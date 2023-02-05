Готовы ли немцы и далее щедро помогать Украине и беженцам?

Российское вторжение в Украину 24 февраля 2022 года привело к тому, что готовность немцев жертвовать деньги нуждающимся в прошлом году была такой же высокой, как в 2021 году, когда произошло чудовищное наводнение в долине реки Ар на западе Германии.

Немцы особенно много жертвовали в начале войны

Всего в 2022 году жители ФРГ пожертвовали гуманитарным организациям 5,7 млрд евро. "Денег давали особенно много на помощь бежавшим от войны украинцам", - говорит Мартин Вульф (Martin Wulff) из немецкого Совета по сбору пожертвований.

В Киеве после ракетного удара, 26 января 2023 года Фото: Daniel Cole/AP/picture alliance

Это объединение совместно с Немецким обществом исследования потребления каждый год мониторит настроения, связанные с готовностью населения Германии делать благотворительные взносы. И после российского вторжения в Украину такая готовность резко возросла. "Основной приток происходил с февраля по апрель 2022 года, то есть в начале войны в Украине", - отмечается в докладе организации.

Резкий рост пожертвований был зафиксирован для организации Not und Katastrophenhilfe - от 347 млн до 1 млрд 133 млн евро. Совет по сбору пожертвований исходит из того, что большая часть средств была отправлена в Украину, для помощи внутренне перемещенным лицам, а также украинцам, бежавшим от войны в Германию.

Готовы ли немцы щедро жертвовать и сейчас?

Несмотря на рост инфляции и повышение цен на электроэнергию, в минувшем декабре готовность немцев материально поддерживать попавших в беду не снизилась, отметил в беседе с DW Доминик Манн (Dominique Mann) из организации Aktionsbündnis Katastrophenhilfe. В это объединение входят такие крупные гуманитарные организации, как Caritas, Diakonie, UNICEF и Немецкий Красный Крест.

Второй канал немецкого телевидения (ZDF) почти 11 месяцев поддерживает сбор пожертвований для Украины. Во время первой недели после российского вторжения и затем перед Рождеством их число было очень высоким, говорит Манн. Это подтверждает и Мануэла Росбах (Manuela Roßbach) из организации Aktion Deutschland hilft. В нее входят около 12 гуманитарных организаций. В 2021 году самый большой взнос - 282 млн евро - был собран для пострадавших от наводнения в Арской долине. В 2022 году на помощь Украине через эту организацию немцы пожертвовали 250 млн евро.

Ульрике Лессиг Фото: Privat

О поступлении большого объема благотворительных взносов рассказывает и Ульрике Лессиг (Ulrike Lessig) из организации Be an Angel из Берлина, которая за 11 месяцев прошлого года эвакуировала из Украины более

18 000 человек, в основном через Молдову. Прежде всего, это были тяжелобольные, в частности, лица с онкозаболеваниями, а также нуждающиеся в особом уходе.

"Мы привозили инвалидов, больных и раненых, чтобы обеспечить им медицинскую помощь", - вспоминает в интервью DW Лессиг. Ее организация ищет клиники и врачей, которые могут лечить тяжелобольных. Кроме того, у Be an Angel есть склад во Львове, куда поступает гуманитарная помощь - туда были переданы 1000 генераторов, закупленных на пожертвования; и бюро в Одессе, куда могут обращаться больные, нуждающиеся в лечении в Германии.

Почему готовность помогать ослабла

Но Лессиг в разговоре с DW признала и то, что готовность немцев помогать украинцам ослабевает. "В конце февраля 2022 года все люди были очень сильно встревожены, это ведь война у нас на пороге. Но сейчас все постепенно привыкают к этому. Чем чаще мы видим ужасные кадры, тем меньше мы на них реагируем, плюс к этому проблемы, которые возникают в самой Германии", - поясняет Ульрике Лессиг.

По ее словам, пока еще многие немцы продолжают регулярно давать деньги для помощи Украине: "Но по разговорам чувствуется, что люди в Германии все чаще спрашивают: "Сколько еды я смогу себе купить, сколько буду платить за отопление, что меня ждет?". Последствия войны ощущаются и в Германии".

Волонтеры на вокзале в Берлине раздают еду украинским беженцам, 4 марта 2022 года Фото: Maja Hitij/Getty Images

Среди волонтеров, помогающих украинцам, наблюдается, по выражению Лессиг, "определенная усталость". После российского вторжения в Украину в начале 2022 года в Берлине было особенно много беженцев из Украины, которые попали в Германию через Польшу. Сначала их встречали на центральном вокзале в Берлине волонтеры. Тогда многие люди становились добровольными помощниками.

"Были люди, которые помогали во время своего отпуска или на выходных. Но сейчас мнрогие больше не могут, отрываясь от своей работы и привычных дел, помогать украинцам", - констатирует Лессиг. То, что тысячи немцев взяли к себе домой украинских беженцев, показывает, какой высокой была готовность помогать. И до сих пор все еще много волонтеров и тех, кто готов жертвовать деньги Украине. Но чувствуется и то, что их силы на исходе.

То, что волна помощи со временем спадет, было понятно, уточняет Лессиг. И с учетом того, что вторжение России в Украину продолжается и в этом году, обращается к политикам. С определенного момента, по ее оценке, политики не могут полагаться только на волонтеров и тех, кто делает пожертвования, когда-то "государству придется взять это на себя".

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