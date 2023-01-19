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Фото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance
ОбществоГермания

В Германии зафиксирована рекордная численность населения

Ольга Лебедева
10 мин. назад

По оценке Федерального статистического ведомства, в Германии в конце 2022 года проживали не менее 84,3 млн человек - на 1,1 млн больше, чем годом ранее.

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На фоне миграционного потока из Украины, уже почти год обороняющейся от российского вторжения, в Германии зафиксирован рекордный показатель численности населения. На конец 2022 года он составлял не менее 84,3 млн человек - на 1,1 млн больше, чем годом ранее, сообщило в четверг, 19 января, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.

"Тем самым, в нашей стране проживает так много людей, как никогда ранее", - отмечается в заявлении. Причиной резкого роста населения является новый рекордный показатель так называемой чистой иммиграции - баланс показателей прибывших и покинувших страну. По предварительным оценкам ведомства, в Германию в прошлом году прибыло на 1,42-1,45 млн больше людей, чем уехали жить за границу. Это в четыре раза больше, чем годом ранее (показатель 2021 года - 329 163 человека) и максимальный показатель с начала ведения данной статистики в 1950 году, отмечается далее.

Ведомство также указало, что наряду с иммиграцией из Украины в Германии значительно возросла миграция из ряда других стран.

Население Германии растет с 2010 года

В целом за три десятилетия после воссоединения Германии население страны увеличивалось за исключением 1998 года и периода с 2003 по 2010 годы. При этом рост населения основывался только на преобладании иммиграции над эмиграцией. Без учета чистой иммиграции население Германии сокращалось бы еще с 1972 года, поскольку с этого момента в стране каждый год умирало больше людей, чем рождалось.

По оценкам статистического ведомства, 2022 году в ФРГ родилось 735-745 тысяч человек (на 7 процентов меньше, чем в 2021 году), умерли около 1,06 млн человек (на 4 процента больше, чем в 2021 году).

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