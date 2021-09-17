Ангела Меркель: "Я знала, как мыслит Путин"

Черные брюки, синий жакет с треугольным вырезом, все те же янтарные (или под янтарь) бусы, все та же прическа… Она совсем не изменилась. Ангела Меркель (Angela Merkel) выглядела так, как будто на беседу с журналистом еженедельника Der Spiegel в берлинский театр "Шаубюне" она приехала прямо из ведомства федерального канцлера, из которого она - после 16 лет - съехала на пенсию еще полгода назад.

Эта беседа вечером 7 июня была первым большим выступлением бывшего канцлера после ухода с поста главы правительства и после начала войны России против Украины. Короткие заявления для печати с резким осуждением неспровоцированной российской агрессии Меркель уже делала. Но как она оценивает события, ей предшествовавшие? И фигуру российского президента Владимира Путина, с которым она встречалась и говорила по телефону бессчетное количество раз?

Меркель о начале войны России против Украины

Для подавляющего большинства и немецких политиков, и экспертов вторжение России утром 24 февраля в Украину стало шоком, полной неожиданностью. До самого последнего момента все думали, что концентрацией войск у границ с Украиной Путин только пугает, повышает ставки в своей геополитической игре.

24 февраля. Первый день российского вторжения в Украину

Меркель же, по ее словам, самое позднее на саммите G20 в Риме в конце октября прошлого года поняла, что надвигается беда. Уже после ухода на пенсию в декабре 2021 года она внимательно наблюдала за развитием событий, визитом ее преемника Олафа Шольца (Olaf Scholz) в Москву, решением Госдумы признать самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Но и на протяжении всего последнего года на посту канцлера она видела, что "нормандский формат" зашел в тупик, а Путин окончательно утратил интерес к минскому процессу. А ведь минский процесс, говорит Меркель, был "единственным крючком в наших руках", позволявшим поддерживать диалог о ситуации в Донбассе.

Меркель о минском процессе

Многие - и в Германии, и в Украине - оценивают минский процесс иначе, куда более критично, а некоторые даже сравнивают курс Берлина в отношении России после аннексии Крыма с политикой умиротворения (Appeasement) Гитлера в 1937-1938 годах.

Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер на переговорах в Минске, февраль 2015 года

В отличие от Федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), бывшего министра иностранных дел, признавшего ошибки в немецкой политике по отношению к России, Меркель считает, что все делала правильно, что не упустила ни одной попытки предотвратить худшее. Она призывает не видеть все в черно-белом цвете, учитывать конкретные обстоятельства, в которых начинался и проходил минский процесс.

Меркель понимает, что минское соглашение не во всем отвечало интересам Украины, но "в ситуации, когда 6 тысяч украинских военнослужащих рисковали оказаться в окружении в Дебальцево, оно внесло некоторое спокойствие, … а в дальнейшем дало Украине время, а именно 7 лет на то, чтобы стать такой, как сейчас". Бывшая канцлер имеет в виду способность Украине дать отпор второй по мощи ядерной державе мира. Без минских договоренностей, уверена она, Путин бы тогда не остановился и "причинил бы Украине огромный ущерб".

Меркель о саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году

Таким мотивом - наряду с другими - Меркель руководствовалась еще раньше, категорически возражая на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году против перспективы присоединения Украины, а также Грузии к альянсу. Она назвала три причины, побудившие ее выступить против предоставления на том саммите Украине Плана действий по членству в НАТО (Membership Action Plan, MAP).

Процесс вступления Украины в НАТО заблокировали в 2008 году Меркель и президент Франции Саркози

В 2008 году Украина была, по словам Меркель, "политически очень сильно расколотой", причем согласия не было даже среди реформаторских сил. А страна с неустойчивой демократической системой, по ее мнению, не может быть членом НАТО. Еще одной причиной она назвала коррупцию: "В то время Украина была страной, в которой господствовали олигархи".

Наконец, Меркель не хотела провоцировать Путина. Она была уверена, что президент России воспримет предоставление Украине MAP как объявление войны и не потерпит ее присоединения к НАТО: "Он во всем Западе видит своего врага, считает, что его постоянно унижают. Я с этим совершено не согласна. Но я знала, как он мыслит и что он видит это именно так".

Меркель о Путине

Все годы, пока Меркель возглавляла немецкое правительство, ей так или иначе приходилось иметь дело с проблемами, связанными с распадом Советского Союза - Грузия, Украина, Приднестровье, страны Балтии, Армения, Азербайджан... В этой связи она вспоминает встречу с Путиным в Сочи в 2007 году - ту самую, во время которой в комнату для переговоров зашла собака президента, лабрадор Кони.

Ангела Меркель отвечает на вопросы журналиста Александера Осанга на сцене театра "Шаубюне"

Тогда Путин впервые заявил Меркель, что считает распад СССР самым ужасным событием ХХ века. А она сказала ему, что для нее это было счастливым моментом в ее жизни, позволившем ей свободно распоряжаться своей судьбой. "Стало ясно, что между нами есть большие разногласия, и эти разногласия становились все больше, - вспоминает Меркель. - Так что за все эти годы так и не удалось окончательно прекратить холодную войну".

К сожалению, сетует она, не получилось создать такую архитектуру безопасности в Европе, которая была бы способна предотвратить и "горячую" войну России против Украины. Но ничто, добавляет она, не может служить оправданием российской агрессии: "Это жестокое, попирающее международное право нападение, которому нет прощения".

Меркель сравнивает эту агрессию с советским вторжением в Венгрию в 1956 году, в Чехословакию в 1968-м, подавлением восстания в ГДР в 1953-м: "Вся ненависть Путина, вся его враждебность направлена против западной демократической модели".

Меркель о собаке Путина, вобле от президента и ценностях

О том случае с собакой Кони писали и до сих пор вспоминают многие. Случайность? Злой умысел? Пресс-секретарь Путина уверяет, что в Кремле не знали о том, что Меркель боится собак. Позднее об этом в интервью газете Bild заявлял и сам Путин. Есть даже версия, что он хотел порадовать гостью своей собакой.

Сочи, 2007 год. Меркель, Путин и лабрадор Кони.

"Блажен, кто верует", - прокомментировала эту версию Меркель и напомнила о своем самом первом визите в Москву и встрече с российским президентом после избрания канцлером в 2005 году: "Уже тогда Путин сказал мне, что слышал о моих проблемах с собаками, и подарил мне вот такую огромную плюшевую собаку".

Сувенирами и подарками они обменивались и позднее. Путин, например, рассказывал, что Меркель привозит ему его любимое со времен службы в ГДР немецкое пиво Radeberger. А сам он, как поведала однажды Меркель корреспонденту DW, присылает в ответ воблу.

Но после аннексии Крыма, по ее словам, произошел резкий перелом: "Мы поддерживали отношения, как полагается лидерам государств и правительств, но для меня стало совершенно ясно, что мы не имеем дело с человеком, который желает нам благополучия при нашем образе жизни". "У меня определенное представление о ценностях, и оно принципиально отличается от представления президента Путина о ценностях, - объясняет Меркель. - Он считает демократию неправильной, я - правильной и самой человечной формой правления при всех ее изъянах".

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