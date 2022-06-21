Вакцина против насилия, или что изменит Стамбульская конвенция

Со времени подписания Украиной Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбы с этими явлениями (известной как Стамбульская конвенция) и до ее ратификации Киевом прошло 11 лет. Все эти годы украинские политики отказывались ратифицировать документ, аргументируя тем, что конвенция содержит "нормы, которые неприемлемы для украинского общества и украинской духовности", или тем, что в Украине достаточно внутреннего законодательства, чтобы защитить жертв домашнего насилия.

Однако цифры свидетельствуют об обратном. По данным Национальной полиции Украины, в 2021 году правоохранители зарегистрировали 326 тысяч обращений в полицию из-за домашнего насилия. Это на 56 процентов больше, чем в 2020 году. "На горячую линию только нашей организации в прошлом году обратилось 120 тысяч человек. Преимущественно это были женщины, которые жаловались на физическое насилие, а также на психологическое и экономическое давление", - сказала DW юрист правозащитной организации "Ла Страда Украина" Дарья Пильо.

Борьба с домашним насилием - теперь приоритет государственной политики

В последние несколько лет в Украине были попытки ратифицировать Стамбульскую конвенцию, но они проваливались. Украинцы даже создали две петиции о ратификации этой конвенции, которые набрали более 25 тысяч голосов, однако соответствующий вопрос на рассмотрение Верховной радой так и не выносился. Европейские партнеры также уже достаточно долго просили Украину предать юридическую силу Стамбульской конвенции, чтобы подтвердить европейский выбор Киева, ведь это международное соглашение Совета Европы уже ратифицировали 36 стран.

Борьба с домашним насилием станет "приоритетом государственной политики Украины"

В конце концов, перед саммитом Евросоюза 23-24 июня, на котором должны голосовать за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, Верховная рада 20 июня ратифицировала эту конвенцию, а президент Украины Владимир Зеленский подписал документ на следующий день.

"Ратификация Стамбульской конвенции сравнима с инъекцией вакцины, которая активизирует защитные силы организма, чтобы бороться с какой-то болезнью. Это одно из условий выполнения Украиной своих обязательств по соглашению с ЕС, но этот документ нужен именно украинцам, а не европейцам. Теперь борьба с домашним насилием является приоритетом государственной политики Украины", - отмечает председатель правления Центра гражданских свобод Александр Матвийчук. По его словам, Стамбульская конвенция обязывает Украину осуществлять целый комплекс мер по изменению законодательства и практик по предотвращению домашнего насилия и защиты прав жертв. Правозащитник уверен, что этот документ заставит государственный механизм перестраиваться, чтобы эффективно противодействовать домашнему насилию.

Домашнее насилие перестает быть домашним делом

Стамбульская конвенция - международный договор, который признает насилие против женщин нарушением прав человека и дискриминацией, поэтому ее ратификация чрезвычайно важна, особенно в условиях войны, отмечают правозащитники. Это единственный подобный документ, признающий насилие в отношении женщин и нарушением прав человека, и видом дискриминации - и юридически обязывает создать правовую базу для борьбы с насилием. Теперь Украина в соответствии со Стамбульской конвенцией должна криминализировать психологическое насилие, преследование, физическое и сексуальное насилие, принудительный брак, принудительные аборты и стерилизацию. Кроме того, уголовным преступлением будет признаваться сексуальное домогательство дома, на работе, в транспорте, на улице или где-либо.

При этом речь идет не только о правах женщин, но и о детях и мужчинах. "Стамбульская конвенция - это обо всех и для всех. В ней предусмотрено гораздо больше составов преступления, чем в существующем украинском законодательстве. Предусмотрены также принципы, при которых будет более основательная помощь пострадавшим. Это и большее обучение специалистов, работающих с пострадавшими, это и расширение сети приютов, куда могут обращаться пострадавшие", - объясняет юрист правозащитной организации "Ла Страда Украина" Дарья Пильо.

Кроме этого, по ее словам, конвенция предусматривает международный механизм контроля и взаимопомощи находящимся за рубежом украинским гражданам. "Это важно, когда сейчас из-за войны граждане Украины и дети находятся за границей и там страдают от домашнего насилия партнеров. Так вот, согласно Стамбульской конвенции, им там также должна быть обеспечена защита", - отмечает юрист.

Она указывает и на то, что если раньше заявление на обидчика должна была написать сама пострадавшая, на которую нередко оказывалось еще и психологическое давление, чтобы она отказалась от своих показаний, то сейчас это будет проще, поскольку заявление в правоохранительные органы могут подавать представители социальных служб, соседи и так далее. "Теперь не надо ждать, когда пострадавшая подаст заявление. Может быть просто звонок постороннего на 102, и полиция будет обязана проверить этот факт. Поэтому домашнее насилие перестает быть домашним, а становится публичным делом, потому что полиция будет вынуждена открыть уголовное дело или административное производство и привлечь к ответственности обидчика", - отмечает Пильо.

Украинское общество не готово к публичности

Именно такая публичность семейных дел будет мешать реализации Стамбульской конвенции в полной мере, считает директор Харьковской правозащитной группы, председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Евгений Захаров. По его мнению, хороший международный документ может "провалиться" в Украине, поскольку украинское общество не готово "выносить мусор из избы" даже для того, чтобы обидчик получил справедливое наказание за домашнее насилие.

"Если даже самые прогрессивные законодательные нормы идут впереди общественного сознания, то это не будет работать эффективно. Традиционно в Украине к внутрисемейным делам относятся с осторожностью", - отмечает Захаров. По его словам, имплементация Стамбульской конвенции будет сложной, ведь для ее реализации нужны средства - в частности, чтобы профинансировать сеть приютов для жертв домашнего насилия.

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