Число просителей убежища в Германии - рекордное с 2017 года

В 2021 году в Германии было вновь зарегистрировано больше прошений о предоставлении убежища, чем в предыдущие годы. Федеральное ведомство по миграции и делам беженцев (Bamf) получило в прошлом году около 190 800 таких запросов, сообщает в среду, 12 января, dpa со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении данные. Это наивысший показатель с 2017 года.

В 2020 году немецкие власти получили около 122 000 прошений об убежище, в 2017 году - более 222 600. При этом МВД Германии объясняет низкий показатель 2020 года ограничениями на поездки между странами, введенными в ходе пандемии.

Около 148 000 ходатайств в минувшем году поступило от людей, подававших их в Германии впервые, что стало самым высоким показателем с 2018 года. Около 17,5 процента первичных заявок было подано для детей младше одного года и родившихся в ФРГ.

Большинство прошений - от сирийцев и афганцев

Больше всего заявлений (более 70 000) получено от граждан Сирии. На втором месте - беженцы из Афганистана (более 31 000), власть в котором минувшим летом захватило радикальное исламское движение "Талибан". Кроме того, возросло число просителей убежища из Северной Македонии (более 4500).

Число прошений об убежище, по которым немецкие власти еще не вынесли решения на конец 2021 года составляло около 108 000 - вдвое больше, чем данный показатель в конце 2020-го. По данным МВД Германии, это связано, прежде всего, "с продолжающейся вторичной миграцией внутри ЕС", а также с тем, что решения по выходцам из Афганистана в конце лета и осенью временно откладывались из-за меняющейся ситуации в этой стране.

Кроме того, в прошлом году было отклонено 21,4 процента всех ходатайств. Еще около 36,7 процента заявителей не получили убежище в Германии, поскольку, в частности, были переведены в другую страну ЕС в соответствии с Дублинскими соглашениями. Согласно Дублинским соглашениям, беженец, пересекая границу Евросоюза, должен подавать прошение об убежище в первой стране ЕС, в которой он оказался.

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