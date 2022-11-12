К украинцам относятся лучше, чем к другим беженцам? Фактчек

Организации по защите беженцев утверждают, что украинцы в ЕС имеют преимущества перед представителями других национальностей. DW разобралась, правда ли это.

Около 8 млн беженцев из Украины были зарегистрированы на территории ЕС после вторжения России 24 февраля 2022 года. Евросоюз открыл для украинцев своих границы, предоставив временную защиту. При этом больше всего украинских беженцев (более 1,4 млн) приняла Польша.

По данным Центрального регистра иностранцев в Германии (AZR), к 1 ноября в ФРГ были зарегистрированы 1 019 789 лиц, прибывших в страну в связи с войной в Украине. Ряд организаций по защите беженцев жалуются, что в европейских странах распространено "обращение по первому и второму классу" с украинцами и людьми, прибывающими из других кризисных регионов мира, и предупреждают о вероятности возникновения конфликтов на этой почве.

Утверждение: Беженцы из Украины имеют приоритет

"На саммите по беженцам глава МВД ФРГ Фезер (Nancy Faeser) упустила возможность добиться перемен в политике по беженцам. Политика "двух классов" и скрывающийся за ней расизм вредят Германии", - написал в Twitter "зеленый" депутат бундестага Кассем Тахер Салех (Kassem Taher Saleh) в октябре 2022 года.

Фактчек DW: Это правда

Чтобы избежать бюрократических проволочек при предоставлении защиты людям из Украины, 4 марта 2022 года ЕС открыл для них свои границы. Беженцы из Украины могут въехать в ЕС без визы, и им не нужно подавать ходатайство о предоставлении убежища, поскольку, согласно исполнительному решению Совета ЕС, в Евросоюзе им предоставляется временная защита.

Украинские дети могут посещать уроки в немецких школах Фото: Lisi Niesner/REUTERS

В Германии украинским беженцам, въехавшим в страну до 30 ноября 2022 года, в течение первых 90 дней виза также не нужна. По истечении этого срока им необходимо подать в ведомстве по делам иностранцев заявку на получение вида на жительство. Это правило, согласно Федеральному ведомству по вопросам миграции и беженцев (BAMF), действует до 28 февраля 2023 года.

Права украинцев на получение социальной помощи различаются в зависимости от страны ЕС. В Германии беженцы из Украины с 1 июня 2022 года интегрированы в систему социальной помощи. Они имеют разрешение на работу, а также доступ к системе обязательного медицинского страхования, социальным пособиям Hartz-IV, пособиям на детей, кредитам для студентов, а также пособиям по базовому материальному обеспечению в пенсионном возрасте. Кроме того, украинские беженцы имеют право на бесплатный въезд в Германию по железной дороге на поездах концерна Deutsche Bahn. Этот концерн предлагает украинцам также целый ряд скидок и для последующих поездок по стране на региональном транспорте.

В отличие от украинцев, беженцы из других кризисных регионов - таких, как Сирия, Афганистан, Эритрея и Ирак - по-прежнему получают менее значительные льготы в рамках Закона о предоставлении пособий претендентам на статус беженца. Вид на жительство претенденты на статус беженца из других стран получают лишь после ожидания сроком до нескольких месяцев или даже лет. Получив статус беженца, эти иностранцы также получают доступ к системе социального обеспечения.

Уполномоченная правительства ФРГ по вопросам беженцев и интеграции Реем Алабали-Радован Фото: Malte Ossowski/Sven Simon/picture alliance

В июне 2022 года организации, занимающиеся поддержкой мигрантов, претендующих на статус беженца, направили открытое письмо в адрес министра труда ФРГ Хубертуса Хайля (Hubertus Heil) с критикой подобного неравного обращения.

Уполномоченная федерального правительства Германии по вопросам беженцев и интеграции Реем Алабали-Радован (Reem Alabali-Radovan) в беседе с DW обещает реформы: "На протяжении месяцев меня беспокоит неравное обращение с беженцами. И я хотела бы четко заявить: еще до войны в Украине мы закрепили в коалиционном соглашении цель добиться улучшений для многих беженцев. Эти улучшения должны произойти в ближайшее время, чтобы ситуация изменилась".

Утверждение: Прибывшие из Украины граждане других стран подвергаются дискриминации

"Нигерийская активистка Чизоба помогла сотням чернокожих беженцев из Украины в Польше. В интервью со мной она называет расизм повседневной проблемой", - пишет в Twitter репортер из США Террелл Джермейн Старр, освещая ситуацию в Украине.

Фактчек DW: Без доказательств

Беженцы с иным цветом кожи нежели белый сообщали о дискриминации и другим СМИ, например, BBC , особенно в начале войны. Правозащитная организация Amnesty International, которая в марте изучила ситуацию на месте, пришла к выводу, что беженцы из Украины, не имеющие украинского паспорта, в первую очередь, чернокожие, подвергаются дискриминации как в принимающих странах, так и в Украине.

Представители AI поговорили с 27 беженцами, многие из которых сообщили о "дискриминационном обращении при посадке в поезда или автобусы и на пограничных пунктах", а некоторые даже о "физических и словесных оскорблениях со стороны украинских властей и волонтеров". Утверждалось, что студентам из Пакистана, с Ближнего Востока или из Африки, например, неоднократно не давали сесть на поезд в Украине, чтобы выехать из страны.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев также провело расследование этих обвинений и пришло к несколько иному выводу. На запрос DW пресс-секретарь агентства Крис Мельцер (Chris Melzer) пояснил, что польские пограничные власти "не отказывались никого пропускать, а наоборот, предлагали защиту всем людям". "Насколько мне известно, беженцам был предоставлен выбор: либо покинуть Польшу в течение 16 дней, либо подать официальное прошение о предоставлении убежища", - указал он.

То, что спасающиеся от войны люди без украинского паспорта проводили больше времени на границе с Польшей, соответствует действительности, признал Мельцер. Однако, по его словам, в данном случае речь идет о гражданах, у которых не было при себе никаких документов, так что установить их личность было трудно.

По данным Федерального ведомства по вопросам беженцев и миграции, к прибывающим из Украины беженцам без украинского гражданства относятся как к беженцам-украинцам, если в период до 24 февраля у них имелся статус беженца в Украине или бессрочный вид на жительство там и они не могут вернуться в страну своего происхождения.

По данным медиа-службы "Интеграция", в настоящее время это касается около 34 000 спасающихся от войны граждан, 14 400 из которых уже получили временную защиту в соответствии с директивой ЕС о массовом притоке беженцев.

Бежавшие из-за войны из Украины студенты в Берлине Фото: Loveday Wright/DW

Между тем, по данным организаций, оказывающих помощь беженцам, ситуация тех, кто имел только временный вид на жительство в Украине и бежал в Германию (это относится ко многим студентам), подлежит индивидуальной проверке местными ведомствами по делам иностранцев. Срок действия правил переходного периода для этой группы граждан из третьих стран истек 31 августа. По истечении этого срока эти граждане могут легально находиться в Германии в течение 90 дней и подать заявление на получение вида на жительство.

В целом заявления пострадавших говорят о том, что по крайней мере некоторые прибывающие из Украины граждане других стран с цветом кожи иным нежели белый подвергались дискриминации во время во время бегства от войны. Однако доказательств систематической дискриминации нет. При этом к таким гражданам часто относятся иначе, чем к украинским беженцам, в частности, в Германии.

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