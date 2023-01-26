Убежище под ключ: на что готовы россияне ради жизни в ФРГ

Война России против Украины и последовавшая в стране "частичная мобилизация" вызвали всплеск спроса на услуги специалистов по миграционному праву в Германии, в частности в Берлине. Многие россияне, выступающие против войны или желающие избежать призыва в армию, пытаются перебраться на Запад. Некоторые из них готовы платить за помощь в решении своих проблем не только адвокатам, но и посредникам.

Эмиграция в Германию: цена вопроса - квартира

В круглую сумму обошелся переезд в Германию Марии К. (фамилия известна редакции). Сейчас она учит немецкий язык на курсах в небогатом районе на севере Берлина. Новая жизнь ей нравится: по окончании курсов Мария мечтает поступить в университет и говорит, что больше всего ее впечатляет отзывчивость немцев и их готовность помочь.

33-летняя женщина оказалась в Берлине летом 2022 года. В Германию она прилетела из Греции, куда въехала по туристической визе сроком действия всего пять дней. Почти столько же заняла дорога из Читы с четырьмя пересадками. В Берлине Мария К. попросила немецкие власти о предоставлении убежища в связи с тем, что на родине ей, по собственным словам, грозило преследование за антивоенную позицию.

Бывшая учительница из Восточной Сибири, получившая статус беженца в Германии Фото: Dmytro Katkov/DW

"Я была учителем и отказалсь быть рупором военной пропаганды, говорила правду - детям, коллегам. Из-за этого на меня донесли в ФСБ. И сотрудники ФСБ дважды приходили в школу, чтобы допросить меня и мою маму (которая работает в той же школе. - Ред.). Рано или поздно меня бы посадили, потому что молчать по поводу происходящего я просто не могла", - делится Мария. После пятичасового собеседования в Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев ее просьба была удовлетворена.

Чтобы оказаться в Берлине, она… продала квартиру в небольшом поселке в Восточной Сибири, где работала школьной учительницей. Одна только дорога в Берлин - шенгенская виза и перелет из Читы через Новосибирск, Москву, Стамбул и Афины - обошлась ей в сумму порядка 150 тысяч рублей, рассказывает Мария. Плюс - расходы на немецкого адвоката по юридическому сопровождению заявления. Часть денег она отдала родственникам, оставшимся в России. В результате от 700 тысяч, вырученных за продажу квартиры, сегодня практически ничего не осталось. Каким образом школьная учительница из Забайкалья получила шенгенскую визу, спланировала сложный авиаперелет и нашла адвоката в Берлине? Ей помогли.

Политический беженец делится опытом

Ее берлинский помощник - Сергей П. (фамилия известна редакции). У него нет ни офиса, ни юридического лица, ни лицензии адвоката. Зато есть успешный опыт получения статуса беженца в Германии, знакомые юристы и - телеграм-канал, посвященный вопросам миграции, а также сайт, на котором он описывает весь спектр своих услуг. Через этот канал он предлагает помощь всем тем, кто хочет уехать из России и получить статус беженца в Германии. Мария К. - одна из тех, кому Сергей такую помощь оказал.

Беженец и "консультант по вопросам миграции" Сергей П. Фото: Dmytro Katkov/DW

"Бесплатную помощь", - настаивает он. Однако за первый телефонный разговор с ним потенциальный эмигрант должен перевести на чью-то карту в России 25-30 тысяч рублей. Марии К. еще повезло - ее первичная консультация была дешевле, но и дело было до объявления мобилизации в России. Далее - индивидуальные консультации, подробности которых ни Сергей, ни Мария раскрывать не стали.

Пакетное предложение, согласно каналу Сергея К. в телеграме и информации на сайте, включает не только организацию авиаперелета в Берлин, помощь с визой и размещение в немецкой столице, но и содержательную сторону вопроса: консультации адвокатов, помощь с документами и даже - "поиск основания".

"Я ничего нового не придумал. Я взял путь, который прошел, и полностью под копирку даю людям!" - уверяет он. Сам П., уроженец Нижнего Тагила, получил статус беженца в конце 2020 года, причем при поддержке авторитетной международной организации"Репортеры без границ" и правозащитницы Ольги Романовой из "Руси сидящей", которая сейчас живет и работает в Берлине.

Ольга Романова Фото: DW

Власти Германии признали его пострадавшим за свою гражданскую позицию: на Кубани, куда он переехал из Нижнего Тагила, Сергей вступил в конфликт с местными чиновниками из-за загрязнения окружающей среды и начал вести блог. Рассмотрение его дела в 2020 году совпало по времени с лечением Алесея Навального в "Шарите".

Два года спустя, в сентябре 2022-го, Ольга Романова написала в Facebook, что сожалеет о том, что помогла П., "приносит извинения всем потерпевшим" и что П. дает "неправильные советы". И добавила, что в Антивоенном объединении Берлина (консультативном органе гражданских активистов) денег за подобные советы никто ни с кого не берет. В интервью для этой статьи Ольга Романова DW отказала.

Утверждения Сергея П. о "бесплатной помощи" идут вразрез с тем, что его советы потенциальным беженцам стоят денег. Он, однако, подчеркивает, что сам не зарабатывает ни копейки или цента. Все деньги, заверяет П., идут на счета родственников в России для его пожилой матери.

Миграция в Германию: получается не у всех

Не всем повезло так, как Марии К. 32-летний продюсер из Петербурга Даниил Г. (фамилия известна редакции) - менее удачный пример. В марте 2022 года он через Ташкент добрался до Стамбула, в Турции летом подал документы на гуманитарную визу в Германию - и вот уже полгода ждет ответа от консульства ФРГ.

Даниил Г. утверждает, что переслал деньги берлинскому посреднику, но ничего взамен не получил Фото: Dmytro Katkov/DW

Советы Даниилу также давал Сергей П. - первый телефонный разговор с ним стоил 60 евро, тот предложил помочь с получением статуса беженца. Цена вопроса: 1500 евро с человека, три тысячи - за двоих. Первые полторы тысячи Даниил Г. перевел из Стамбула в Германию авансом - берлинский помощник утверждает, что они были нужны на оплату адвокатов.

Оставалась одна проблема: подать заявление о предоставлении убежища можно только на территории Германии, а ни у Даниила, ни у его девушки не было шенгенских виз. Они дважды покупали билеты в безвизовые для россиян страны (Сербию и Марокко) с пересадкой в немецких аэропортах с расчетом сдаться полиции в транзитной зоне, и их дважды в самый последний момент не пускали на рейс.

Разочарованный Даниил попросил Сергея П. вернуть аванс, но вместо денег получил бан - берлинский посредник перестал отвечать на звонки и сообщения. С тех пор Даниил Г. живет в Стамбуле с давно просроченной визой, подрабатывает агентом по сдаче квартир россиянам и ждет - уже полгода - новостей от немецкого консульства. По его словам, бегущие от войны россияне хватаются за любую возможность уехать в Европу. А спрос на информацию о путях легального переезда в Германию породил предложение - Сергей П. занял нишу консультанта по миграции для тех, кто готов платить, уверен Даниил.

Гражданские активисты: это - злоупотребление отчаянием беженцев

"Это злоупотребление ситуацией", - так оценивает услуги Сергея П. Алексей Козлов, координатор иммиграционных программ объединения Solidarus. "Ничего страшного в том, чтобы брать оплату за услуги, нет. Другое дело, пытаться предоставлять услуги, которые ты не можешь реализовать и давать обещания, которые находятся вне рамок твоей компетенции - это злоупотребление доверием людей в отчаянном положении", - подчеркивает активист.

Козлов признает: в Берлине колоссальный спрос на услуги адвокатов по миграции, ставки их гонораров удвоились, правозащитники, включая его самого, работают по 12 часов в день. По словам Алексея Козлова, из-за неверной интерпретации заявлений МВД и Минюста ФРГ у многих в России сложилось впечатление, что Германия готова принять всех уклонистов. На самом же деле из тысяч поступивших к нему обращений критериям властей удовлетворяли менее десяти.

Берлин превращается в центр российской миграции Фото: Dmytro Katkov/DW

Дошло до того, что берлинские активисты начали в интернете кампанию с целью убедить россиян в том, что повестка из военкомата - не основание для заявления на убежище в Германии. Алексей Козлов признает, что и его организация получает деньги за консультирование по вопросам миграции, однако в виде добровольных пожертвований, размер которых, по словам активиста, определяет клиент.

Сергей П. обвинения в злоупотреблении положением отчаявшихся людей отвергает. Он говорит, что его главная цель - вывезти из России как можно больше людей и "спасти их". И рассказывает о матерях призывников, рыдающих в телефонную трубку, умоляя помочь их сыновьям избежать отправки на войну. "Если люди готовы платить мне какие-то деньги - например, 20 или 30 тысяч рублей, то эти деньги уходят моей матери", - повторят Сергей. Сумму в 30 тысяч за телефонную консультацию он установил, по его словам, для тех, кому "лень читать мой телеграм". В общей сложности, по его оценке, он переправил родственникам не больше 120 тысяч рублей.

По словам Сергея П., в основном к нему обращаются родители молодых россиян, которых они успели отправить в Казахстан, Армению или другие безвизовые страны: "Они просто хотят передать своих детей в надежные руки. Эту ответственность я взял на себя".

Что должен знать мигрант

"Помощь по переезду - это не источник дохода, тем более, что я не имею права оказывать платные услуги на территории Германии", - продолжает Сергей. Рисковать он не хочет, терять вид на жительство в ФРГ ему нельзя, ведь в России он числится в федеральном розыске.

Основатель проекта "Ковчег" Анастасия Буракова Фото: Dmytro Katkov/DW

Про Сергея П. слышали и в объединении помощи политэмигрантам из России "Ковчег". Его основательница Анастасия Буракова рассказала DW, что Сергей П. внесен в неформальный стоп-лист тех, с кем "Ковчег" рекомендует не иметь дела - из-за некачественных или некомпетентных консультаций. Аналогичные случаи известны в Испании и в Великобритании, причем там речь идет не только о неквалифицированных консультатциях, но и о сексуальных домогательствах со стороны посредников.

Всего в неформальном списке тех, к кому Ковчег" обращаться не советует, на сегодняшний день, по данным Бураковой, более 100 фамилий. По ее выражению, среди россиян царит высоких спрос на эмиграцию в страны Западной Европы, но многие не осознают, что будут там делать: "Особенно тем, кто ни разу не был за границей, кажется, что в Европе автоматом все будет хорошо и что будут и работа, и хороший доход".

Сам же Сергей П. живет на пособие в размере 460 евро в месяц плюс доплату на аренду квартиры. Но при этом он регулярно летает к морю. По его словам, он наслаждается свободой передвижения по Европе благодаря дешевым билетам бюджетных авиакомпаний. Бюджетными не назовешь его ставки. Во время подготовки этого текста к публикации Сергей П. запустил голосование в своем телеграм-канале о том, должен ли он брать деньги за услуги. 44 процента проголосовавших сочли уместной сумму от тысячи до трех тысяч евро, еще 10 процентов - до пяти тысячи евро.

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