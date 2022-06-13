 ″Репортеры без границ″ призвали ФРГ упростить выдачу виз независимым журналистам из РФ | Новости из Германии о России | DW | 13.06.2022

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Россия

"Репортеры без границ" призвали ФРГ упростить выдачу виз независимым журналистам из РФ

Германия должна принимать больше сотрудников независимых российских СМИ и их близких, в том числе уже бежавших в другие страны, настаивает правозащитная организация.

Шенгенская виза в паспорте гражданина РФ

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) призывает упростить и расширить программу получения и продления гуманитарных и рабочих виз для сотрудников российских независимых СМИ и их родственников, в том числе уехавших в другие страны. Об этом говорится в йзаявлении организации, опубликованном в пятницу, 10 июня.

"Репортеры без границ" приветствовали решение властей Германии выдать постоянный вид на жительство 70 российским диссидентам, уехавшим из России после начала войны, отметив, что находятся в контакте с 40 людьми из этого списка.

"Мы уже в течение нескольких недель настаиваем на небюрократическом продлении вида на жительство", - напомнил глава германского отделения "Репортеров без границ" Кристиан Мир (Christian Mihr). По его словам, остается открытым вопрос, как журналисты, получившие разрешение на постоянное пребывание в Германии, смогут трудоустроиться, чтобы самостоятельно обеспечивать себя - пока для их поддержки предусмотрена программа временных стипендий.

"Необходимы принципиально урегулированные решения, которые сделали бы возможным долгосрочное пребывание работников СМИ, бежавших в Германию. Например, можно подумать о самостоятельной разработке федеральными землями программ приема журналистов, оказавшихся под угрозой преследования", - предлагает организация.

Визы для родственников и близких

До сих пор не выяснены ни срок действия, ни конкретный порядок выдачи гуманитарных виз, сетуют "Репортеры без границ". Прояснить следует и то, каким образом программа коснется родственников и близких журналистов. "Могут ли въезжать в Германию незарегистрированные или однополые партнеры? Разрешен ли въезд родителям российских журналистов, нуждающимся в уходе? Примут ли их детей, только что достигших совершеннолетия?" - перечисляет вопросы организация, отмечая, что возможность приема на ПМЖ существует пока лишь у супругов и несовершеннолетних детей журналистов, причем после соответствующей проверки каждого отдельного случая.

Выдача виз техническим работникам СМИ 

Гуманитарные визы необходимо выдавать не только журналистам, но и, например, телеоператорам и другим техническим работникам, пишут "Репортеры без границ". Это касается и сотрудников СМИ, уехавших из России в третьи страны, например, Армению, Грузию или Турцию.

"Пока им угрожает преследование на родине, до тех пор, с точки зрения RSF, при выдаче виз не следует делать различий между пребыванием в России и в третьих странах", - говорится в сообщении организации. "Репортеры без границ" также выступили за отказ от жесткого лимита на выдачу гуманитарных виз. Такое ограничение - всего 50 виз - было введено в 2020 году для политических беженцев из Беларуси.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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