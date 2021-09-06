 Число просителей убежища в Германии - рекордное с 2017 года | Новости из Германии о Германии | DW | 12.01.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Число просителей убежища в Германии - рекордное с 2017 года

В 2021 году в ФРГ было зарегистрировано 190,8 тысячи прошений об убежище, около 70 тысяч из них - от сирийцев, более 31 тысячи - от афганцев. 17,5 процента заявок было подано от детей до года, родившихся в Германии.

Проситель убежища

В прошлом году вновь увеличилось число ходатайств об убежище

В 2021 году в Германии было вновь зарегистрировано больше прошений о предоставлении убежища, чем в предыдущие годы. Федеральное ведомство по миграции и делам беженцев (Bamf) получило в прошлом году около 190 800 таких запросов, сообщает в среду, 12 января, dpa со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении данные. Это наивысший показатель с 2017 года.

В 2020 году немецкие власти получили около 122 000 прошений об убежище, в 2017 году - более 222 600. При этом МВД Германии объясняет низкий показатель 2020 года ограничениями на поездки между странами, введенными в ходе пандемии.

Около 148 000 ходатайств в минувшем году поступило от людей, подававших их в Германии впервые, что стало самым высоким показателем с 2018 года. Около 17,5 процента первичных заявок было подано для детей младше одного года и родившихся в ФРГ.

Большинство прошений - от сирийцев и афганцев

Больше всего заявлений (более 70 000) получено от граждан Сирии. На втором месте - беженцы из Афганистана (более 31 000), власть в котором минувшим летом захватило радикальное исламское движение "Талибан". Кроме того, возросло число просителей убежища из Северной Македонии (более 4500).

Число прошений об убежище, по которым немецкие власти еще не вынесли решения на конец 2021 года составляло около 108 000 - вдвое больше, чем данный показатель в конце 2020-го. По данным МВД Германии, это связано, прежде всего, "с продолжающейся вторичной миграцией внутри ЕС", а также с тем, что решения по выходцам из Афганистана в конце лета и осенью временно откладывались из-за меняющейся ситуации в этой стране.

Кроме того, в прошлом году было отклонено 21,4 процента всех ходатайств. Еще около 36,7 процента заявителей не получили убежище в Германии, поскольку, в частности, были переведены в другую страну ЕС в соответствии с Дублинскими соглашениями. Согласно Дублинским соглашениям, беженец, пересекая границу Евросоюза, должен подавать прошение об убежище в первой стране ЕС, в которой он оказался.

Смотрите также:

  • Девушки во Франкфурте-на-Майне с плакатом Беженцы, добро пожаловать

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    ФРГ - "земля обетованная" для беженцев?

    В 2015 году в Германию прибыло рекордное число мигрантов. Официально было зарегистрировано около 1,2 млн соискателей убежища в ФРГ. DW отвечает на основыне вопросы по теме беженцев: кто эти люди, откуда они приехали, где размещены и с чем сталкиваются на немецкой земле.

  • Беженцы в очереди на регистрацию

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Бюрократические сложности

    Как известно, в 2015 году в Германии было зарегистрировано порядка 1,2 млн человек, прибывших в страну в поисках убежища. Однако, по состоянию на конец года, заявления на получение статуса беженца успели подать лишь порядка 442 тысяч человек. Из-за большого наплыва желающих и нехватки персонала между первичной регистрацией и подачей заявления могут проходить недели или даже месяцы.

  • Беженец на границе Словении и Австрии

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Возраст, пол

    По официальным данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), из тех, кто успел подать заявление на получение статуса беженца, более двух третей - мужчины. Кроме того, более 70 процентов соискателей моложе 30 лет.

  • Аэропорт в Мюнхене, высылка албанских и косовских соискателей убежища

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Не только сирийцы

    Среди лиц, подавших в 2015 году заявление на получение статуса беженца в Германии, около 36% (почти 159 тысяч человек) являются обладателями сирийского паспорта. 12,2% соискателей - албанцы, 7,6% - косовары. Правда, если заявления сирийцев были одобрены в 96% случаев, то лишь 0,2% албанцев и 0,4% выходцев из Косово сумели получить убежище в ФРГ.

  • Карта ФРГ со статистикой распределения беженцев по федеральным землям

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Всем федеральным землям - по беженцу

    В ФРГ действует система распределения соискателей статуса беженца по 16 федеральным землям, основанная на численности населения и доходах от налогов. Больше всего беженцев в 2015 году разместили в Северном Рейне-Вестфалии (Кельн находится именно здесь) - 21,2%. Следом идет Бавария с показателем 15,3%. Каждый 20-й потенциальный беженец попадает в Берлин. А самая маленькая квота у Бремена - 0,9%.

  • банкноты евро

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    "Зарплата" беженца

    Немецкое государство выделяет на содержание одного беженца 359 евро в месяц. Из них 143 евро выдаются на руки, а оставшиеся средства соискатели убежища в ФРГ получают в форме пищи, одежды, медобслуживания и т.п. Кроме того, на каждого беженца выделяется 6 квадратных метров жилья.

  • глава МВД Германии Томас де Мезьер демонстрирует новое удостоверение беженца

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Новые законы

    Наплыв беженцев в 2015 году обнажил несовершенство законодательства ФРГ в этой сфере. В BAMF занимаются ускорением процедуры рассмотрения заявлений от беженцев из сравнительно безопасных регионов, в бундестаге обсуждают ужесточение закона о высылке тех, кому отказано в убежище. А в январе была одобрена система удостоверений, которая должна упорядочить пребывание беженцев на территории ФРГ.

  • пожарные тушат общежитие для беженцев неподалеку от Гамбурга

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Нападения на приюты для беженцев

    В 2015 году число правонарушений, связанных с приютами для беженцев, выросло почти в 5 раз по сравнению с предыдущим годом. Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) насчитало 924 атаки на приюты, 825 из них на счету праворадикалов. В 163 случаях сообщается о применении насилия. Кроме того, немецкие правоохранительные органы насчитали 76 поджогов и 11 попыток поджога.

  • Приют для беженцев в Гамбурге

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    В самих приютах тоже небезопасно

    Отмечают в BKA также рост преступности в общежитиях для беженцев. Половина совершаемых там преступлений носят насильственный характер. Увеличению числа правонарушений способствует тот факт, что большое количество молодых мигрантов на протяжении многих недель и даже месяцев вынуждено жить в большой тесноте, при этом между беженцами из разных стран - огромные различия, объяснил глава BKA.

  • городской бассейн в Борнхайме

    Германия - "земля обетованная" для беженцев?

    Права женщин и посещение бассейна

    В городе Борнхайм вблизи Кельна в середине января запретили мужчинам-беженцам посещать городской бассейн из-за жалоб на сексуальные домогательства с их стороны от посетительниц и сотрудниц. Правда, через несколько дней запрет сняли, проведя "конструктивные беседы о правах женщин". Иные представления о женщинах, похоже, становятся одной из главных проблем интеграции беженцев в немецкое общество.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 03:19

Как женщина-политик бежала от талибов (06.09.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

"Это бесконечный процесс": как афганские беженцы годами не могут получить убежище в России  

Афганским беженцам в Узбекистане не рады (03.11.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Дочь и зять Назарбаева потеряли сотни миллионов из-за протестов  

Из большого спорта - в изгнание: белорусские атлеты о жизни за границей  

Марию Колесникову этапировали в колонию  