам, а также украинцам, бежавшим от войны в Германию.

Готовы ли немцы щедро жертвовать и сейчас?  

Несмотря на рост инфляции и повышение цен на электроэнергию, в минувшем декабре готовность немцев материально поддерживать попавших в беду не снизилась, отметил в беседе с DW Доминик Манн (Dominique Mann) из организации Aktionsbündnis Katastrophenhilfe. В это объединение входят такие крупные гуманитарные организации, как Caritas, Diakonie, UNICEF и Немецкий Красный Крест.

Второй канал немецкого телевидения (ZDF) почти 11 месяцев поддерживает сбор пожертвований для Украины. Во время первой недели после российского вторжения и затем перед Рождеством их число было очень высоким, говорит Манн. Это подтверждает и Мануэла Росбах (Manuela Roßbach) из организации Aktion Deutschland hilft. В нее входят около 12 гуманитарных организаций. В 2021 году самый большой взнос - 282 млн евро - был собран для пострадавших от наводнения в Арской долине. В 2022 году на помощь Украине через эту организацию немцы пожертвовали 250 млн евро.

Ульрике Лессиг
Ульрике Лессиг Фото: Privat

О поступлении большого объема благотворительных взносов рассказывает и Ульрике Лессиг (Ulrike Lessig) из организации Be an Angel из Берлина, которая за 11 месяцев  прошлого года эвакуировала из Украины более

18 000 человек, в основном через Молдову. Прежде всего, это были тяжелобольные, в частности, лица с онкозаболеваниями, а также нуждающиеся в особом уходе.

"Мы привозили инвалидов, больных и раненых, чтобы обеспечить им медицинскую помощь", - вспоминает в интервью DW Лессиг. Ее организация ищет клиники и врачей, которые могут лечить тяжелобольных. Кроме того, у Be an Angel есть склад во Львове, куда поступает гуманитарная помощь - туда были переданы 1000 генераторов, закупленных на пожертвования; и бюро в Одессе, куда могут обращаться больные, нуждающиеся в лечении в Германии.

Почему готовность помогать ослабла 

Но Лессиг в разговоре с DW признала и то, что готовность немцев помогать украинцам ослабевает. "В конце февраля 2022 года все люди были очень сильно встревожены, это ведь война у нас на пороге. Но сейчас все постепенно привыкают к этому. Чем чаще мы видим ужасные кадры, тем меньше мы на них реагируем, плюс к этому проблемы, которые возникают в самой Германии", - поясняет Ульрике Лессиг.

По ее словам, пока еще многие немцы продолжают регулярно давать деньги для помощи Украине: "Но по разговорам чувствуется, что люди в Германии все чаще спрашивают: "Сколько еды я смогу себе купить, сколько буду платить за отопление, что меня ждет?". Последствия войны ощущаются и в Германии".

Волонтеры на вокзале в Берлине раздают еду украинским беженцам, 4 марта 2022 года
Волонтеры на вокзале в Берлине раздают еду украинским беженцам, 4 марта 2022 годаФото: Maja Hitij/Getty Images

Среди волонтеров, помогающих украинцам, наблюдается, по выражению Лессиг, "определенная усталость". После российского вторжения в Украину в начале 2022 года в Берлине было особенно много беженцев из Украины, которые попали в Германию через Польшу. Сначала их встречали на центральном вокзале в Берлине волонтеры. Тогда многие люди становились добровольными помощниками.

"Были люди, которые помогали во время своего отпуска или на выходных. Но сейчас мнрогие больше не могут, отрываясь от своей работы и привычных дел, помогать украинцам", - констатирует Лессиг. То, что тысячи немцев взяли к себе домой украинских беженцев, показывает, какой высокой была готовность помогать. И до сих пор все еще много волонтеров и тех, кто готов жертвовать деньги Украине. Но чувствуется и то, что их силы на исходе.

То, что волна помощи со временем спадет, было понятно, уточняет Лессиг. И с учетом того, что вторжение России в Украину продолжается и в этом году, обращается к политикам. С определенного момента, по ее оценке, политики не могут полагаться только на волонтеров и тех, кто делает пожертвования, когда-то "государству придется взять это на себя".

 Смотрите также:

                      

Берлин снова готовится к приему беженцев

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

VIP-беженцы из батальона "Монако": как богатые украинцы пережидают войну на Лазурном берегу Франции

VIP-беженцы из батальона "Монако": как богатые украинцы пережидают войну на Лазурном берегу Франции

Батальон "Монако" - так украинские СМИ называют VIP-беженцев во Франции. Они живут, как привыкли, - на широкую ногу. В том числе и на престижном французском курорте Сен-Жан-Кап-Ферра.
Политика1 декабря 2022 г.05:42 мин.
external

Страшная катастрофа в Германии: год после жуткого наводнения | Европа в фокусе

Страшная катастрофа в Германии: год после жуткого наводнения | Европа в фокусе

Шокирующие кадры наводнения в Германии летом 2021 года обошли все мировые СМИ. Тогда запад Германии накрыло стихийное бедствие. Последствия катастрофы до сих пор можно увидеть в долине реки Ар. Десятки деревень были затоплены. Вода, смешанная с грязью и илом, уносила с собой дома и автомобили. Но самое страшное - она унесла с собой жизни более 130 человек.
Политика15 июля 2022 г.26:27 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Заправка дизельным топливом

Вступил в силу запрет на поставки нефтепродуктов из РФ в ЕС

Политика2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Волонтеры раздают гуманитарную помощь жителям Лимана в Донецкой области

Готовы ли немцы и далее щедро помогать Украине и беженцам?

Готовы ли немцы и далее щедро помогать Украине и беженцам?

Конфликты46 мин. назад
Протесты в Польше против жесткого законодательства об абортах, март 2021 года

Отказ врачей делать аборт жертве изнасилования потряс Польшу

Отказ врачей делать аборт жертве изнасилования потряс Польшу

Права человека4 февраля 2023 г.
Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин

Что известно о "помиловании" заключенных в ЧВК Вагнера

Что известно о "помиловании" заключенных в ЧВК Вагнера

Конфликты4 февраля 2023 г.
Зенитная ракетная система Hawk

Пакет военной помощи США и другие события 345-го дня войны

Пакет военной помощи США и другие события 345-го дня войны

Политика3 февраля 2023 г.
Путин во время выступления в Волгограде 2 февраля

Новые угрозы Путина не испугали Берлин

Новые угрозы Путина не испугали Берлин

Конфликты3 февраля 2023 г.
Владимир Путин выступает на церемонии в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, 2 февраля

СМИ ФРГ о речи Путина: "Преступник выдает себя за жертву"

СМИ ФРГ о речи Путина: "Преступник выдает себя за жертву"

Конфликты3 февраля 2023 г.
На главную страницу