Как торговцы людьми наживаются на горе беженцев из Украины
Дмитрий Каневский
34 мин. назад
Вторжение РФ заставило миллионы украинцев покинуть свои дома, что повысило риски торговли людьми. Жертвами часто становятся самые уязвимые категории. О масштабах явления и борьбе с ним - DW.
https://p.dw.com/p/4M7sl
Реклама
После начала полномасштабной войны РФ в Украине зафиксирован резкий рост торговли людьми, сообщила в интервью немецкой газете Die Welt генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид (Helga Schmid). "Часто в это дело вовлечена организованная преступность. Эти бесцеремонные преступники встречают людей, которым нужна помощь, которым приходится зарабатывать деньги, которые не говорят на языке новой страны и зачастую имеют психологические травмы в результате войны", - пояснила Шмид.
Тоговцев людьми порой просто ловят за руку
Данные, озвученные ею, подтверждают и правозащитники в Германии. Глава немецкого филиала международной правозащитной организации International Justice Mission (IJM) Дитмар Роллер (Dietmar Roller) поведал в интервью журналу Der Spiegel о том, как волонтеры его организации буквально за руку ловили торговцев людьми.
"Наша волонтер стала свидетелем того, как мужчина пытался убедить бабушку 16-летней девочки отдать ее ему. У него даже не было достаточно сидений в машине, но он убеждал, что, мол, девушка в безопасности и сможет работать в Берлине. Наша сотрудница помешала этому, мужчина исчез", - рассказал Роллер. По его словам, злоумышленники специально выезжают на границы с Украиной и дежурят с микроавтобусами на автовокзалах, чтобы завязать контакт с женщинами, предложив им призрачное трудоустройство в Берлине, Лондоне или Мадриде.
Дополнительный фактор опасности - то, что большинство женщин-беженок часто используют "именно те маршруты, которые уже проторены торговцами людьми", указал Дитмар Роллер. "Существуют хорошо организованные крупные криминальные сети, работающие, например, в Румынии, Болгарии, Молдове и Украине, также они действуют в немецких кварталах "красных фонарей", - добавляет он.
Полицейские рейды
Действительно, немецкая полиция и таможенная служба тоже все чаще фиксируют попытки преступных синдикатов нажиться на горе украинских женщин. В декабре общественно-правовая медиакомпания rbb сообщила, что во время рейдов полицейские теперь все чаще находят в борделях Берлина жертв торговли людьми из Украины. Спрос порождает предложение, а торговля людьми и их эксплуатация также находит все больше подтверждений и в таких отраслях как строительство, сбор урожая или работа на скотобойнях.
Однако оценить реальные масштабы явления, как правило, весьма сложно, и даже более или менее объективную картину часто удается составить с опозданием в шесть-восемь месяцев после пика кризиса, признает Дитмар Роллер. И сравнивает нынешнюю ситуацию в Европе с периодом войны в Югославии: "Тогда тоже была подобная волна беженцев. Через год стало очевидным, что многие женщины из Боснии попали в публичные дома в Европе".
О том, что официальная статистика лишь частично отражает остроту проблемы, свидетельствует и новое исследование немецкой Общефедеральной координационной группы по противодействию торговле людьми (KOK e.V.). "Точное количество случаев торговли людьми и их эксплуатации в Германии в контексте войны в Украине вряд ли можно установить", - прямо констатируют авторы документа.
Сутенеры подстерегают на вокзалах и в онлайне
Слушания по данной проблеме с участием ОБСЕ, представителей неправительственных организаций и гражданского общества состоялись в конце ноября в комитете Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE).
Хорошо, что Еврокомиссия с самого начала войны быстро определилась с предоставлением юридического статуса украинским беженцам, подчеркивали приглашенные эксперты. Однако, по их мнению, всех проблем это не решило, особенно в том, что касается преступлений против несовершеннолетних. Как сообщает новостной ресурс Euroctiv, спецпредставитель и координатор ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Валиант Ричи озвучил следующую цифру: количество случаев сексуального насилия против женщин с началом войны РФ против Украины возросло на 260 процентов.
Речь шла и о необходимости усиления борьбы с торговлей людьми в интернете и соцсетях: криминальные элементы все больше переводят свою активность, в том числе при выборе жертв, в онлайн, тогда как европейская юстиция, в частности закон о цифровых услугах (DSA), по оценке Ричи, формально демонстрируют решительность, но не поспевают за развитием ситуации.
В разговоре с DW это подтверждают и немецкие правозащитники. Так, во время онлайн-мониторинга берлинской организации "Вместе против торговли людьми" (Gemeinsam gegen Menschenhandel e.V.) еще в самом начале войны в соцсетях было обнаружено множество сообщений подобного содержания: "Был на вокзале, смотрел, кто приезжает. Встречаются и очень "горячие" женщины. Обрадует, если некоторые скоро захотят немного подзаработать".
ОБСЕ и Thomson Reuters в прошлом году запустили глобальную кампанию "Будьте в безопасности", призванную помочь беженцам от войны не стать жертвами злоумышленников. "Торговцы людьми пользуются уязвимостью, особенно если человек не знаком с языком или культурой. Силой или обманом они заставляют украинцев оказывать сексуальные услуги, попрошайничать или даже совершать преступления", - так прокомментировала в сентябре прошлого года важность запуска инфокампании супруга президента Украины Елена Зеленская.
Правозащитники: Мы же предупреждали
Опрошенные DW немецкие правозащитники однозначно приветствуют тот факт, что о проблеме вслух заявила генсек ОБСЕ, хотя волонтеры и эксперты еще с начала войны бьют тревогу.
Чтобы противодействовать торговле людьми, правозащитники, в частности International Justice Mission, пытаются расширить разъяснительные кампании с помощью информационных брошюр и объявлений. "Нам также удалось охватить 5 миллионов человек в соседних с Украиной странах через социальную сеть TikTok", - заявил DW Дитмар Роллер. Правозащитники тесно контактируют с органами юстиции в ФРГ, а также по линии Европола. "Чем дольше идет война, тем больше людей оказываются в опасности ввиду своей ситуации и полученных травм", - предупреждает Роллер.
Представители немецкой неправительственной организации "Вместе против торговли людьми" уверены, что одних только частых полицейских рейдов недостаточно. Они призывают к повышению подготовки немецких судей, лучшему оснащению полиции, а также фондов и организаций помощи жертвам. Кроме того, там выступают за увеличение предоставления беженцам информации на украинском языке и за облегчение доступа к расселению, услугам и возможностям трудоустройства.
Усилия ООН, властей Украины и НКО
В свою очередь, исполнительная директор берлинской организации по защите прав женщин Terre des Femmes Криста Штолле (Christa Stolle) сообщила, что еще минувшим летом в ходе дискуссий с министрами юстиции и внутренних дел федеральных земель организация, среди прочего, высказывалась за строительство безопасных и рассчитанных на длительный срок работы приютов для беженцев. "Они должны быть адаптированы к нуждам женщин и несовершеннолетних", - отмечается в комментарии Штолле для DW.
Замдиректора организации "ООН-женщины" Джо-Энн Бишоп в интервью DW позитивно оценила работу правительства Украины по реализации Рамочного соглашения с ООН, которое направлено на предотвращение и противодействие сексуальному насилию, связанному с конфликтом. В ООН обещают финансирование и техническую поддержку по линии Женского фонда мира и гуманитарной помощи (WPHF). Бишоп также отметила важность увеличения технической поддержки общественным организациям, таким как сеть "Ла Страда".
В прошлом году на горячие линии "Ла Страда-Украина", занимающейся профилактикой и помощью жертвам торговли людьми, поступило около полусотни звонков, напрямую связанных с траффикингом. По оценкам Международной организации миграции (МОМ), с 1991 по 2021 год жертвами торговли людьми стали более 300 тысяч граждан Украины.