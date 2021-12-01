Зеленский: Не боюсь прямого диалога с Россией по Донбассу

На фоне предупреждений стран Запада о скоплении российских войск у границ Украины президент Владимир Зеленский призвал к переговорам с Россией. "Восемь лет подряд мы боимся сознаться самим себе: мы не остановим войну без прямых переговоров с Российской Федерацией... Давайте поставим в этом вопросе точку", - сказал Зеленский, выступая в среду, 1 декабря, с ежегодным посланием в Верховной раде. Он также отметил, что не боится "прямого диалога" с РФ по Донбассу и призвал бороться за украинские территории "всеми способами".

Открывая выступление, Зеленский напомнил, что 30 лет назад, 1 декабря 1991 года, в Украине прошел референдум, по итогам которого независимость советской республики поддержали жители всех регионов, включая Крым и Донбасс.

Рекордные расходы на оборону

Первая и пока единственная личная встреча Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным была в декабре 2019 в Париже в рамках саммита "нормандского формата". С тех пор украинская сторона не раз предлагала провести еще одну встречу на высшем уровне, но не получила согласия Москвы. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев в статье в "Коммерсанте" в октябре назвал "бессмысленными" контакты с нынешним руководством Украины.

В своем выступлении в парламенте Зеленский не упомянул о скоплении российских войск у границ Украины, но назвал украинскую армию "лучшей в мире". Президент перечислил многочисленные новые оборонные инициативы Киева: от сооружения военного завода по производству дронов, ракетной программы до создания кибервойск и строительства кораблей и катеров для ВМФ Украины в сотрудничестве со странами НАТО - Турцией и Францией. Зеленский сообщил, что в 2022 году Украина планирует потратить на оборону более 320 миллиардов гривен, что в пересчете составит около 12 миллиардов долларов США. Это новый рекорд для Украины, которая несколько лет подряд увеличивает расходы на оборону. Инфляция в Украине по итогам года может превысить 10 процентов.

Говоря о международной поддержке, Зеленский сказал, что знает, "кто из европейских стран поддерживает Украину", а кто - "делает вид, что поддерживает".

О чем не упомянул президент Украины

Большая часть послания Зеленского была посвящена ситуации внутри страны, которую президент оценил положительно. Он, среди прочего, хвалил то, как правительство борется с эпидемией коронавируса, сообщив о 24 миллионах прививок от COVID-19. При этом глава украинского государства умолчал о том, что его страна - один из лидеров в Европе по темпам распространения вируса и количеству смертей.

Также Зеленский не упомянул о якобы возможной в стране в эти дни попытке госпереворота, о чем он заявил на днях, общаясь с журналистами. Он заверил, что продолжит борьбу с олигархами.

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