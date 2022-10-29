Минфин ФРГ не готов выделять землям еще средства на беженцев

Федеральному правительству следует улучшить процесс отправки на родину лиц без права на пребывание в Германии и противодействовать неурегулированной миграции, считает Кристиан Линднер.

Министерство финансов Германии не будет увеличивать объем средств, направляемых землям из федерального бюджета на содержание беженцев. Такоезаявление сделал глава министерства Кристиан Линднер (Christian Lindner), комментируя соответствующее требование земельных правительств в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном поздним вечером в пятницу, 28 октября.

"Дальнейшее перекладывание бремени на федеральный бюджет дошло до предела", - заявил политик, возглавляющий также Свободную демократическую партию. "Я считаю, что задача федерального правительства состоит, скорее, в том, чтобы улучшить процесс возвращения на родину лиц без права на пребывание в Германии и затормозить неурегулированную миграцию", - добавил он.

По словам Линднера, из федерального бюджета уже финансируются пособия для 570 000 украинцев, которые получают выплаты в рамках базового материального обеспечения (Grundsicherung).

Всего с начала войны в Украине в Германию прибыло около миллиона граждан этой страны. При этом число иностранцев, въехавших в ФРГ из других стран (кроме Украины), находится сейчас на уровне 2014 года. Тогда федеральный бюджет не принимал участия в финансировании помощи этим людям, которая выплачивалась федеральными землями, подчеркнул министр финансов: "А сегодня из федерального бюджета выплачивается существенная часть этих пособий".

Земли ФРГ не справляются с расходами на беженцев

В начале сентября издания группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) сообщили со ссылкой на ответ пресс-службы МВД ФРГ на запрос редакции, что 12 из 16 федеральных земель Германии намерены временно прекратить прием беженцев по системе первичного распределения. В частности, земельные правительства указывали на недостаток мест для размещения беженцев в городах и общинах и нехватку финансовых ресурсов.

За прошедшие недели представители общин неоднократно обращались к федеральному правительству ФРГ с призывом увеличить объем средств на прием беженцев. На встрече представителей федеральных земель и общин с главой МВД ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в середине октября было решено, что федеральное правительство предоставит землям и общинам дополнительные 56 объектов недвижимости, находящейся в федеральной собственности, для размещения 4000 беженцев.

Немецкий союз городов и общин (Der Deutsche Städte- und Gemeindebund), однако, после этой встречи призвал продолжить диалог и потребовал, чтобы правительство ФРГ полностью взяло на себя расходы по приему, размещению и интеграции беженцев.

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