 Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам с РФ в любом формате | Новости из Германии об Украине | DW | 22.12.2021

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Украина

Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам с РФ в любом формате

Президент Украины заверил, что готов как к прямым переговорам с президентом России, так и с привлечением стран-участников "нормандского формата" и США.

Президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)

Владимир Зеленский

Украина готова к переговорам в любых форматах с участием России. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский во время общения с журналистами во вторник, 21 декабря.

"Мы постоянно готовим и инициируем разные документы, разные шаги, чтобы нас не упрекали, что мы чего-то не хотим. Мы не просто говорим. Мы говорим, что готовы выполнять", - приводит слова Зеленского  пресс-служба офиса президента.

Украинский лидер также подчеркнул, что готов к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в любом формате. "Мы готовы и на прямой диалог, нам все равно, в каком формате. Нужна готовность", - сказал Зеленский.

По его словам, работа над возможными переговорами в разных форматах все еще продолжается. "Есть "нормандский формат". Есть общение президента Соединенных Штатов Америки с президентом России, проходят разговоры советников по безопасности этих государств. И у нас происходят разные разговоры. Идет многовекторный разговор", - сказал президент.

Стягивание российских войск к украинской границе

В октябре стали поступать сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной. Зеленский заявлял, что у рубежей его страны размещено до 100 тысяч российских военных. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд выразила предположение, что Россия может вторгнуться в Украину в начале 2022 года. США и другие страны Запада пригрозили РФ самым жесткими санкциями на случай такого сценария.

Москва постоянно опровергает информацию о готовящемся вторжении в Украину и со своей стороны обвиняет НАТО в вооружении Киева и проведении маневров возле границ России. 21 декабря российский президент возложил на США ответственность за усиление напряженности в Европе.

Во вторник Путин также обсудил ситуацию на востоке Украины с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz). По версии Москвы, Киев по-прежнему уклоняется от выполнения своих обязательств по минским соглашениям 2015 года, что "мешает возможному проведению нового саммита в "нормандском формате".

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


Смотреть видео 03:17

Репортаж DW с украинско-российской границы

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