Вторая волна мобилизации в России: что известно о подготовке

Эксперты полагают, что новая волна мобилизация может начаться уже в январе с целью подготовить замену тем военнослужащим, которые примут участие в готовящемся наступлении ВС РФ в Украине.

О том, что Москва намерена мобилизовать дополнительные силы для нового крупного наступления, президент Украины Владимир Зеленский объявил в традиционном вечернем обращении 4 января 2023 года.

В преддверии Нового года, 30 декабря, министр обороны Украины Алексей Резников записал видеообращение к россиянам, где также предупредил, что Кремль готовится к новой волне мобилизации и уже в начале января планирует объявить военное положение и закрыть границы России для мужчин. Возможность новой волны мобилизации в РФ активно обсуждается в русскоязычных СМИ, соцсетях и Telegram-каналах. Есть ли в стране признаки ее подготовки и когда она может начаться?

Отсутствие указа об окончании мобилизации

Официальное завершение мобилизации в России, начатой 21 сентября 2022 года, возможно только после подписания президентом страны Владимиром Путиным соответствующего указа. До сегодняшнего дня, однако, такой указ им подписан не был.

"Вы думаете, указ сильнее, чем слова (президента РФ Владимира Путина. - Ред.)? Мне кажется, нет, во всяком случае, в восприятии людей", - объяснил отсутствие такого документа сенатор Андрей Клишас в интервью газете "Ведомости" 8 декабря.

Правозащитник Иван Павлов Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance

"Хотелось бы уточнить, а какое слово президента легитимнее: слово о том, что Россия не претендует на Крымский полуостров, или, что "Крым возвращается в родную гавань"? Что мобилизации не будет? Или то, что было объявлено 21 сентября? Что "в наши планы не входит оккупация украинских территорий" или все-таки "появление новых территорий - значимый результат "СВО"?", - парировал тогда адвокат и правозащитник, основатель проектов "Команда 29" и "Первый отдел" Иван Павлов в своем Telegram-канале.

Спустя полмесяца, давая оценку словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, что число военнослужащих в РФ необходимо увеличить до 1,5 млн человек, в том числе 695 тысяч контрактников, в программе "Особое мнение" 23 декабря Павлов указал: "Новый набор может достигаться разными способами: есть способ - призыв, есть - мобилизация".

Россия готовится к наступлению в Украине

"Действительно, мы видим, что указа о завершении мобилизации нет, а она начата. Никакая это не частичная мобилизация. Вот прошла первая волна в октябре. Сейчас идет информация, что в ряде регионов повестки народ все равно получает. Может быть, Минобороны добирает какие-то специальности конкретные, но мобилизация не завершена", - отметил в беседе с DW накануне Нового года директор общественного движения "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко.

При этом он напомнил об указе Путина от августа 2022 года об увеличении штатной численности ВС РФ до 1 150 628 военнослужащих: "По оценкам многих экспертов, на тот момент где-то было как раз 800 с чем-то (тысяч. - Ред.) всего военнослужащих (в России. - Ред.): призывники, контрактники, офицеры плюс участие в войне. И как раз вот это увеличение было сделано на 300 тысяч, которое и заполнили осенней волной мобилизации".

Сергей Кривенко Фото: DW/W. Izotow

Анонсированное Шойгу в декабре 2022 года новое увеличение штатной численности ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих - это как раз увеличение еще на 300-400 тысяч, подсчитал Кривенко. "Так что это - подготовка к мобилизации. Я думаю, что в конце января или в феврале следует ждать вторую волну мобилизации", - констатирует он.

"Это такая же логика: сейчас половина из мобилизованных - говорит министр обороны, мы можем ему в этом смысле поверить - была сразу отправлена на фронт, а половина - в учебные центры. Они несколько месяцев готовились, проходили слаживание. Если сейчас начнется то наступление, о котором говорили и Владимир Путин, и министр обороны, то они как раз будут брошены в это наступление. И через несколько месяцев потребуется пополнение, поэтому сейчас надо сделать новую волну мобилизации, чтобы успеть за несколько месяцев их подготовить", - рассуждает эксперт.

Похожее мнение высказал в начале декабря в ток-шоу DW "В самую точку" и военный обозреватель Ян Матвеев. "Во-первых, нет никаких очевидных признаков того, что власти отказались от продолжения мобилизации. Они оставили себе все возможности. Вторая причина - практическая: российские солдаты в большом количестве гибнут на фронте и получают ранения. Особенно это касается мобилизованных, потому что они плохо подготовлены. Соответственно, их нужно будет кем-то заменить", - перечислил он.

Третья причина неизбежности новой волны мобилизации, по мнению эксперта, заключается в том, что президент РФ Владимир Путин не намерен прекращать войну: "Он будет продолжать и дальше, если что-то ему не помешает. А в таком случае необходим задел на будущее. Подобная полномасштабная война требует постоянного притока и ресурсов, и людей".

В Госдуме отрицают новую мобилизацию

"Мобилизация, вторая волна, она, я думаю, будет. Потому что вынуждены мы будем проводить вторую, а может быть, и третью волну. Чтобы победить, именно победить на Украине, нам необходимо будет поставить в строй еще, условно говоря, полмиллиона солдат, как минимум. И даже если желания победить не будет, все равно придется проводить частичные мобилизации. Они будут проводиться, я думаю, после Нового года, к годовщине СВО, когда в Кремле окончательно поймут, что никакого "договорничка" не будет", - заявил 29 декабря экс-"министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин). Видеозапись его выступления разместил в своем Telegram-канале политолог Станислав Белковский.

Между тем представители власти в России на сегодняшний день отрицают планы провести новую мобилизацию. "Я не вижу необходимости в ближайшие полгода проводить очередной этап мобилизации. Для этого нет никаких предпосылок и условий. Даже те, кого мобилизовали ранее, еще до конца не введены в сражение. Ну, и наша промышленность должна выйти на те рубежи, когда она будет в состоянии обеспечить очередную волну мобилизации. Мое мнение состоит в том, что в ближайшие полгода это просто неэффективно делать", - заявил, в частности, 4 января член комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Гурулёв в интервью онлайн-изданию "Чита.Ру" .

По комментариям читателей под этим интервью, однако, понятно, что аргументация чиновника их не убедила. "Говорят одно, а делают по-другому. Значит, надо готовиться к мобилизации в ближайшее время", - выразил один из пользователей общий настрой.

Двумя днями ранее в Telegram-канале под названием "Солдатские вдовы России" появился призыв к президенту РФ Владимиру Путину "разрешить Армии России провести масштабную мобилизацию, которая будет соответствовать той ситуации, которая сложилась на наших (российских. - Ред.) границах". Мобилизация - это то, что даст российским мужчинам "возможность спастись", заявили авторы сообщения.

Ранее в том же Telegram-канале написали, что тем, кто имеет информацию о возвращении на родину "уклонистов", следует направить ее "своему участковому, в военкомат", а сведения о тех, кто помогал россиянину "прятаться", - в Следственный комитет, прокуратуру и ФСБ.

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