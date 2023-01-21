Россияне, сбежавшие от мобилизации в ФРГ: что с ними сейчас

DW продолжает следить за судьбой пятерых россиян, приехавших в Германию и попросивших здесь убежища, чтобы избежать мобилизации и отправки на войну России против Украины.

Месяц назад, 22 декабря прошлого года, DW рассказывала историю пятерых россиян, уехавших из РФ в первые же дни после начала мобилизации и попросивших убежища в Германии. При этом они понадеялись на обещания немецких политиков. Однозначных обещаний официальные деятели ФРГ, правда, не давали, а говорили лишь о возможности обратиться с просьбой о защите для тех россиян, кто не хочет участвовать в преступной войне России против Украины и на этом основании уклоняется от призыва в армию.

Как бы то ни было, впечатление у многих сложилось такое, что - в отличие от Финляндии, Польши и стран Балтии - Германия все-таки считает уклонение от мобилизации основанием для предоставления таким людям хотя бы временной защиты. Прошел месяц. Что стало с этими пятью россиянами?

В ожидании решения BAMF

У москвича Александра Ермакова, приехавшего в Германию по испанской визе через Азербайджан, никаких новостей нет. Его ходатайство о предоставлении убежища все еще находится на рассмотрении чиновников Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), хотя собеседование с ним проводилось еще в декабре.

Точно такая же ситуация у Михаила из Ленинградской области, не захотевшего видеть на сайте DW ни свое настоящее имя, ни название города, в котором он живет. Михаил приехал в Германию по финской визе, транзитом через Финляндию. С собой у него целых три повестки в военкомат, которые знакомые ему переслали в Германию. Четвертая дожидается в квартире по месту прописки.

Вячеслав Рыбаков Фото: Dmytro Katkov/DW

Вячеслав Рыбаков из Екатеринбурга, последнее время работавший поваром в одной из санкт-петербургских гостиниц, приехал в Германию тоже через Финляндию, но по французской визе. На нее он подавал еще в начале сентября прошлого года, планируя совершить туристическую поездку по Европе.

Решения по его ходатайству об убежище тоже еще не приняли в BAMF, но прислали предписание на переезд из лагеря, в котором соискатели убежища в Германии обычно находятся сравнительно непродолжительное время "на всем готовом", в долговременное общежитие, более приспособленное, в частности, для самостоятельного приготовления пищи.

Высылка в страны, выдавшие визы россиянам

А вот Денис Супрун из Санкт-Петербурга отказ получил еще в тот день, когда мы беседовали с ним в декабре на территории бывшей ставки главного командования Западной группы российских войск. У него в паспорте - виза Швеции, которая изъявила готовность рассмотреть ходатайство бывшего водителя-дальнобойщика, добиравшегося в Германию через Грузию. Теперь он ожидает отправки в Швецию. 20 января Денис получил уведомление: на рейс в Стокгольм его посадят в предстоящий понедельник, 23 января. Опротестовывать высылку он не стал.

Денис Супрун Фото: Dmytro Katkov/DW

Аналогичная ситуация у также пожелавшего остаться анонимным программиста из города на юге России. Человек, которого мы назвали Антоном, еще до начала войны планировал найти работу в Португалии, по португальской визе - тоже через Грузию - прилетел в Берлин. В первых числах января он также получил отказ от BAMF на основании Дублинских соглашений, по которым страна ЕС, выдавшая визу, и должна, в первую очередь, рассматривать ходатайства соискателей убежища. В начале февраля его отправят в Португалию.

Что говорят немецкие власти

Попытки DW получить от пресс-службы BAMF разъяснения ситуации с россиянами, покинувшими свою страну из-за мобилизации, успехом, увы, не увенчались. Конкретные вопросы о числе граждан РФ, попросивших именно на этом основании убежище в Германии, о числе положительных решений BAMF по таким делам, о принципах рассмотрения такого рода ходатайств, остались без ответа.

Прислали только общие цифры за прошлый год. Так, число граждан РФ, обратившихся к немецким властям за убежищем, выросло с 172 в январе до 668 в декабре и составило в целом 3862 человека. При этом скачок произошел на рубеже октября и ноября прошлого года - 376 заявлений и 606. Именно в этот период, рассказали собеседники DW, они и заполняли анкеты о предоставлении убежища.

Штаб-квартира BAMF в Нюрнберге Фото: picture-alliance/dpa/D. Karmann

Представитель BAMF в ответе на запрос DW напомнил также, что "любой иностранец, находящийся на территории Германии, имеет право попросить убежище". Это относится и к "дезертирам, которые не хотят участвовать в путинской войне". Такие лица, как правило, получают здесь международную защиту, указывает BAMF, "если (в соответствии с Дублинскими правилами) Германия за них ответственна".

В самом деле. В отношении дезертиров из российской армии практика правоприменения этого ведомства была скорректирована вскоре после начала войны по инициативе МВД, к которому оно относится. Что же касается тех, кто должен быть призван в армию и уклоняется от воинской службы, то они также могут ходатайствовать об убежище. Но, говорится далее в ответе BAMF, "для этой группы лиц BAMF в настоящий момент проверяет действующую практику принятия решений и при необходимости скорректирует ее".

Что говорит адвокат

Делами россиян, сбежавших от мобилизации в Германию, занимается, в частности, берлинский адвокат Йоханнес Энгельман (Johannes Engelmann), считающий, что такие люди могут рассчитывать на убежище в Германии, поскольку "речь идет об опасности для их жизни, здоровья, свободы". Особенно в том случае, если могут предъявить повестку или доказать участие в антивоенной акции, грозящей уголовным наказанием.

Йоханнес Энгельман Фото: privat

Адвокатская контора Энгельмана ведет целый ряд такого рода дел. Ни одного положительного решения BAMF пока нет, но и отказов - тоже. "Они получили временное разрешение на дальнейшее пребывание в Германии, но фактов получения статуса пока нет", - заявил адвокат в интервью DW и пояснил, что официально работать в это время они не могут.

По словам Энгельмана, российские уклонисты, обратившиеся к нему за помощью, делятся на две категории. Одни просто хотят переждать в Германии лихое время, им статус без разницы и разрешение на работу необязательно. Другие хотят определиться на будущее, получить вид на жительство и разрешение на работу, чтобы планировать свою жизнь.

Представителям второй группы нужно не убежище, не виза по гуманитарным причинам или в связи с преследованием, а рабочая. Проблема в том, что на рабочую визу надо подавать не в Германии, а еще в стране происхождения. Что же касается желающих переждать, то, говорит Энгельман, у всех есть шанс: "Немецкие административные власти выжидают, рассчитывая на то, что если обстановка изменится (то есть война закончится. - Ред.), то можно будет спокойно выносить решения об отказе".

Если высылают, надо судиться

Как и собеседники DW, так и все клиенты Энгельмана приехали в Германию по визам различных шенгенских стран. "Опасность их высылки в эти страны есть, я об этом предупреждаю клиентов, но пока ни одного такого случая не было, все находятся в стадии рассмотрения".

Если же кто-то уже получил административное предписание выехать в страну, выдавшую визу, то Энгельман советует непременно опротестовывать такое решение в судебном порядке. Следует также учитывать, что по прошествии определенного времени (как минимум, полугода), на протяжении которого соискателю убежища удается теми или иными способами продержаться в Германии, наступает момент, когда суды обязывают немецких чиновников рассматривать его дело на территории Германии.

Гонорары адвокатов, берущихся за такого рода дела, рассказал Энгельман, составляют от 15 000 тысяч до 40 000 евро в зависимости от стадии, на которой находится дело, объема работы и длительности процесса, по ходу которого могут возникать новые пошлины.

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