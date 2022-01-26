"Нормандский формат". Удастся ли разрешить конфликт в Донбассе?

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Германия надеется на перезапуск переговоров в "нормандском формате" - с участием Берлина, Парижа, Москвы и Киева - по урегулированию конфликта на востоке Украины. Возможно ли это?
Первая встреча такого рода состоялась 6 июня 2014 года на севере Франции, в Нормандии. И ее формат изначально не имел ничего общего с конфликтом на востоке Украине. Она была посвящена 70-летию высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
За несколько месяцев до этого Россия аннексировала полуостров Крым. Во время памятной церемонии в Нормандии присутствовали не только организаторы встречи - тогдашний президент Франции Франсуа Олланд, тогдашний канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), а также президент РФ Владимир Путин и тогдашний президент Украины Петр Порошенко.
То, что в такой напряженной ситуации удалось собрать за одним столом президентов России и Украины, считалось успехом, даже несмотря на то, что никаких конкретных результатов относительно разрешения конфликта никто не ожидал.
Все изменилось в феврале 2015 года, после того, как в белорусской столице были подписаны минские договоренности, которые, правда, так и остались лишь на бумаге. Томас Кунце (Thomas Kunze) из бюро Фонда имени Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung) в Москве называет это соглашение "наименьшим общим знаменателем".
В Минске все значимые игроки определили общий путь по деэскалации конфликта. "Перемирие в Донбассе, вывод тяжелых вооружений, миссия наблюдателей ОБСЕ, диалог и модальность коммунальных выборов в Украине, обмен пленными, гуманитарная помощь и так далее", - Кунце перечисляет шаги, о которых тогда договорились стороны.
Но Москва и Киев постоянно обвиняли друг друга в нарушении этих соглашений. А критики подчеркивали, что документ, подписанный в Минске, является односторонним и касается украинского правительства и пророссийских сепаратистов на востоке Украины, но не России.
Хеннинг Хофф (Henning Hoff) из Германского общества внешней политики (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik) указывает на то, что минские договоренности, как и "нормандский формат", опирались на некую фикцию: "То, что Россия не является участницей конфликта, - фикция, что уже давно должно быть ясно всему миру".
Поэтому соглашения, в конечном счете, были фактически заморожены. После этого было еще две встречи в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств, одна - в 2016 году в Берлине, другая - в конце 2019 года в Париже. В ней участвовал уже новый президент Украины Владимир Зеленский. Но позитивных результатов достигнуто не было.
До смены правительства в ФРГ после выборов в бундестаг прошлой осенью и ухода с поста канцлера Ангела Меркель была основной движущей силой "нормандского формата". "Конечно, она с ее огромным опытом и прямым выходом на Путина, с которым она могла говорить по-русски, играла важную роль в переговорах в "нормандском формате", - констатирует Хеннинг Хофф, но при этом призывает не переоценивать данный факт.
"Успех или провал формата зависит не от персон. Идет речь о российско-украинском диалоге на европейской основе. Шольц и Макрон тоже могут внести свою лепту, чтобы деэскалировать конфликт - если Путин этого хочет", - считает Хофф.
Между тем критики сомневаются в успешности "нормандского формата", потому что США в роли прямого переговорщика остаются за его рамками. Украинское правительство хотело бы, чтобы Вашингтон играл более важную роль в переговорах, поскольку в Киеве опасаются того, что иначе интересы Москвы будут в большей степени приниматься во внимание. Ведь правительство ФРГ придерживается своей позиции по газопроводу "Северный поток - 2" и отказывается поставлять оружие Украине.
"Прогресс в вопросах стратегического баланса или большей прозрачности в военных маневрах может быть достигнут только в рамках американо-российских переговоров или в Совете НАТО - Россия", - полагает Хофф. Однако, по его словам, "немецкому правительству в рамках "нормандского формата" удалось сделать так, чтобы Россия и Украина вступили в прямой контакт". В ходе переговоров Путина и Байдена этого не произошло.
Томас Кунце не видит тут противоречия: "В данный момент основные переговоры (России. - Ред.) идут с участием США, НАТО, ОБСЕ. И поэтому важно продолжать встречи в "нормандском формате", как бы ни было сложно".
Но какие перспективы у "нормандского формата"? "Если Путин будет настаивать на выполнении своих широких требований, не приемлемых для стран трансатлантического сообщества, в том числе о гарантированной зоне влияния в Европе, то в этом формате трудно будет добиться прогресса", - считает Хеннинг Хофф. Но шаги к деэскалации конфликта он все же считает возможными - на фоне угрозы войны это уже существенно.
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