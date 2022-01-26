 ″Нормандский формат″. Удастся ли разрешить конфликт в Донбассе? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 01.02.2022

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Европа

"Нормандский формат". Удастся ли разрешить конфликт в Донбассе?

Германия надеется на перезапуск переговоров в "нормандском формате" - с участием Берлина, Парижа, Москвы и Киева - по урегулированию конфликта на востоке Украины. Возможно ли это?

Встреча в нормандском формате в Париже, 9 декабря 2019 года

Встреча в "нормандском формате" в Париже, 9 декабря 2019 года

Первая встреча такого рода состоялась 6 июня 2014 года на севере Франции, в Нормандии. И ее формат изначально не имел ничего общего с конфликтом на востоке Украине. Она была посвящена 70-летию высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. 

За несколько месяцев до этого Россия аннексировала полуостров Крым. Во время памятной церемонии в Нормандии присутствовали не только организаторы встречи - тогдашний президент Франции Франсуа Олланд, тогдашний канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), а также президент РФ Владимир Путин и тогдашний президент Украины Петр Порошенко.

То, что в такой напряженной ситуации удалось собрать за одним столом президентов России и Украины, считалось успехом, даже несмотря на то, что никаких конкретных результатов относительно разрешения конфликта никто не ожидал.

Почему были заморожены минские договоренности

Все изменилось в феврале 2015 года, после того, как в белорусской столице были подписаны минские договоренности, которые, правда, так и остались лишь на бумаге. Томас Кунце (Thomas Kunze) из бюро Фонда имени Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung) в Москве называет это соглашение "наименьшим общим знаменателем".

В Минске все значимые игроки определили общий путь по деэскалации конфликта. "Перемирие в Донбассе, вывод тяжелых вооружений, миссия наблюдателей ОБСЕ, диалог и модальность коммунальных выборов в Украине, обмен пленными, гуманитарная помощь и так далее", - Кунце перечисляет шаги, о которых тогда договорились стороны. 

Томас Кунце

Томас Кунце

Но Москва и Киев постоянно обвиняли друг друга в нарушении этих соглашений. А критики подчеркивали, что документ, подписанный в Минске, является односторонним и касается украинского правительства и пророссийских сепаратистов на востоке Украины, но не России.

Хеннинг Хофф (Henning Hoff) из Германского общества внешней политики (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik) указывает на то, что минские договоренности, как и "нормандский формат", опирались на некую фикцию: "То, что Россия не является участницей конфликта, - фикция, что уже давно должно быть ясно всему миру".

Поэтому соглашения, в конечном счете, были фактически заморожены. После этого было еще две встречи в "нормандском формате" на уровне глав государств и правительств, одна - в 2016 году в Берлине, другая - в конце 2019 года в Париже. В ней участвовал уже новый президент Украины Владимир Зеленский. Но позитивных результатов достигнуто не было.

Роль США в урегулировании конфликта  

До смены правительства в ФРГ после выборов в бундестаг прошлой осенью и ухода с поста канцлера Ангела Меркель была основной движущей силой "нормандского формата". "Конечно, она с ее огромным опытом и прямым выходом на Путина, с которым она могла говорить по-русски, играла важную роль в переговорах в "нормандском формате", - констатирует Хеннинг Хофф, но при этом призывает не переоценивать данный факт. 

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

Главы МИД ФРГ и России Анналена Бербок и Сергей Лавровым на пресс-конференции, 18 января

"Успех или провал формата зависит не от персон. Идет речь о российско-украинском диалоге на европейской основе. Шольц и Макрон тоже могут внести свою лепту, чтобы деэскалировать конфликт - если Путин этого хочет", - считает Хофф.   

Между тем критики сомневаются в успешности "нормандского формата", потому что США в роли прямого переговорщика остаются за его рамками. Украинское правительство хотело бы, чтобы Вашингтон играл более важную роль в переговорах, поскольку в Киеве опасаются того, что иначе интересы Москвы будут в большей степени приниматься во внимание. Ведь правительство ФРГ придерживается своей позиции по газопроводу "Северный поток - 2" и отказывается поставлять оружие Украине. 

Преимущество "нормандского формата" - прямой контакт  

"Прогресс в вопросах стратегического баланса или большей прозрачности в военных маневрах может быть достигнут только в рамках американо-российских переговоров или в Совете НАТО - Россия", - полагает Хофф. Однако, по его словам, "немецкому правительству в рамках "нормандского формата" удалось сделать так, чтобы Россия и Украина вступили в прямой контакт". В ходе переговоров Путина и Байдена этого не произошло.

Томас Кунце не видит тут противоречия: "В данный момент основные переговоры (России. - Ред.) идут с участием США, НАТО, ОБСЕ. И поэтому важно продолжать встречи в "нормандском формате", как бы ни было сложно".

Но какие перспективы у "нормандского формата"? "Если Путин будет настаивать на выполнении своих широких требований, не приемлемых для стран трансатлантического сообщества, в том числе о гарантированной зоне влияния в Европе, то в этом формате трудно будет добиться прогресса", - считает Хеннинг Хофф. Но шаги к деэскалации конфликта он все же считает возможными - на фоне угрозы войны это уже существенно.

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    В ожидании результатов

    На протяжении всей встречи журналисты ждали сообщений о результатах переговоров. Многие из них от усталости засыпали. Главам государств и правительств поспать так и не удалось - встреча "нормандской четверки" прерывалась лишь на короткое время.

  • Президент Украины Петр Порошенко зевает от усталости после ночных переговоров в Минске по урегулированию кризиса в Донбассе

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  • Участники контактной группы по урегулированию кризиса на Украине ведут переговоры

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    Сепаратисты отказались подписывать соглашение

    Ближе к 11.00 в СМИ появились сообщения, что лидеры сепаратистов на переговорах контактной группы отказались подписывать документ, разработанный участниками саммита в "нормандском формате". За два с половиной часа до этого к контактной группе присоединились главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

  • Владимир Путин делает заявление по итогам минского саммита по урегулированию конфликта на Украине

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

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    В 12.05 Владимир Путин вышел к журналистам и заявил, что сторонам удалось договориться по важнейшим вопросам. В частности, перемирие на востоке Украины должно начаться с 00.00 часов 15 февраля. Путин сообщил также, что представители контактной группы подписали итоговый документ, состоящий из 13 пунктов.

  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с президентом Франции Франсуа Олландом пресс-конференции по итогам саммита в Минске по урегулированию кризиса на Украине

    "Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

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    В 13.40 Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом сообщила, что Путин оказал давление на сепаратистов, чтобы те согласились на прекращение огня. "Нам еще не всего удалось достичь, но у нас есть твердая надежда на лучшее для Украины и, следовательно, для всей Европы", - заявила канцлер ФРГ. На востоке Украины между тем продолжались бои.

    Автор: Ирина Шпаковская


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