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Фото: Bernd Weißbrod/dpa/picture alliance
КонфликтыГермания

Глава МВД ФРГ призвала к лучшему распределению украинцев

Александра Иванова
12 мин. назад

По данным Нэнси Фезер, на сегодня Германия приняла более миллиона украинцев, спасающихся от войны. 8 из 10 беженцев, которых приняла Германия в 2022 году, были из Украины.

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Усилия по распределению между европейскими странами спасающихся от войны украинцев необходимо расширить. Такое мнение высказала министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) в интервью газете Rheinische Post, опубликованном вечером во вторник, 14 февраля.

При этом она отметила, что ФРГ на сегодняшний день приняла 1 062 000 украинцев. В 2022 году восемь из  десяти беженцев, которых приняла Германия, были из Украины. Ради упрощения бюрократических процедур украинцы не обязаны подавать в Германии заявление на статус беженца и не учитываются в таком качестве в статистике.

"Благодаря большому гуманитарному усилию на всех государственных уровнях - федеральном, земельном, коммунальном - мы смогли спасти множество жизней", - подчеркнула Фезер. "Дать хорошее жилье стольким людям, обеспечить их, предоставить детям места в школах и детсадах - все это стоит все больших усилий, чем дольше длится такая ситуация. И во многих местах, хоть и не везде, мы достигаем границ наших возможностей. Поэтому я в особенной мере выступаю за более активное европейское распределение людей, бежавших из Украины, спасаясь от войны", - указала политик.

Саммит по беженцам в Германии

16 февраля в Германии пройдет организуемый Фезер саммит по беженцам с участием головных муниципальных организаций, премьер-министров федеральных земель, а также представителей федеральных министерств финансов и строительства и уполномоченной федерального правительства по вопросам интеграции. В преддверии этого мероприятия некоторые организации, в частности, благотворительная организация Caritas и Немецкий союз учителей (Deutscher Lehrerverband) выразили разочарование, что их не пригласили для участия в дискуссии.

Со своей стороны глава приглашенного на саммит Объединения немецких городов (Deutscher Städtetag) Хельмут Деди (Helmut Dedy) указал на опасность роста социального напряжения в коммунах: "Социальное напряжение отчасти растет вблизи общежитий для беженцев. Это очень беспокоит нас, представителей городов".

Деди подчеркнул, что число беженцев продолжит расти, в том числе за счет прибывающих в Германию жертв землетрясения в Турции и Сирии. Поэтому федеральному правительству стоит позаботиться о создании "запаса" палаток, контейнеров и залов для жилья, а также обеспечить дополнительный персонал и места в школах и детсадах, призвал он.

В свою очередь Фезер накануне саммита напомнила, что федеральное правительство в 2022 году выделило 3,5 млрд евро на нужды беженцев и планирует выделить в текущем году еще 2,75 млрд евро.

Украинские беженцы в Европе

Как говорится в отчете Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН), к началу февраля 2023 года более 8 млн жителей Украины стали беженцами и переехали в страны Европы. Из них 4,8 млн человек подали заявки на получение статуса временного резидента в странах ЕС. Больше всего украинских беженцев в абсолютных значениях зарегистрировано в Польше и Германии. Если сравнивать с населением стран, то больше всего жителей Украины приняли Чехия, Эстония, Латвия и Литва, говорится в отчете ООН. 

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