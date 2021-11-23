Глава МИД ФРГ назвал "крайне тревожной" эскалацию в районе границы РФ и Украины

Сообщения о передвижении российских войск близ границы с Украиной вызывают крайнее беспокойство, заявил и. о. министра иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas). Выступая на мероприятии Фонда Кёрбера в Берлине во вторник, 23 ноября, он подчеркнул, что страны ЕС по-прежнему будут выступать по данной проблеме с единой позицией.

"Мы хотим более хороших отношений с Россией - они могут стать только лучше", - отметил немецкий социал-демократ. Для этого необходим прогресс в урегулировании конфликта на востоке Украины, подчеркнул он далее. Одновременно Мас раскритиковал позицию Москвы, которая ранее не согласилась провести встречу в "нормандском формате", в который входят ФРГ, Франция, РФ и Украина. Теперь российское руководство должно сделать первые шаги, подчеркнул он.

Сообщения о перемещениях войск РФ близ Украины

12 ноября ЕС выразил обеспокоенность сообщениями о передвижениях войск РФ у границы с Украиной. "Мы продолжаем наблюдать за ситуацией, и информация, которую мы собрали на данный момент, тревожна", - заявил официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, добавив, что Евросоюз "готов изучить дальнейшие шаги" совместно с партнерами, включая США и Великобританию.

Информация об активности российской армии у границы с Украиной появилась 30 октября в американской газете The Washington Post. В публикации говорилось, что в последнее время в соцсетях размещают видеоролики, которые показывают передвижение российской военной техники на приграничных территориях. 1 ноября журнал Politico опубликовал спутниковые снимки района возле населенного пункта Ельня в Смоленской области, возможно подтверждающие информацию о концентрации там подразделений российской армии. Смоленская область граничит с Беларусью, но не прилегает к Украине.

В свою очередь в Кремле заявили, что передвижения российской военной техники по территории России является исключительно внутренним делом РФ.

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