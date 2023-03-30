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Ищущие защиты украинцы в ГамбургеФото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance
МиграцияГермания

Число ищущих защиты в ФРГ иностранцев превысило три миллиона

Александра Иванова
13 мин. назад

Около трети зарегистрированных в Германии ищущих защиты иностранцев, по данным статистики на конец 2022 года, - украинцы.

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Число зарегистрированных иностранных граждан, ищущих защиты в Германии, в 2022 году увеличилось на 1,14 млн человек, достигнув рекордного показателя в 3,08 млн. Таковы данные Федерального статистического ведомства в Висбадене, обнародованные в четверг, 30 марта.

Указывается, что столь значительный прирост в этой области - самый масштабный с начала ведения подобной статистики в 2007 году - связан с войной России против Украины. По данным Федерального статистического ведомства, в 2022 году в ФРГ было зарегистрировано 1,01 млн нуждающихся в защите украинцев. Ради избежания бюрократических процедур им, в отличие от граждан других стран мира, не нужно подавать в Германии официальное прошение об убежище и дожидаться предоставления статуса беженца.

Статус "ищущих защиты" имеют в Германии иностранцы, которые находятся там по гуманитарным, политическим или связанным с международным правом причинам. К концу 2022 года 2,25 млн иностранцев имели в Германии статус нуждающихся в защите по гуманитарным соображениям.

Между тем в отношении 570 000 человек, в том числе 271 000 украинцев, статус нахождения в Германии на конец 2022 года не был прояснен. 255 000 иностранцев находились в Германии к тому моменту с отказом в предоставлении убежища, который обязывает их покинуть страну.

Ищущие защиты в Германии украинцы

По данным Федерального статистического ведомства на конец 2022 года, около трети всех ищущих в Германии защиты иностранцев (1,01 млн человек) - украинцы. Треть от их числа - дети и молодые люди в возрасте до 18 лет, также треть - люди в работоспособном возрасте от 15 до 64 лет. Около 64% от всех ищущих защиты украинских граждан - девочки и женщины, отмечается в сообщении. Для сравнения: среди всех ищущих защиты иностранцев, находящихся в Германии, этот показатель ниже - около 50%.

На конец 2022 года в ФРГ были также зарегистрированы 674 000 ищущих защиты граждан Сирии, 286 000 афганцев, 211 000 иракцев и 101 000 турок. Граждане этих стран вместе с украинцами составили почти три четверти от всех ищущих в Германии защиты.

Относительно численности населении той или иной федеральной земли наибольшая доля украинцев на конец 2022 года проживала в Бремене (6,3%), а также Гамбурге и Берлине (по 4,8%). Ниже всего этот показатель был в Баварии и Бранденбурге (по 2,8%), а также в Мекленбурге - Передней Померании (2,9%).

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