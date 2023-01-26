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Мария К. в Берлине
Мария К. - одна из россиянок, получивших убежище в Германии после начала войны России против УкраиныФото: Dmytro Katkov/DW
МиграцияГермания

Убежище под ключ: на что готовы россияне ради жизни в ФРГ

Владимир Есипов
2 ч. назад

В Берлине - бум услуг по вопросам миграции для россиян. Адвокаты нарасхват, русскоязычные правозащитники завалены запросами, а посредники просят до 25 тысяч рублей за телефонную консультацию.

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Война России против Украины и последовавшая в стране "частичная мобилизация" вызвали всплеск спроса на услуги специалистов по миграционному праву в Германии, в частности в Берлине. Многие россияне, выступающие против войны или желающие избежать призыва в армию, пытаются перебраться на Запад. Некоторые из них готовы платить за помощь в решении своих проблем не только адвокатам, но и посредникам.

Эмиграция в Германию: цена вопроса - квартира 

В круглую сумму обошелся переезд в Германию Марии К. (фамилия известна редакции). Сейчас она учит немецкий язык на курсах в небогатом районе на севере Берлина. Новая жизнь ей нравится: по окончании курсов Мария мечтает поступить в университет и говорит, что больше всего ее впечатляет отзывчивость немцев и их готовность помочь.

33-летняя женщина оказалась в Берлине летом 2022 года. В Германию она прилетела из Греции, куда въехала по туристической визе сроком действия всего пять дней. Почти столько же заняла дорога из Читы с четырьмя пересадками. В Берлине Мария К. попросила немецкие власти о предоставлении убежища в связи с тем, что на родине ей, по собственным словам, грозило преследование за антивоенную позицию.

Бывшая учительница из Восточной Сибири, получившая статус беженца в Германии
Бывшая учительница из Восточной Сибири, получившая статус беженца в ГерманииФото: Dmytro Katkov/DW

"Я была учителем и отказалсь быть рупором военной пропаганды, говорила правду - детям, коллегам. Из-за этого на меня донесли в ФСБ. И сотрудники ФСБ дважды приходили в школу, чтобы допросить меня и мою маму (которая работает в той же школе. - Ред.). Рано или поздно меня бы посадили, потому что молчать по поводу происходящего я просто не могла", - делится Мария. После пятичасового собеседования в Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев ее просьба была удовлетворена.

Чтобы оказаться в Берлине, она… продала квартиру в небольшом поселке в Восточной Сибири, где работала школьной учительницей. Одна только дорога в Берлин - шенгенская виза и перелет из Читы через Новосибирск, Москву, Стамбул и Афины - обошлась ей в сумму порядка 150 тысяч рублей, рассказывает Мария. Плюс - расходы на немецкого адвоката по юридическому сопровождению заявления. Часть денег она отдала родственникам, оставшимся в России. В результате от 700 тысяч, вырученных за продажу квартиры, сегодня практически ничего не осталось. Каким образом школьная учительница из Забайкалья получила шенгенскую визу, спланировала сложный авиаперелет и нашла адвоката в Берлине? Ей помогли.

Политический беженец делится опытом

Ее берлинский помощник - Сергей П. (фамилия известна редакции). У него нет ни офиса, ни юридического лица, ни лицензии адвоката. Зато есть успешный опыт получения статуса беженца в Германии, знакомые юристы и - телеграм-канал, посвященный вопросам миграции, а также сайт, на котором он описывает весь спектр своих услуг. Через этот канал он предлагает помощь всем тем, кто хочет уехать из России и получить статус беженца в Германии. Мария К. - одна из тех, кому Сергей такую помощь оказал.

Беженец и
Беженец и "консультант по вопросам миграции" Сергей П.Фото: Dmytro Katkov/DW

"Бесплатную помощь", - настаивает он. Однако за первый телефонный разговор с ним потенциальный эмигрант должен перевести на чью-то карту в России 25-30 тысяч рублей. Марии К. еще повезло - ее первичная консультация была дешевле, но и дело было до объявления мобилизации в России. Далее - индивидуальные консультации, подробности которых ни Сергей, ни Мария раскрывать не стали.

Пакетное предложение, согласно каналу Сергея К. в телеграме и информации на сайте, включает не только организацию авиаперелета в Берлин, помощь с визой и размещение в немецкой столице, но и содержательную сторону вопроса: консультации адвокатов, помощь с документами и даже - "поиск основания".

"Я ничего нового не придумал. Я взял путь, который прошел, и полностью под копирку даю людям!" - уверяет он. Сам П., уроженец Нижнего Тагила, получил статус беженца в конце 2020 года, причем при поддержке авторитетной международной организации"Репортеры без границ" и правозащитницы Ольги Романовой из "Руси сидящей", которая сейчас живет и работает в Берлине.

Ольга Романова
Ольга РомановаФото: DW

Власти Германии признали его пострадавшим за свою гражданскую позицию: на Кубани, куда он переехал из Нижнего Тагила, Сергей вступил в конфликт с местными чиновниками из-за загрязнения окружающей среды и начал вести блог. Рассмотрение его дела в 2020 году совпало по времени с лечением Алесея Навального в "Шарите".

Два года спустя, в сентябре 2022-го, Ольга Романова написала в Facebook, что сожалеет о том, что помогла П., "приносит извинения всем потерпевшим" и что П. дает "неправильные советы". И добавила, что в Антивоенном объединении Берлина (консультативном органе гражданских активистов) денег за подобные советы никто ни с кого не берет. В интервью для этой статьи Ольга Романова DW отказала.

Утверждения Сергея П. о "бесплатной помощи" идут вразрез с тем, что его советы потенциальным беженцам стоят денег. Он, однако, подчеркивает, что сам не зарабатывает ни копейки или цента. Все деньги, заверяет П., идут на счета родственников в России для его пожилой матери.

Миграция в Германию: получается не у всех

Не всем повезло так, как Марии К. 32-летний продюсер из Петербурга Даниил Г. (фамилия известна редакции) - менее удачный пример. В марте 2022 года он через Ташкент добрался до Стамбула, в Турции летом подал документы на гуманитарную визу в Германию -  и вот уже полгода ждет ответа от консульства ФРГ.

Даниил Г. утверждает, что переслал деньги берлинскому посреднику, но ничего взамен не получил
Даниил Г. утверждает, что переслал деньги берлинскому посреднику, но ничего взамен не получилФото: Dmytro Katkov/DW

Советы Даниилу также давал Сергей П. - первый телефонный разговор с ним стоил 60 евро, тот предложил помочь с получением статуса беженца. Цена вопроса: 1500 евро с человека, три тысячи - за двоих. Первые полторы тысячи Даниил Г. перевел из Стамбула в Германию авансом - берлинский помощник утверждает, что они были нужны на оплату адвокатов.

Оставалась одна проблема: подать заявление о предоставлении убежища можно только на территории Германии, а ни у Даниила, ни у его девушки не было шенгенских виз. Они дважды покупали билеты в безвизовые для россиян страны (Сербию и Марокко) с пересадкой в немецких аэропортах с расчетом сдаться полиции в транзитной зоне, и их дважды в самый последний момент не пускали на рейс.

Разочарованный Даниил попросил Сергея П. вернуть аванс, но вместо денег получил бан - берлинский посредник перестал отвечать на звонки и сообщения. С тех пор Даниил Г. живет в Стамбуле с давно просроченной визой, подрабатывает агентом по сдаче квартир россиянам и ждет - уже полгода - новостей от немецкого консульства. По его словам, бегущие от войны россияне хватаются за любую возможность уехать в Европу. А спрос на информацию о путях легального переезда в Германию породил предложение - Сергей П. занял нишу консультанта по миграции для тех, кто готов платить, уверен Даниил.

Гражданские активисты: это - злоупотребление отчаянием беженцев

"Это злоупотребление ситуацией", - так оценивает услуги Сергея П. Алексей Козлов, координатор иммиграционных программ объединения Solidarus. "Ничего страшного в том, чтобы брать оплату за услуги, нет. Другое дело, пытаться предоставлять услуги, которые ты не можешь реализовать и давать обещания, которые находятся вне рамок твоей компетенции - это злоупотребление доверием людей в отчаянном положении", - подчеркивает активист.

Козлов признает: в Берлине колоссальный спрос на услуги адвокатов по миграции, ставки их гонораров удвоились, правозащитники, включая его самого, работают по 12 часов в день. По словам Алексея Козлова, из-за неверной интерпретации заявлений МВД и Минюста ФРГ у многих в России сложилось впечатление, что Германия готова принять всех уклонистов. На самом же деле из тысяч поступивших к нему обращений критериям властей удовлетворяли менее десяти.

Улица в немецкой столице, которая превращается в центр российской миграции
Берлин превращается в центр российской миграцииФото: Dmytro Katkov/DW

Дошло до того, что берлинские активисты начали в интернете кампанию с целью убедить россиян в том, что повестка из военкомата - не основание для заявления на убежище в Германии. Алексей Козлов признает, что и его организация получает деньги за консультирование по вопросам миграции, однако в виде добровольных пожертвований, размер которых, по словам активиста, определяет клиент.

Сергей П. обвинения в злоупотреблении положением отчаявшихся людей отвергает. Он говорит, что его главная цель - вывезти из России как можно больше людей и "спасти их". И рассказывает о матерях призывников, рыдающих в телефонную трубку, умоляя помочь их сыновьям избежать отправки на войну. "Если люди готовы платить мне какие-то деньги - например, 20 или 30 тысяч рублей, то эти деньги уходят моей матери", - повторят Сергей. Сумму в 30 тысяч за телефонную консультацию он установил, по его словам, для тех, кому "лень читать мой телеграм". В общей сложности, по его оценке, он переправил родственникам не больше 120 тысяч рублей. 

По словам Сергея П., в основном к нему обращаются родители молодых россиян, которых они успели отправить в Казахстан, Армению или другие безвизовые страны: "Они просто хотят передать своих детей в надежные руки. Эту ответственность я взял на себя".

Что должен знать мигрант

"Помощь по переезду - это не источник дохода, тем более, что я не имею права оказывать платные услуги на территории Германии", - продолжает Сергей. Рисковать он не хочет, терять вид на жительство в ФРГ ему нельзя, ведь в России он числится в федеральном розыске.

Основатель проекта
Основатель проекта "Ковчег" Анастасия БураковаФото: Dmytro Katkov/DW

Про Сергея П. слышали и в объединении помощи политэмигрантам из России "Ковчег". Его основательница Анастасия Буракова рассказала DW, что Сергей П. внесен в неформальный стоп-лист тех, с кем "Ковчег" рекомендует не иметь дела - из-за некачественных или некомпетентных консультаций. Аналогичные случаи известны в Испании и в Великобритании, причем там речь идет не только о неквалифицированных консультатциях, но и о сексуальных домогательствах со стороны посредников.

Всего в неформальном списке тех, к кому Ковчег" обращаться не советует, на сегодняшний день, по данным Бураковой, более 100 фамилий. По ее выражению, среди россиян царит высоких спрос на эмиграцию в страны Западной Европы, но многие не осознают, что будут там делать: "Особенно тем, кто ни разу не был за границей, кажется, что в Европе автоматом все будет хорошо и что будут и работа, и хороший доход".

Сам же Сергей П. живет на пособие в размере 460 евро в месяц плюс доплату на аренду квартиры. Но при этом он регулярно летает к морю. По его словам, он наслаждается свободой передвижения по Европе благодаря дешевым билетам бюджетных авиакомпаний. Бюджетными не назовешь его ставки. Во время подготовки этого текста к публикации Сергей П. запустил голосование в своем телеграм-канале о том, должен ли он брать деньги за услуги. 44 процента проголосовавших сочли уместной сумму от тысячи до трех тысяч евро, еще 10 процентов - до пяти тысячи евро.

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