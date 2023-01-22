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Мигранты в ГерманииФото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Число ходатайств об убежище в ЕС выросло почти наполовину

Сергей Ромашенко
46 мин. назад

Больше всех ходатайств об убежище получила Германия. Каждый третий соискатель статуса беженца в этой стране - гражданин Сирии.

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В 2022 году в государствах Европейского Союза почти наполовину возросло число ходатайств о предоставлении убежища. В прошлом году в 27 странах ЕС зарегистрировано 923 991 прошение об убежище, что на 46,5 процента больше, чем в 2021-м, сообщил в воскресенье, 22 января, немецкий еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на конфиденциальный документ Европейской комиссии, посвященный положению дел с миграцией и беженцами.

Этот так называемый ситуативный отчет основан на пока еще не обнародованных данных Европейского агентства по вопросам убежища (EUAA) от 4 января, пояснило издание.

Германия - лидер по количеству ходатайств

Из отчета следует, что в минувшем году наибольшее с 2016 года количество прошений о предоставлении статуса беженца - 226 467 - получила Германия. Она с большим отрывом лидирует среди стран Евросоюза.

На втором месте - Франция (154 597), за которой следуют Испания (116 952) и Австрия (108 490). Последние три места занимают Латвия (622), Словакия (544) и Венгрия (46).

Каждый третий соискатель убежища в Германии - гражданин Сирии, далее следуют беженцы из Афганистана (17 процентов), Турции (10) и Ирака (6,7 процента). Беженцы от войны в Украине в этой статистике не учитываются, поскольку они автоматически получают право на временное проживание и социальные льготы в ЕС.

Смотрите также:

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