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Мемориал жертвам работорговли в БенинеФото: Yanick Folly/AFP/Getty Images
ОбществоГлобальные темы

ООН: В современном рабстве находятся 50 млн человек

Даниил Сотников
24 мин. назад

За пять лет число людей в трудовом рабстве или живущих в браке по принуждению выросло на 10 миллионов, подсчитали в ООН.

https://www.dw.com/ru/oon-v-sovremennom-rabstve-nahodatsa-50-mln-celovek/a-63098864

С 2016 года число современных рабов выросло на 25 процентов: 28 млн человек трудятся подневольно, а еще 22 миллиона вступили в брак вопреки своему желанию. Такие данные приведены в совместном докладе Международной организации труда (МОТ), Международной организации по миграции (МОМ) и международной правозащитной группы Walk Free, опубликованном в понедельник, 12 сентября. В 2016 году их общее количество составляло 40,3 млн.

По подсчетам исследователей, больше всего лиц, занимающихся принудительным трудом, находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 15,1 млн человек. В Европе и Центральной Азии зафиксировано 4,1 млн случаев подневольного труда, в Африке - 3,8 млн, в Северной и Южной Америках - 3,6 млн, в арабских странах - 0,9 млн.

Особенно уязвимы перед рабским трудом мигранты 

Насильственная эксплуатация людей была зарегистрирована практически во всех странах мира, подчеркивают авторы исследования. При этом более чем в половине всех случаев подневольного труда и четверти случаев принудительных браков это происходит в странах с уровнем дохода выше среднего. В три раза чаще, чем другие взрослые работники, "невольниками" становятся мигранты.

Они особенно уязвимыми перед торговлей людьми из-за незаконной или плохо управляемой системы миграции, а также из-за нарушения правил и этики найма, пишут исследователи. Снижение уязвимости мигрантов к принудительному труду и торговле людьми зависит прежде всего от национальной политики и правовых рамок, которые обеспечивают уважение, защиту и соблюдение прав человека и основных свобод на всех этапах миграционного процесса, подчеркнул глава МОМ Антонио Виторино.

Подавляющее число случаев принудительного труда (86 процентов) приходится на частный сектор. Из них 23 процента относится к сексуальной эксплуатации в коммерческих целях, 63 процента - к принудительному труду в иных секторах. В 14 процентов случаев занятые принудительным трудом делают это по принуждению государства. Среди людей, принуждаемых к труду, 3,3 млн составляют дети. Более половины из них подвергаются сексуальной эксплуатации в коммерческих целях, говорится в докладе.

Брак по принуждению - тоже рабство

В 2021 году в принудительном браке жили 22 млн человек, что на 6,6 миллиона больше, чем пять лет назад, подсчитали исследователи. При этом реальное число таких принудительных браков, особенно с участием детей в возрасте до 16 лет, вероятно, намного выше, предупреждают авторы. Зачастую такие браки связаны со специфическими патриархальными взглядами и традициями: более 85 процентов заключивших брак по принуждению поступили так под давлением со стороны родственников.

Две трети (65 процентов) принудительных браков приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион. В арабских государствах практически пятеро из каждых 1000 человек вступают в брак по принуждению - это самый высокий показатель из всех регионов мира.

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