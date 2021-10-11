Комментарий: Статья Медведева - личная пощечина Путина Зеленскому
Действия Зеленского, в том числе против Медведчука, оскорбили Путина. Он, вдохновленный "Северным потоком - 2", хочет наказать Киев. И статья Медведева - предупреждение, считает Константин Эггерт.
Владимир Зеленский и Владимир Путин (фото: 9 декабря 2019 года)
Сначала была утечка информации об условиях, которые Кремль выдвинул Киеву для того, чтобы состоялась встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Спустя всего несколько дней - новая публикация про Украину - статья бывшего президента Дмитрия Медведева, ныне заместителя председателя Совета безопасности России, посвященная лично президенту Зеленскому.
Статья Медведева - предупреждение Зеленскому
И какая статья! "Брехня", "дебильный", "ублюдочные" - это все об украинских политиках и политике. Текст написан в максимально оскорбительной для Зеленского форме. Еврейское происхождение украинского президента становится в статье поводом для издевки и даже упоминания СС. Смысл статьи - иметь дело с нынешним украинским руководством бессмысленно, потому что Украина - фактически колония США. Поэтому российское начальство будет ждать, когда в Киеве в к власти придут другие люди. Ну, а после того, как Дмитрий Песков сказал, что медведевская статья идет "в унисон" с мнением Кремля, то стало ясно - это личная пощечина Путина Зеленскому.
Константин Эггерт, обозреватель DW
Давно известно, что Путин воспринимает политику через призму личных отношений. Логично предположить, что домашний арест и ликвидация медиаимперии его кума, пророссийского украинского политика Виктора Медведчука, должны были потрясти хозяина Кремля. Для него это - личное оскорбление. Вдвойне тяжелое, потому что, с точки зрения Путина и его окружения, Зеленский - "не настоящий президент". Им трудно себе представить, что вчерашний актер, еще недавно смешивший их на корпоративах, может быть избран президентом страны, которая, по их мнению, и не страна даже, а "историческое недоразумение".
Зеленский на уступки не пошел, Медведчука не освободил, и теперь тому грозит суд по обвинению в госизмене. Вызывающе грубая статья Медведева (а, на самом деле, Путина) - предупреждение Зеленскому: "Никаких контактов не будет, пока не состоится явка с повинной!". А если не состоится, то пеняйте, мол, на себя.
Кроме того, Киев не ответил на предложения Москвы, предполагающие, по сути, отказ от Крыма и согласие на переговоры с самопровозглашенными "ДНР" и "ЛНР" в обмен на начало переговоров о российском газовом транзите черезу Украину после 2024 года. И теперь Кремль готов наказать строптивых украинцев и лично Зеленского.
"Газовая война" РФ против Киева?
Для начала речь, видимо, пойдет о газовой войне с Киевом. Тем более, что в Москве вдохновлены окончанием строительства газопровода "Северный поток - 2" и явным желанием администрации Байдена забыть эту тему и сосредоточиться на контактах с Россией по афганской и китайской темам.
Одновременно с публикацией Медведева вышло интервью посла России в Европейском Cоюзе Владимира Чижова. В фирменном стиле, сочетающем официоз со снисходительным хамством, Чижов, представляющий Москву при ЕС уже шестнадцать лет, объяснил европейцам: а) Москва не имеет никакого отношения к взлету цен на газ в Европе, но Путин проинструктировал "Газпром" заняться этой темой (читайте - "Мы можем всё. Бойтесь нас!"); б) ЕС должен наладить отношения с Россией (читайте - "Снимите санкции и забудьте про Украину!") и в) газовая тема в Европе "политизирована" (читайте - "Требуем приструнить поляков и страны Балтии, а также перестать советоваться с американцами!").
Чижовское интервью - призыв к тем, кто понимает и поддерживает Путина в ЕС, особенно в Германии и Франции, забыть об Украине. Иначе зимой Евросоюз просто замерзнет. И будет страдать от нехватки газа и/или высоких цен на него, пока не разберется, что ему дороже - хорошие отношения с Москвой или поддержка Киева. Тем более, что Венгрия, например, уже согласилась на поставки российского газа в обход Украины.
В сущности, речь идет о создании максимальных проблем для украинской экономики, чтобы либо принудить Зеленского к радикальным уступкам, либо не допустить его переизбрания в 2024 году. Кремль готов прекратить газовый транзит через Украину в 2024 году, когда истекает нынешний контракт, или даже раньше, если подвернется (или удастся создать) подходящий предлог. Путин убежден, что может повышать ставки в игре с пугливыми европейцами, потому что американцы не придут к ним на помощь с поставками своего газа - из-за желания заручиться поддержкой Путина в борьбе с талибами и его нейтралитета в американо-китайском конфликте.
Путин считает, что Украине никто не будет помогать. Если он убедится, что это действительно так, то статьями и газом дело может не ограничиться.
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