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Забор на границе Греции и ТурцииФото: Nicolas Economou/NurPhoto/picture alliance
ОбществоЕвропа

ЕС запустил два проекта защиты от нелегальных мигрантов

Даниил Сотников
33 мин. назад

На фоне резкого роста числа заявок о предоставлении убежища в ЕС государства Евросоюза намерены ограничить нелегальную миграцию.

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Европейский Союз запустил два пилотных проекта по защите внешних границ от наплыва нелегальных мигрантов, сообщила Еврокомиссия в понедельник, 20 марта.

Один из запущенных проектов предполагает обеспечение безопасности на границе Болгарии и Турции с помощью транспортных средств, контролируемых дорог, камер видеонаблюдения и сторожевых вышек. Кроме того, в рамках проекта ЕС планирует запустить ускоренные процедуры предоставления убежища и возвращения нелегальных мигрантов.

Как сообщалось в феврале, проект может быть профинансирован из фондов Евросоюза, бюджета самой Болгарии и путем взносов других стран ЕС. "Еврокомиссия предоставит финансовую поддержку Болгарии для укрепления пограничного контроля на ее внешней границе с Турцией", - говорится в сообщении ЕК, которая не приводит точных цифр.

Первый подобный проект запущен в Румынии

Второй пилотный проект, анонсированный тогда же в феврале, был запущен ранее, 17 марта. Он осуществляется в Румынии и также предусматривает внедрение новых инструментов для регистрации мигрантов, более оперативного принятия решений по ходатайствам об убежище и возвращении беженцев, получивших отказ.

"Румыния, благодаря своему стратегическому географическому положению, граничащая с Сербией, Украиной и Молдовой, играет ключевую роль в обеспечении безопасности нашей общей внешней границы", - подчеркивается в сообщении Еврокомиссии.

Германия - лидер по числу просьб о предоставлении убежища

В январе в Комиссии ЕС объявили о намерении справиться с растущим числом нелегальных мигрантов в ЕС с помощью новой стратегии депортации. "Кто не нуждается в международной защите, тот должен вернуться в страну происхождения", - заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. По ее словам, в 2022 году на территорию ЕС прибыло более 300 тысяч нелегальных мигрантов. Большинство из них не имеет законного права на убежище. Всего в странах Евросоюза в 2022 году число ходатайств об убежище выросло по сравнению с 2021-м почти в полтора раза - до 924 тысяч заявок.

Лидером среди стран ЕС по количеству прошений об убежище в 2022 году осталась Германия. В ФРГ попросили убежища более 190 тысяч человек - на 57 процентов больше, чем годом ранее. На втором месте по числу заявок - Франция (более 115 тысяч), далее идут Испания (111 тысяч), Австрия (106 тысяч) и Италия (78 тысяч).

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