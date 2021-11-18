Есть ли шанс у "нормандского формата" после ухода Меркель?

Проведению саммитов и встреч на уровне министров иностранных дел стран "нормандского формата", то есть, Германии, Франции, России и Украины, препятствует Москва, отказывающаяся признавать себя одной из сторон конфликта в Донбассе. К такому выводу пришли участники панельной дискуссии в рамках третьего Международного форума по Восточной Украине, который ежегодно проводит платформа гражданского общества CivilMPlus.

Из-за ковидных ограничений в этот раз конференция проходит 25-26 ноября в формате телемоста между Киевом и Берлином и в виртуальном пространстве с онлайн подключением некоторых спикеров.

Пандемия как предлог для ограничения контактов

Пандемия накладывает свой отпечаток не только на публичные встречи и конференции типа форума по Восточной Украине, но и на саму ситуацию в этом регионе. По оценке посла Германии в Украине Анке Фельдхузен (Anke Feldhusen), власти неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе используют пандемию в качестве предлога для того, чтобы пресекать всякие контакты между людьми. "Сейчас, как никогда раньше, стало трудно пересекать линию соприкосновения", - указала она.

Пересекать линию соприкосновения становится все труднее

Анке Фельдхузен представляла на форуме страну, которая как раз в этот момент находится в состоянии смены власти: правительство Ангелы Меркель (Angela Merkel) и она сама исполняют свои обязанности последние дни, в начале декабря к работе приступит кабинет министров ее преемника Олафа Шольца (Olaf Scholz). Новая правительственная коалиция, заверила участников конференции посол, "будет и впредь поддерживать Украину, ее стремление стать членом евроатлантического сообщества".

Меркель была движущей силой "нормандской четверки"

В отношении перспектив встреч в "нормандском формате" Фельдхузен высказалась осторожнее. Она напомнила о том, что именно Меркель стояла в сентябре 2014 года у истоков минского процесса и - позднее - саммитов в "нормандском формате". С одной стороны, посол считает, что кардинальных изменений во внешней политике Германии не произойдет. С другой стороны, говорит Фельдхузен, Меркель, если не считать Путина, была тем человеком, которая лично участвовала в переговорах и помнит эти вечера.

После ухода Меркель на пенсию Путин останется последним "ветераном" нормандского процесса

У президентов же Франции и Украины - Эмманюэля Макрона и Владимира Зеленского, а также будущего немецкого канцлера Олафа Шольца нет такого личного опыта, такой личной привязки к этому переговорному процессу. Именно благодаря Меркель, которая ежедневно интересовалась новостями из Украины, полагает посол, Германия была столь сильно вовлечена в поиск мирного урегулирования конфликта в Донбассе: "У нее был личный интерес, личная заинтересованность в происходящем".

Обратила она внимание и на текст коалиционного соглашения, представленного накануне партнерами по будущему правительству. В документе содержится весьма резкая критика внутренней и внешней политики российского президента, а сама Россия не считается более возможным партнером Германии. И пока не ясно, заявила Фельдхузен, "как новое правительство ФРГ будет вести дела с Россией в ближайшие годы".

Почему заблокирован переговорный процесс?

По словам выступавшего на конференции заместителя посла Франции в Украине Бруно Кассанеля, "нормандский формат" - это единственная эффективная платформа, которая позволяет избегать прямой конфронтации между участниками конфликта.

Форум по Восточной Украине проходил в формате телемоста между Берлином (на фото) и Киевом

Дипломат напомнил о саммите "нормандской четверки" два года назад в Париже, на котором его участники договорились о мерах по стабилизации ситуации, о шагах по реализации политических положений минских соглашений и о контроле за выполнением достигнутых договоренностей. На министерском уровне были определенные позитивные сдвиги еще и весной 2020 года - обмен пленными, укрепление режима прекращения огня.

Теперь, однако, заявил Кассанель, переговорный процесс полностью заблокирован по вине России: "Россия считает себя посредником, а не стороной конфликта, но мы все знаем, что это не так, что это ложь". И без готовности России к компромиссам, считает дипломат, недостижимы политические аспекты минских договоренностей, а "нормандский формат" пока не смог привести к общему знаменателю две позиции - приоритетные для Украины аспекты безопасности и политические аспекты, которые являются приоритетными для России.

Поэтому, с точки зрения Франции, важно продолжать взаимодействие на высшем уровне, проводить саммиты. Подготовкой к очередному из них должна была стать встреча на уровне министров иностранных дел, и президент Путин, казалось Парижу, был не против нового раунда. Но эта встреча была сорвана - российский министр, заявил Кассанель, посчитал свое участие в ней невозможным.

О возможном участии ЕС и США в "нормандском формате"

Заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий назвал "возмутительным шагом" публикацию российским МИДом дипломатической переписки с Германией и Францией, что "противоречит всем дипломатическим канонам и этикету". В Киеве считают, что такими действиями Россия "добивает" "нормандский формат" и подрывает остатки доверия к себе. Со своей же стороны, заверил Точицкий, Украина делает все, чтобы сохранить минский процесс и "нормандскую четверку".

С такой оценкой согласен посол председательствующей в ОБСЕ Швеции в Украине Тобиас Тиберг. Россия, по его словам, все больше осложняет выполнение задач специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на неподконтрольных украинским властям территориях страны и "демонстративно подвергает критике как "нормандский формат", так и работу трехсторонней контактной группы".

В ходе подиумной дискуссии поднимался вопрос о том, как побудить Россию вернуться к переговорному процессу в "нормандском формате" и признать себя не посредником, а стороной конфликта в Донбассе. Надежды на подключение к этому формату Соединенных Штатов, судя по всему, тщетные.

Эксперт берлинского Центра международных миротворческих миссий (ZIF) Вильфрид Ильге (Wilfried Jilge) призвал быть реалистами. Американцы, указал он, никогда не будут участвовать в каком-нибудь новом "нормандском формате", они не заинтересованы в этом, а администрация Джо Байдена прямо говорит европейцам, это, мол, ваши проблемы.

Контрпродуктивным и "не очень разумным" эксперт считает и предложение привлечь к "нормандскому формату" Европейский Союз. Участие ЕС только осложнит переговорный процесс, пояснил Ильге, поскольку всякие меры и договоренности надо будет согласовывать со всеми 27 государствами-членами Евросоюза.

Но что ЕС может, заявил Николай Точицкий, имея в виду режим санкций, так это повысить цену, "которую придется заплатить России в случае продолжения агрессии против Украины".

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