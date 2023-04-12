В Италии объявлен режим ЧП из-за наплыва мигрантов

В Италии объявлен режим чрезвычайного положения сроком на шесть месяцев в связи с наплывом мигрантов. Наиболее пострадавшие южные регионы получат помощь в размере 5 млн евро. Правительство страны просит ЕС вмешаться.

Власти Италии объявили в стране режим чрезвычайного положения из-за большого наплыва мигрантов. Наиболее пострадавшие южные регионы страны получат помощь в размере 5 млн евро. Информацию об этом, распространенную во вторник, 11 апреля, итальянским агентством ANSA, подтвердили в офисе премьер-министра Джорджи Мелони, передает агентство dpa. Эти средства пойдут в том числе на открытие новых центров приема беженцев. В период действия режима ЧП открыть такие центры будет проще - но в то же время упрощенной будет и процедура депортации нелегальных мигрантов.

Однако министр по гражданской обороне и морской политике Италии Нелло Мусумечи уже заявил, что принимаемых мер недостаточно. Он призвал к "ответственному вмешательству" Евросоюза для разрешения миграционного кризиса в стране.

По официальным данным , в Италию с начала года прибыло уже свыше 31 тысячи нелегальных мигрантов. За тот же период прошлого года их было только около 7900. Беженцы пытаются переправляться в южную Италию и на Мальту из Туниса и Ливии через Средиземное море, в том числе на неподходящих для этого лодках - в результате чего немалое их количество гибнет.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в феврале заявила: ее правительство полно решимости остановить незаконную миграцию, чтобы избежать дальнейших катастроф.

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