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Жилье для беженцев в БерлинеФото: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance
МиграцияГермания

Минфин ФРГ не готов выделять землям еще средства на беженцев

Александра Иванова
1 ч. назад

Федеральному правительству следует улучшить процесс отправки на родину лиц без права на пребывание в Германии и противодействовать неурегулированной миграции, считает Кристиан Линднер.

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Министерство финансов Германии не будет увеличивать объем средств, направляемых землям из федерального бюджета на содержание беженцев. Такоезаявление сделал глава министерства Кристиан Линднер (Christian Lindner), комментируя соответствующее требование земельных правительств в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном поздним вечером в пятницу, 28 октября.

"Дальнейшее перекладывание бремени на федеральный бюджет дошло до предела", - заявил политик, возглавляющий также Свободную демократическую партию. "Я считаю, что задача федерального правительства состоит, скорее, в том, чтобы улучшить процесс возвращения на родину лиц без права на пребывание в Германии и затормозить неурегулированную миграцию", - добавил он.

По словам Линднера, из федерального бюджета уже финансируются пособия для 570 000 украинцев, которые получают выплаты в рамках базового материального обеспечения (Grundsicherung).

Всего с начала войны в Украине в Германию прибыло около миллиона граждан этой страны. При этом число иностранцев, въехавших в ФРГ из других стран (кроме Украины), находится сейчас на уровне 2014 года. Тогда федеральный бюджет не принимал участия в финансировании помощи этим людям, которая выплачивалась федеральными землями, подчеркнул министр финансов: "А сегодня из федерального бюджета выплачивается существенная часть этих пособий".

Земли ФРГ не справляются с расходами на беженцев

В начале сентября издания группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) сообщили со ссылкой на ответ пресс-службы МВД ФРГ на запрос редакции, что 12 из 16 федеральных земель Германии намерены временно прекратить прием беженцев по системе первичного распределения. В частности, земельные правительства указывали на недостаток мест для размещения беженцев в городах и общинах и нехватку финансовых ресурсов.

За прошедшие недели представители общин неоднократно обращались к федеральному правительству ФРГ с призывом увеличить объем средств на прием беженцев. На встрече представителей федеральных земель и общин с главой МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в середине октября было решено, что федеральное правительство предоставит землям и общинам дополнительные 56 объектов недвижимости, находящейся в федеральной собственности, для размещения 4000 беженцев.

Немецкий союз городов и общин (Der Deutsche Städte- und Gemeindebund), однако, после этой встречи призвал продолжить диалог и потребовал, чтобы правительство ФРГ полностью взяло на себя расходы по приему, размещению и интеграции беженцев.

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