Как торговцы людьми наживаются на горе беженцев из Украины

Вторжение РФ заставило миллионы украинцев покинуть свои дома, что повысило риски торговли людьми. Жертвами часто становятся самые уязвимые категории. О масштабах явления и борьбе с ним - DW.

После начала полномасштабной войны РФ в Украине зафиксирован резкий рост торговли людьми, сообщила в интервью немецкой газете Die Welt генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид (Helga Schmid). "Часто в это дело вовлечена организованная преступность. Эти бесцеремонные преступники встречают людей, которым нужна помощь, которым приходится зарабатывать деньги, которые не говорят на языке новой страны и зачастую имеют психологические травмы в результате войны", - пояснила Шмид.

Тоговцев людьми порой просто ловят за руку

Данные, озвученные ею, подтверждают и правозащитники в Германии. Глава немецкого филиала международной правозащитной организации International Justice Mission (IJM) Дитмар Роллер (Dietmar Roller) поведал в интервью журналу Der Spiegel о том, как волонтеры его организации буквально за руку ловили торговцев людьми.

Дитмар Роллер Фото: privat

"Наша волонтер стала свидетелем того, как мужчина пытался убедить бабушку 16-летней девочки отдать ее ему. У него даже не было достаточно сидений в машине, но он убеждал, что, мол, девушка в безопасности и сможет работать в Берлине. Наша сотрудница помешала этому, мужчина исчез", - рассказал Роллер. По его словам, злоумышленники специально выезжают на границы с Украиной и дежурят с микроавтобусами на автовокзалах, чтобы завязать контакт с женщинами, предложив им призрачное трудоустройство в Берлине, Лондоне или Мадриде.

Дополнительный фактор опасности - то, что большинство женщин-беженок часто используют "именно те маршруты, которые уже проторены торговцами людьми", указал Дитмар Роллер. "Существуют хорошо организованные крупные криминальные сети, работающие, например, в Румынии, Болгарии, Молдове и Украине, также они действуют в немецких кварталах "красных фонарей", - добавляет он.

Полицейские рейды

Действительно, немецкая полиция и таможенная служба тоже все чаще фиксируют попытки преступных синдикатов нажиться на горе украинских женщин. В декабре общественно-правовая медиакомпания rbb сообщила, что во время рейдов полицейские теперь все чаще находят в борделях Берлина жертв торговли людьми из Украины. Спрос порождает предложение, а торговля людьми и их эксплуатация также находит все больше подтверждений и в таких отраслях как строительство, сбор урожая или работа на скотобойнях.

Рейд немецких таможенников, вышедших на след торговцев людьми в Карлсруэ (фото из архива) Фото: Roman Rossel/imago images/Einsatz Report24

Однако оценить реальные масштабы явления, как правило, весьма сложно, и даже более или менее объективную картину часто удается составить с опозданием в шесть-восемь месяцев после пика кризиса, признает Дитмар Роллер. И сравнивает нынешнюю ситуацию в Европе с периодом войны в Югославии: "Тогда тоже была подобная волна беженцев. Через год стало очевидным, что многие женщины из Боснии попали в публичные дома в Европе".

О том, что официальная статистика лишь частично отражает остроту проблемы, свидетельствует и новое исследование немецкой Общефедеральной координационной группы по противодействию торговле людьми (KOK e.V.). "Точное количество случаев торговли людьми и их эксплуатации в Германии в контексте войны в Украине вряд ли можно установить", - прямо констатируют авторы документа.

Сутенеры подстерегают на вокзалах и в онлайне

Слушания по данной проблеме с участием ОБСЕ, представителей неправительственных организаций и гражданского общества состоялись в конце ноября в комитете Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE).

Хорошо, что Еврокомиссия с самого начала войны быстро определилась с предоставлением юридического статуса украинским беженцам, подчеркивали приглашенные эксперты. Однако, по их мнению, всех проблем это не решило, особенно в том, что касается преступлений против несовершеннолетних. Как сообщает новостной ресурс Euroctiv, спецпредставитель и координатор ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Валиант Ричи озвучил следующую цифру: количество случаев сексуального насилия против женщин с началом войны РФ против Украины возросло на 260 процентов.

Немецкие полицейские во время операции против торговцев людьми Фото: Tino Plunert/dpa/picture alliance

Речь шла и о необходимости усиления борьбы с торговлей людьми в интернете и соцсетях: криминальные элементы все больше переводят свою активность, в том числе при выборе жертв, в онлайн, тогда как европейская юстиция, в частности закон о цифровых услугах (DSA), по оценке Ричи, формально демонстрируют решительность, но не поспевают за развитием ситуации.

В разговоре с DW это подтверждают и немецкие правозащитники. Так, во время онлайн-мониторинга берлинской организации "Вместе против торговли людьми" (Gemeinsam gegen Menschenhandel e.V.) еще в самом начале войны в соцсетях было обнаружено множество сообщений подобного содержания: "Был на вокзале, смотрел, кто приезжает. Встречаются и очень "горячие" женщины. Обрадует, если некоторые скоро захотят немного подзаработать".

ОБСЕ и Thomson Reuters в прошлом году запустили глобальную кампанию "Будьте в безопасности", призванную помочь беженцам от войны не стать жертвами злоумышленников. "Торговцы людьми пользуются уязвимостью, особенно если человек не знаком с языком или культурой. Силой или обманом они заставляют украинцев оказывать сексуальные услуги, попрошайничать или даже совершать преступления", - так прокомментировала в сентябре прошлого года важность запуска инфокампании супруга президента Украины Елена Зеленская.

Правозащитники: Мы же предупреждали

Опрошенные DW немецкие правозащитники однозначно приветствуют тот факт, что о проблеме вслух заявила генсек ОБСЕ, хотя волонтеры и эксперты еще с начала войны бьют тревогу.

Чтобы противодействовать торговле людьми, правозащитники, в частности International Justice Mission, пытаются расширить разъяснительные кампании с помощью информационных брошюр и объявлений. "Нам также удалось охватить 5 миллионов человек в соседних с Украиной странах через социальную сеть TikTok", - заявил DW Дитмар Роллер. Правозащитники тесно контактируют с органами юстиции в ФРГ, а также по линии Европола. "Чем дольше идет война, тем больше людей оказываются в опасности ввиду своей ситуации и полученных травм", - предупреждает Роллер.

Представители немецкой неправительственной организации "Вместе против торговли людьми" уверены, что одних только частых полицейских рейдов недостаточно. Они призывают к повышению подготовки немецких судей, лучшему оснащению полиции, а также фондов и организаций помощи жертвам. Кроме того, там выступают за увеличение предоставления беженцам информации на украинском языке и за облегчение доступа к расселению, услугам и возможностям трудоустройства.

Усилия ООН, властей Украины и НКО

В свою очередь, исполнительная директор берлинской организации по защите прав женщин Terre des Femmes Криста Штолле (Christa Stolle) сообщила, что еще минувшим летом в ходе дискуссий с министрами юстиции и внутренних дел федеральных земель организация, среди прочего, высказывалась за строительство безопасных и рассчитанных на длительный срок работы приютов для беженцев. "Они должны быть адаптированы к нуждам женщин и несовершеннолетних", - отмечается в комментарии Штолле для DW.

Криста Штолле Фото: Gesine Born

Замдиректора организации "ООН-женщины" Джо-Энн Бишоп в интервью DW позитивно оценила работу правительства Украины по реализации Рамочного соглашения с ООН, которое направлено на предотвращение и противодействие сексуальному насилию, связанному с конфликтом. В ООН обещают финансирование и техническую поддержку по линии Женского фонда мира и гуманитарной помощи (WPHF). Бишоп также отметила важность увеличения технической поддержки общественным организациям, таким как сеть "Ла Страда".

В прошлом году на горячие линии "Ла Страда-Украина", занимающейся профилактикой и помощью жертвам торговли людьми, поступило около полусотни звонков, напрямую связанных с траффикингом. По оценкам Международной организации миграции (МОМ), с 1991 по 2021 год жертвами торговли людьми стали более 300 тысяч граждан Украины.

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