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Прием мигрантов в ГерманииФото: Markus Schreiber/picture alliance/AP/dpa
ПолитикаГермания

Опрос: Немцы прохладно относятся к миграции в Германию

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Каждый второй респондент полагает, что для Германии в миграции больше минусов, чем плюсов. В то же время немцы одобрительно относятся к переезду в ФРГ квалифицированных специалистов.

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Большинство жителей ФРГ прохладно относятся к миграции в Германию. Более чем каждый второй (54 процента) убежден, для Германии в миграции больше минусов, чем плюсов, лишь треть респондентов полагает, что в миграции преобладают преимущества, следует из обнародованных в четверг, 4 мая, результатов опроса Deutschlandtrend, проведенного социологическим институтом dimap по заказу медиакомпании ARD. Авторы исследования отмечают, что с 2017 года мнения немцев по данному вопросу почти не изменились.

В то же время опрос показал, что немцы весьма дифференцированно относятся к мигрантам в зависимости от того, кто именно переселяется к Германию для жительства и какими мотивами они руководствуются.

Так, 41 процент участников опроса выступает за привлечение в Германию иностранных специалистов. Почти треть респондентов (28 процентов) полагают, что приток квалифицированных кадров следует как минимум сохранить на нынешнем уровне, а каждый четвертый (23 процентов) - что его следует сократить.

Негативное отношение к приему беженцев

При этом более половины опрошенных (52 процента) хотели бы, чтобы Германия принимала меньше беженцев. Отношение немцев к беженцам также дифференцированное. Подавляющее большинство респондентов позитивно относится к приему беженцев от войн и гражданских конфликтов (84 процента), жертв голода и стихийных бедствий (70 процентов) и жертв политических и религиозных преследований (70 процентов).

В то же время значительное большинство участников исследования (61 процент) по-прежнему негативно относится к приему иностранцев, которые покидают свои страны прежде всего по экономическим причинам.

Как показали результаты опроса, 37 процентов респондентов считают, что Германия достаточно помогает беженцам, а 29 процентов, что Германия даже проявляет излишнюю щедрость. Примерно столько же опрошенных (27 процентов) думают, что Германия слишком мало заботится о беженцах.

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