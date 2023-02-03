Почему жители немецкого городка против размещения беженцев

На севере Германии жители одной из коммун выступили против строительства у них городка для беженцев. Местные власти говорят, что альтернативы ему все равно нет. Репортаж DW.

Эти слова, написанные красной краской на доске, видны каждому, кто приезжает в деревню Упаль . "Упаль говорит нет". "А кто подумает о нас" - написано на двух плакатах при въезде в этот населенный пункт в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания на севере Германии. "Нет" здесь говорят контейнерному городку для беженцев на 400 мест, который должен быть построен в коммуне, где сейчас проживает всего 1600 местных жителей. Если свернуть с главной улицы в направлении площадки, где будет построен городок, возникает вопрос, а кто это "мы" - о ком идет речь на плакате при въезде?

Что говорят местные жители?

В это январское утро на улицах в Упале нет ни одного человека. Тишина на промышленных объектах по обе стороны улицы: фабрика, где производят резину, большой молочный цех, рынок для подержанных тракторов и парк солнечных батарей.

Здесь должен быть построен контейнерный городок для беженцев Фото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance

В булочной неподалеку мы впервые встречаем местных жителей. "Мы знаем, да, куда их должны поселить, - говорит продавщица, когда мы спрашиваем ее о беженцах. - Но почему их отправляют к нам? Как мы должны со всем этим справиться?". Покупательница, реагируя на ее слова, в этот момент понимающе кивает. Назвать нам свое имя она отказывается. Если поспрашивать людей вокруг, что они думают по этому поводу, то ответа почти ни от кого не услышишь. Никто не хочет ничего говорить на эту тему, чувствуется, что к журналистам здесь относятся скептически.

Протесты против строительства городка

На прошлой неделе о деревне Упаль говорили все крупные СМИ Германии. В момент, когда в администрации соседней коммуны Гревесмюлен шла дискуссия о строительстве контейнерного городка для беженцев, перед зданием, где находятся местные власти, по данным полиции, протестовали около 700 человек. В основном они вели себя мирно. Но одна группа, среди которой были известные в регионе правые экстремисты, попыталась ворваться в здание администрации. Кто-то использовал пиротехнику. В конце концов, 120 полицейских вынуждены были оцепить здание, рассказывает представитель полиции.

Табличка с надписью: "Страх за Упаль" Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

"Да, СМИ то и дело возвращаются к этой теме", - говорит женщина, которая распечатывает нам расписание автобусов в Гревесмюлене и вежливо кивает головой в направлении выхода. Отсюда отправляется автобус в окружной центр, Висмар - портовый город на Балтийском море. Там в своем бюро нас уже ждет Тино Шоман (Tino Schoman). Он, представляя ландрат северо-запада Мекленбурга, отвечает за решение о строительстве контейнерного городка. С момента протестов в Гревесмюлене к нему постоянно приходят журналисты.

Много места, мало ресурсов

"Я понимаю страхи людей", - говорит Шоман. Но другой альтернативы, к сожалению, нет. "Каждый месяц к нам направляют 20-30 человек беженцев. Мы размещаем их в спортивных залах", - рассказывает он. Соискатели убежища в Германии распределяются по федеральным землям согласно определенному механизму. После этого уже на месте принимается решение об их статусе, что может длиться до двух лет. Два года им нельзя никуда переезжать с того места, куда их направили, а в это время туда же приезжают все новые и новые беженцы.

Тино Шоман Фото: Norman Seitz

Тино Шоман говорит, что для того, чтобы взять ситуацию под контроль, необходимо, чтобы в его округ по распределению попадало меньше соискателей убежища. И чтобы тех, кто уже получил отказ в получении статуса беженца, депортировали, чтобы создать больше места и ресурсов для других. Не только Шоман высказался по этому поводу, но и другие местные политики в соседних округах рассказывают, что коммуны на грани своих возможностей. "У меня есть ощущение, что не только среди населения, но и среди моих коллег настроение сильно изменилось, - говорит он. - Политики на федеральном уровне, наконец, должны понять, что деньги нам не помогут. Нам нужны ресурсы и возможности выполнять задачи, возложенные на коммуны".

"Сейчас люди ощущают на себе бремя многих кризисов - проблемы с энергоснабжением, инфляция, война", - говорит политик от партии "зеленых" в Висмаре Рене Фурверк (Rene Fuhrwerk). Это вызывает страхи, люди ищут возможность вылить это наружу, и таким вентилем часто являются беженцы, резюмирует он, подчеркивая, что не они на самом деле причина. Фурверк выступает за солидарность и человеческое достоинство в вопросе беженцев. И указывает на то, что является огромным вызовом для коммун: "С 2015 года эта нагрузка постоянно растет. При этом не строится дополнительного жилья, которое в состоянии оплачивать граждане. А сейчас практически все дома и квартиры уже заняты", - поясняет Фурверк.

"Мы этого не хотим"

Но вернемся в Упаль. На заборе вдоль одной из улиц висят заламинированные, чтобы их не смыло дождем, надписи: "Где места в детских садах?", "Где возможности получения медицинской помощи?", "Где подходящая инфраструктура?". И в завершении надпись, подразумевающая строительство городка для беженцев - "Мы этого не хотим".

Ближайший от Упаля супермаркет находится в 20 минутах езды на автобусе. Врачи примерно там же. В инфраструктуру в Упале многие годы почти не инвестировали, что вызывает справедливое негодование у местного населения. Сейчас жители Упаля опасаются, что если здесь появится еще 400 новых жителей, это приведет к негативным изменениям. Правые экстремисты в регионе еще больше подогревают эти страхи.

На будущей неделе в Висмаре должен состояться очередной этап переговоров о строительстве города для беженцев. Это важно в том числе, чтобы убедить местных жителей, согласиться с решением властей. Мероприятие, учитывая предыдущий опыт, пройдет под охраной полиции. На данный момент ситуация такова, что контейнерный городок для беженцев в Упале все равно намерены построить, несмотря на все протесты.

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