Германия готова принимать больше преследуемых белорусов

"Мы как встали утром, оставив кровать не заправленной, так и вышли из дома, из жизни, из страны", - рассказывает Дмитрий Шершань, белорусский дзюдоист и участник Олимпийских игр-2016. После подписания открытого письма спортсменов и участия в протестах его уволили из Минспорта, лишив возможности тренироваться. Нарастающие репрессии в отношении критиков режима в Беларуси вынудили его обратиться за помощью в посольство Германии. Пять месяцев спортсмен ждал решения от немецкого правительства.

"В пятницу, 19 ноября, мне назначили собеседование в немецком посольстве. А на следующий понедельник была повестка в ГУБОПиК. Думаю, я оттуда бы уже не вышел", - говорит Дмитрий Шершань. В тот же день он собрал две сумки самого необходимого и вместе с семьей покинул Беларусь. За 48 часов через Украину они добрались до Германии. Уже три недели как семья находится во временном общежитии для мигрантов в немецком Дуйсбурге, ожидая оформления документов.

Белорусский дзюдоист Дмитрий Шершань

Пока 130 виз для белорусов

Дмитрий Шершань - один из тех белорусов, которых Германия приняла в стране по гуманитарным причинам (§22 закона о пребывании в ФРГ). В феврале этого года Берлин пообещал выделить 50 так называемых гуманитарных виз для преследуемых режимом белорусов и ближайших членов их семей. На фоне того, как Польша и Литва принимали тысячи бежавших от режима белорусов, немецкие визовые квоты вызвали критику не только в РБ, но и в самой Германии.

Как неофициально сообщил DW источник в немецком правительстве, с середины октября 2021 года, после выборов в бундестаг, это ограничение по количеству выданных виз полностью снято. На сегодняшний день белорусам и их семьям выдано 130 гуманитарных виз, рассказал источник DW. Он отметил, что с приходом нового правительства, в коалиционном договоре которого отдельно прописан пункт по Беларуси, ситуация с принятием белорусов в Германии может стать еще проще. "Новое правительство работает только две недели. Для изменений нужно время", - добавил источник DW.

Впрочем, надеяться на массовую выдачу разрешений на пребывание в Германии не стоит. "Когда мы обсуждали с немцами увеличение контингента на визы для белорусов, нам объясняли, что это большое исключение в немецком законе", - говорит глава белорусского объединения Razam в Берлине Антон Нядзелька. Тем, кому одобряют гуманитарный вид на жительство (сначала временный, потом постоянный), немецкое правительство обычно покрывает расходы на жилье и медицинскую страховку, оплачивает языковые курсы, а также выплачивает 446 евро в месяц, пока человек не начнет работать.

Глава Razam в Берлине Антон Нядзелька

"Поэтому это не может быть нацелено на широкую общественность. Но из всех возможных программ помощи белорусам это - самая лучшая", - добавляет Антон Нядзелька.

Кто сможет попасть в Германию?

Белорусский дизайнер и политический активист Юрий Лебедев - еще один белорус, которого Германия недавно приняла по гуманитарным причинам. В декабре 2020 года он уехал из Минска в Украину, после того как отсидел на Окрестина и Жодина 14 суток и на него завели уголовное дело (статья 342, часть 1). В Киеве активист стал активным участником протестного движения белорусов в Украине, организовывал марши и акции диаспоры.

Убийство его друга Виталия Шишова, главы "Белорусского дома в Украине", шокировало активиста и стало дополнительным поводом для отъезда из Украины. "За две недели до убийства он мне сказал, что сюда внедряются белорусские спецслужбы, которые планируют подорвать протестную деятельность белорусов в Украине, - рассказывает Юрий Лебедев. - После убийства Виталика я больше не мог безопасно находиться в Украине". Неделю назад он приземлился в Германии.

Белорусский активист Юрий Лебедев (в центре)

Случай Юрия Лебедева попадает под несколько критериев для получения гуманитарной визы. "Идея этой визы - поддержка тех, кто наиболее активно участвовал и возглавлял демократическое движение - лидеров штабов, протестного движения, стачкомов, значимых журналистов и правозащитников, - поясняет Антон Нядзелька. - Юридически оформленного списка нет, каждый случай немецкое правительство рассматривает индивидуально".

Еще одно ограничение - страна пребывания соискателя. Шансы для белорусов в Польше или Литве получить "гуманитарный" вид на жительство в Германии низкие, поскольку они уже находятся в безопасной стране, объясняет адвокат Петер Шварц (Peter Schwarz), который занимается делами белорусов в Германии. Претендовать на гуманитарную визу могут скорее те, кто находится в Беларуси или в третьей стране, за пределами Евросоюза (например, в Украине или Грузии), где есть немецкое посольство. Именно таким оказался случай Юрия Лебедева.

Только шесть белорусов получили статус беженца

До сих пор остается возможность подать на политическое убежище в Германии. Но получить статус беженца белорусам почти нереально. На запрос DW о количестве прошений о политическом убежище Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) сообщило, что с января по ноябрь 2021 года подано 233 заявления от граждан Беларуси. В 202 случаях решение уже принято: только шесть белорусов Германия признала беженцами.

Адвокат Петер Шварц

Часть отказов (157 заявлений) объясняется Дублинским соглашением, согласно которому ответственность за предоставление убежища несет та страна ЕС, в которую белорус въехал изначально или которая выдала ему визу. В остальных случаях - так это видит BAMF - недостаточно оснований для получения статуса беженца. Адвокат Петер Шварц объясняет: для положительного решения BAMF ситуация на родине должна быть очень опасной для человека. Например, если его действия имели серьезный общественный резонанс и поэтому он преследуется режимом, как в случае с Марией Колесниковой. При этом нигде не прописаны точные критерии, каждый случай рассматривается индивидуально.

Еще одна причина отказа - в немецкой правовой системе пока не сформированы алгоритмы, как вести себя с белорусскими беженцами. "Например, в отличие от того же Афганистана немецкие суды не обладают достаточной базой свидетельств происходящего в Беларуси, - поясняет Петер Шварц. - До августа 2020 года Германия почти не сталкивалась с прошениями о предоставлении статуса беженца от граждан Беларуси". Но пока эти алгоритмы работы будут выработаны, ситуация тех белорусов, которые подали на убежище, остается неясной или может затянуться на годы.

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