Принудительные браки: почему эта тема так волнует немецких учителей

В некоторых школах Берлина перед летними каникулами с 27 июня по 1 июля нынешнего года пройдет так называемая "Белая неделя" ("Weiße Woche"). Ее название ассоциируется с подвенечным белым платьем, а целью является разъяснительная и превентивная работа, направленная на предотвращение ранних и принудительных браков. В роли организаторов "Белой недели" выступает женская правозащитная организация Terres des Femmes в сотрудничестве с берлинской полицией.

В преддверии "Белой недели" Terres des Femmes провела анонимный общенациональный онлайн-опрос среди учителей и школьных социальных работников по проблемам ранних и принудительных браков. Даже если учесть, что опрос не репрезентативен, его результаты очень настораживают: учителя и социальные работники, принявшие в нем участие, указали в общей сложности на 1847 случаев, которые могли привести или завершились заключением ранних браков или браков по принуждению среди школьниц. В 379 случаях учителя и социальные работники были уверены, что принудительные ранние браки среди их учениц уже заключены или запланированы. В остальных случаях имеются подозрения.

"Эти цифры пугают. Каждый ранний брак или каждый брак по принуждению нарушает право на свободную и самостоятельную жизнь, особенно девочек. Политики должны действовать. Профилактическая работа в школах и конкретные предложения помощи школьникам и их учителям актуальны как никогда", - подчеркивает в заявлении для прессы национальный директор правозащитной организации Terres des Femmes Криста Штолле (Christa Stolle).

Другой вывод, к которому пришли инициаторы опроса, касается учителей и школьных социальных работников. Они считают, что недостаточно информированы по вопросам и проблемам ранних и принудительных браков и хотели бы получить информацию о консультационных центрах, учебных курсах по этим вопросам, а также готовы к сотрудничеству с чиновниками и другими внешкольными организациями.

DW связалась с ответственной сотрудницей правозащитной организации Элизабет Гернхардт (Elisabeth Gernhardt) и попросила ее подробней рассказать о целях и задачах "Белой недели", в частности, и важности превентивной работе - в целом.

Элизабет Гернхардт

DW: Почему "Белая неделя" проходит перед летними каникулами. В этом есть какой-то особый смысл?

Элизабет Гернхардт: Летним каникулам радуются все школьники. Однако родители некоторых из них используют отпускные поездки на родину, в страны со строгой патриархальной системой, чтобы заставить своих детей вступить в ранний или принудительный брак. Именно поэтому было решено провести такую разъяснительную неделю в Берлине перед летними каникулами. Мало того, мы планируем, что в будущем такая неделя должна стать общенациональным профилактическим проектом и проводиться вместе с другими партнерами в разных федеральных землях Германии.

- Насколько актуальна проблема ранних и принудительных браков в Германии? Какие регионы или города вызывают особую тревогу?

- В Германии эта проблема весьма актуальна. Мы о ней знаем не понаслышке. Однако для полной и объективной картины нам не хватает новых данных и цифр. Последнее исследование по этой теме датируется 2011 годом и опирается на данные 2008 года. Уже тогда в Германии было зарегистрировано 3443 консультаций по ранним и принудительным бракам. Среди них были те, кто непосредственно стал жертвой принудительного брака или так называемые третьи лица - родственники, учителя, друзья этих девушек. Но с тех пор прошло уже 14 лет, и мы не знаем, каковы нынешние масштабы. Например, мы нередко слышим о том, что гомосексуальные мальчики и мужчины все чаще принуждаются к заключению гетеросексуальных браков.

Именно недостаток информации стал одной из причин, почему мы провели собственный онлайн-опрос и выявили 1847 случаев, включая подозрительные, которые могли привести или завершились заключением ранних браков или браков по принуждению среди школьников. Нам неизвестны цифры по отдельным регионам Германии, поэтому мы настаиваем на проведении репрезентативного научного исследования, которое смогло бы выявить, насколько распространены ранние и принудительные браки в разных регионах Германии. Эта информация очень помогла бы нам в нашей разъяснительной и превентивной работе.

- Верно ли утверждение о том, что жертвами ранних и принудительных браков в Германии становятся дети из семей с миграционными корнями?

- Как я уже говорила, новой статистики у нас нет, но если опять же ссылаться на исследование данных 2008 года, которое проводилось по заказу федерального министерства по делам семьи, то речь действительно шла о 98,5 процентах случаев в семьях с миграционными корнями. Но я бы не стала приписывать этот феномен отдельным этническим группам, ранние и принудительные браки - это глобальная проблема, которая существует во многих странах и континентах.

- Но в Германии такие браки запрещены законом.

- Да, разумеется, и не только в Германии - в подавляющем большинстве стран ранние и принудительные браки запрещены. В Германии можно вступать в брак только с 18 лет, кроме того, запрещены и неофициальные религиозные брачные церемонии с участием несовершеннолетних, однако они тем не менее проходят и совершаются. Мы полагаем, что большая часть таких браков заключаются за пределами Германии под прикрытием поездок на родину с целью навестить родственников.

Сотрудники правозащитной организации Terres des Femmes

- Что собой конкретно представляют мероприятия в рамках "Белой недели"?

- В эти дни мы открываем в школах мобильные консультационные пункты как для школьников, таки и для учителей и социальных работников, потому что нам известно, что многие из них чувствуют себя, как говорится, брошенными на произвол судьбы. Они нуждаются в информационной и моральной поддержке. Здесь они узнают, где конкретно в случае необходимости можно получить компетентную информацию и правовую поддержку, проходят ли консультации на их родных языках и так далее. Мы указываем им на то, что ранние и принудительные браки в Германии нелегальны и преследуются по закону. Именно поэтому наши консультации проводятся совместно с сотрудниками берлинской полиции, которые могут объяснить, куда людям стоит обращаться в случаях насилия и принуждения к браку, что можно предпринять в свою защиту и где получить поддержку. Мы рассчитываем на консультации в один академический час в каждом запланированном классе. Кроме того, в нашей программе и театральная постановка "Мое сердце принадлежит мне"(Mein Herz gehört mir), в которой тематизируются роли полов и разъясняется, какой вред могут нанести ранние и принудительные браки.

- Есть ли среди жертв ранних и принудительных браков дети семей из постсоветских стран?

- Мы исходим из данных неофициальной статистики. Мне известно о двух случаях ранних и принудительных браках в городе Билефельде в чеченских семьях в 2020 году. Это может показаться мало, но нельзя забывать, что в самой Чечне главенствуют патриархальные структуры. Фонд имени Генриха Бёлля провел в 2015 году опрос в Чечне, в результате которого выяснилось, что 27 процентов опрошенных женщин заявили, что были выданы замуж по принуждению и 47 процентов женщин сообщили о том, что подвергаются домашнему или сексуальному насилию. По данным правозащитных организаций, и в Киргизии ежегодно заключается примерно около 12 тысяч принудительных браков.

Что касается Чечни, то по данным правозащитных организаций, в этой республике существует жесткий патриархальный уклад жизни, в котором женщины часто рассматриваются как собственность мужчин. Сообщается, что по-прежнему имеют место такие традиционные обычаи, как "кража невест", что также является формой принудительного брака и отражает бедственное юридическое и социальное положение женщин. По данным 2017 года в Чечне не было ни одного приюта для женщин (Frauenhaus) по типу тех, которые существуют в Германии, где женщины-жертвы домашнего насилия могли бы найти временное прибежище.

- Это в Чеченской Республике в России, а как в Германии обстоят дела с защитой женщин из чеченской диаспоры?

- В 2008 году общенациональное исследование показало, что многие люди, которым угрожает принудительный брак или пострадавшие от него, имеют корни в Турции, а также в Сербии, Черногории, Косово. При этом большинство из них имеют немецкое гражданство. В 2017 году опрос в Берлине показал, что среди тех, кто обращался за консультациями, было много женщин с арабскими, а также, румынскими или болгарскими корнями.

Чеченским девушкам бывает особенно тяжело скрыться от принудительных браков, потому что чеченская диаспора в Германии небольшая, но очень сплоченная, и многие из общины активно помогают семьям найти сбежавшую девушку по всей Германии. В то же время по всей стране существуют консультационные и защитные центры, которые могут помочь девочкам и женщинам. Мы всегда рекомендуем заранее обращаться в консультационные центры, которые можно найти, например, на специальном веб-сайте. Каждая девушка и каждая женщина имеют право жить независимо и свободно. И мы пытаемся им в этом помочь помочь.

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