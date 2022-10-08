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Полиция Германии обращает внимание на юный возраст жертв сексуальной эксплуатацииФото: Boris Roessler/dpa/picture alliance
ПреступностьГермания

В Германии зафиксирован рост случаев торговли людьми

Александра Иванова
35 мин. назад

В 2021 году число преступлений, связанных с торговлей людьми и эксплуатацией разного рода, выросло в Германии почти на 10 процентов, заявило Федеральное ведомство по уголовным делам.

https://www.dw.com/ru/v-germanii-zafiksirovan-rost-slucaev-torgovli-ludmi/a-63379593

Полиция и таможня в Германии стали чаще расследовать преступления, связанные с торговлей людьми и эксплуатацией людей. Такие данные содержатся в ежегодном отчете по ситуации с преступностью в этих сферах, представленном Федеральным ведомством по уголовным делам Германии (BKA) в пятницу, 7 октября.

Согласно документу, по сравнению с 2020 годом число дел, возбужденных в ФРГ по соответствующим статьям, в 2021 году выросло на 9,7 процента, составив 510.

Большинство случаев при этом связаны с сексуальной эксплуатацией: число подобных преступлений, по данным BKA, в 2021 году составило 291, а их жертвами становились в основном женщины (92,8 процента). При этом полиция отмечает юный возраст жертв: в 237 случаях пострадали несовершеннолетние. Это на 22,8 процента больше, чем в 2020 году.

В 220 случаях дело касалось сексуальной эксплуатации несовершеннолетних с целью получения прибыли. Средний возраст жертв, по данным BKA, в прошлом году составлял 15 лет, а подозреваемых по этим преступлениям - 37 лет.

Местом совершения преступлений подобного характера, по оценке полиции, в 2021 году были преимущественно не улицы, бары или бордели, а частные квартиры.

Рост случаев принудительного труда

В то же время полиция зафиксировала и рост случаев трудового рабства. В 2021 году их было на 27,3 процента больше чем в 2020 году, а именно 28. При этом число жертв таких преступлений выросло на 101,4 процента. Сферы деятельности, в которых чаще всего работали жертвы трудовой эксплуатации, - уход за пожилыми и немощными людьми, строительство, гастрономия и уборка помещений.

В 6 случаях дело касалось эксплуатации посредством принуждения к попрошайничеству.

Как указывают в BKA, представленная статистика отражает лишь часть преступлений, связанных с торговлей людьми и разного рода эксплуатацией. Многие преступления в этой области остаются незафиксированными, в том числе потому, что жертвы не решаются заявить о них в полицию.

Смотрите также:

Нелегалы в Германии: рейд полиции

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