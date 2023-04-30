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Мигранты в лодке у итальянского острова ЛампедузаФото: Jeremias Gonzales/AP Photo/picture alliance
ПолитикаГермания

ФРГ - за рассмотрение прошений об убежище на границах ЕС

Александра Иванова
2 ч. назад

По словам главы МВД Германии Нэнси Фезер, Берлин активно обсуждает с другими странами Евросоюза реформу системы предоставления убежища.

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Правительство Германии выступает за реформу европейской политики по вопросам беженцев и будет способствовать тому, чтобы процесс подачи и рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища происходил на границах Евросоюза. Об этом рассказала министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) вечером в воскресенье, 30 апреля, в передаче Bericht aus Berlin общественно-правового телеканала ARD.

В европейской политике по вопросам предоставления убежища намечается "большое изменение", указала она. По ее словам, правящая "светофорная" коалиция в Германии приняла решение "развивать общую систему предоставления убежища (в ЕС. - Ред.)". Такая система подразумевает, что регистрация просителей об убежище, сбор их данных, а также установление их личностей в будущем может проводиться непосредственно на внешних границах Евросоюза, уточнила министр.

Необходимость равномерного распределения беженцев по ЕС

При этом глава МВД ФРГ указала на необходимость проявления солидарности государствами ЕС и равномерное распределение по Евросоюзу лиц, получивших статус беженцев. Как заявила Фезер, детали подобной реформы обсуждаются Германией и другими странами-членами ЕС уже на протяжении месяцев. При этом ФРГ особенно активно сотрудничает с Бельгией, Испанией, Италией, Францией и Швецией, добавила она. Кроме прочего, обсуждается возможность ограничить время обработки ходатайства об убежище сроком в 12 недель.

По данным немецкой неправительственной организации Pro Asyl, оказывающей помощь иностранцам, желающим получить убежище в Германии, половина всех просителей об убежище в ФРГ являются выходцами из двух стран: Сирии и Афганистана. В десятке стран, из которых в Германию прибывает больше всего просителей об убежище, по данным НПО, - кроме прочих, Турция, Ирак, Иран, Сомали и Эритрея.

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