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ОБСЕ заявила о росте торговли людьмиФото: imago images/Panthermedia
КонфликтыУкраина

В ОБСЕ заявили о резком росте торговли людьми с начала войны

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Преступные банды заманивают нуждающихся в помощи жертв фальшивыми обещаниями в интернете и перехватывают прямо на границе, указала глава ОБСЕ Хельга Мария Шмид в интервью Die Welt.

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После начала полномасштабной войны в Украине зафиксирован резкий рост торговли людьми, сообщила генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Мария Шмид (Helga Maria Schmid). Пострадавшие заманиваются в интернете с помощью фальшивых обещаний, становятся жертвами насилия в частном жилье в принимающих странах или перехватываются торговцами людьми прямо на границе, заявила она в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном в понедельник, 9 января.

Глава ОБСЕ: Число онлайн-запросов возросло на 600 процентов

"Часто в это дело вовлечена организованная преступность. Эти бесцеремонные преступники встречают людей, которым нужна помощь, которым приходится зарабатывать деньги, которые не говорят на языке новой страны и зачастую имеют психологические травмы в результате войны", - пояснила руководитель организации. По словам Шмид, с начала войны на 600 процентов увеличилось число онлайн-запросов на сексуальные услуги и порнографические изображения украинских женщин и детей. Возросло и число случаев торговли беременными женщинами, отметила она.

В целом, по оценкам ОБСЕ, во всем мире жертвами торговли людьми становятся 25-27 млн людей, при этом лишь 10 тысяч случаев попадают в поле зрения правоохранительных органов и менее одного процента жертв могут быть идентифицированы. Это свидетельствует о том, что занимающиеся торговлей людьми преступники в большинстве случаев остаются безнаказанными, добавила глава ОБСЕ. Между тем ежегодная прибыль от торговли людьми, по ее словам, за последние 15 лет возросла в пять раз до 150 млрд долларов.

В ОБСЕ входят 57 стран, в которых проживают 1,3 млрд человек. С 2022 года Россия блокирует бюджет организации.

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