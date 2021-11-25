Как в Украине отреагировали на встречу в "нормандском формате" в Париже

26 января в Париже прошли первые переговоры политических советников лидеров Франции, Германии, Украины и России начиная с 2019 года. Более восьми часов стороны говорили об урегулировании в Донбассе и выполнении Минских соглашений. Правда, какого-либо конкретного результата достигнуто так и не было. Более того, как сообщается, в вопросе трактовки Минских соглашений и дальше сохраняются разногласия. Однако в совместном заявлении стороны подтвердили свою приверженность соблюдению режима прекращения огня. Кроме того, участники переговоров намерены снова встретиться через две недели - теперь уже в Берлине.

В офисе Зеленского оценили факт возобновления переговоров

В офисе президента Украины положительно оценили сам факт возобновления переговоров в "нормандском формате", назвав их "содержательными и позволяющими определить возможность достижения решений, необходимых для мира". "Для нашего государства первый приоритет на сегодняшний день - это достижение стабильной и безусловной тишины в Донбассе. Режим прекращения огня должен быть гарантирован, надежный, и именно на этой основе могут быть сделаны следующие шаги", - заявил президент Украины Владимир Зеленский, слова которого цитирует его официальный сайт.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба усматривает "хорошую новость" в том, что советники договорились встретиться в Берлине через две недели. "А это значит, что, как минимум в ближайшие две недели, Россия, скорее всего, останется на дипломатическом пути", - сказал Кулеба в Киеве.

Перспективы дальнейших шагов

Неоднозначную оценку переговоров в Париже можно было услышать в Верховной раде. Депутат из фракции правящей партии "Слуга народа" Егор Чернев тоже считает главным достижением встречи договоренность о прекращении огня в качестве первого пункта Минских соглашений. Он подчеркнул, что Украина должна сохранять твердость позиции по дальнейшей очередности их выполнения. "Мы подчеркиваем, что сначала безопасность, а потом уже политические меры", - сказал Чернев в разговоре с DW. Депутат надеется, что теперь откроются перспективы выполнить такие пункты Минских соглашений, как разминирование, отвод войск, обмен пленными и восстановление инфраструктуры.

В отличие от Чернева депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев сказал DW, что не увидел в парижской встрече никакого прорыва. "Договорились договариваться, как всегда. Будем следить за руками участников, что они предложат Украине: снова вернут в московскую повестку дня или будут держать себя в рамках приличия", - сказал депутат. Он призвал не терять бдительности и "предупредить опасность протащить за эти две недели какую-либо невыгодную Украине формулу". Арьев отметил, что сейчас трудно говорить о любых перспективах возобновленных переговоров, поскольку "все задействованные в них четыре стороны говорят разное".

Плохие переговоры лучше хорошей войны

Киевский политолог Виктор Небоженко считает единственным позитивом парижской встречи советников сам факт того, что страны "нормандского формата" возобновили переговоры, а не продолжили обмениваться письменными заявлениями. Отсутствие конкретных результатов он объяснил не только низким уровнем представительства на переговорах в Париже, но и неопределенностью позиции России.

"Проблема даже не в слабости переговорных позиций Киева, а и в противоречивых действиях Москвы. Трудно поверить в миролюбие России, когда Козак (замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. – Ред.) и Лавров (министр иностранных дел России Сергей Лавров. – Ред.) требуют начала переговоров с главарями так называемых "ДНР/ЛНР", а Госдума заявляет об инициативе поставлять им оружие", - сказал Небоженко.

Эти противоречия в заявлениях могут быть запасным вариантом вооруженной атаки на Украину, считает руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов. Он не исключает, что вместо полномасштабной войны может быть реализован сценарий захвата боевиками "ДНР/ЛНР" всей территории Донецкой и Луганской областей. Поэтому в данной ситуации есть смысл "вести переговоры с Россией ради самих переговоров" в попытке сдержать эскалацию военных действий, сказал эксперт.

Дымов скептически относится к надеждам на выполнение всех Минских соглашений. "Россия никогда не согласится на признание себя стороной конфликта или на вывод войск из Донбасса", - убежден Димов. Он считает требования российской стороны к Украине рассмотреть условия сепаратистов Донбасса попыткой легитимизировать их как сторону международных соглашений и субъектов международного права. А значит, избежать ответственности за агрессию против Украины в 2014 году.

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